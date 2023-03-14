تفاصيل عقوبة كاسيميرو بعد تعرضه للطرد للمرة الثانية هذا الموسم

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وطن- أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي أنه لا يستأنف على عقوبة كاسيميرو، بعد تعرضه للطرد بالبطاقة الحمراء للمرة الثانية مع الشياطين الحمر هذا الموسم.

وذكرت تقارير صحفية إنجليزية، بأن نادي مانشستر يونايتد لن يقوم بالاستئناف على قرار طرد النجم البرازيلي كاسيميرو، وبالتالي فإن اللاعب سيتم إيقاف عن 4 مباريات قادمة مع الفريق في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

عقوبة كاسيميرو بعد طرده بالبطاقة الحمراء للمرة الثانية

وكان النجم البرازيلي المخضرم كاسيميرو، قد تعرض للطرد للمرة الثانية هذا الموسم مع فريق مانشستر يونايتد (الشياطين الحمر)، عند الدقيقة ال34، خلال المباراة الماضية. أمام ساوثهامبتون، التي انتهت بالتعادل السلبي بدون أي من الأهداف.

وسجل كاسيميرو لاعب وسط مانشستر يونايتد (الشياطين الحمر)، في أقل من موسم مع مانشستر يونايتد بطاقتان حمراء مباشرة، على عكس مسيرته مع ريال مدريد الذي لم يتلقى سوى بطاقة حمراء واحد في 10 مواسم متواصلة مع الفريق الملكي.

كما وسيغيب نجم السيليساو كاسيميرو، عن المواجهات الأربعة القادمة في منافسات الدوري الإنجليزي، وهي برايتون، وفولهام ونيوكاسل يونايتد. وأخرهم مباراة برينتفورد في الخامس من شهر إبريل / نيسان القادم.

وانضم كاسيميرو إلى صفوف مانشستر يونايتد الصيف الماضي. حتى صيف عام 2026، قادماً من صفوف ريال مدريد بصفقة قدرت قيمتها 70 مليون يورو.

مباراة مانشستر يونايتد ضد ريال بيتيس

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كما وسيلتقي فريق مانشستر يونايتد. أمام ريال بيتيس، الخميس، في منافسات إياب دور ال16 من بطولة الدوري الأوروبي، الخميس، المقرر إقامتها على ميدان ملعب ( بينيتو فيامارين).

وكان فريق مانشستر يونايتد قد حقق الفوز على ريال بيتيس في مباراة الذهاب من هذا الدور. برباعية ثمينة مقابل هدف وحيد في البطولة القارية الأوروبية.

ويحتل فريق مانشستر يونايتد في المركز الثالث من ترتيب الدوري الإنجليزي. برصيد 50 نقطة، كما وبفارق كبير عن المتصدر أرسنال برصيد 66 نقطة لهذا الموسم.