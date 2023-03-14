الثلاثاء, مارس 14, 2023
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رياضة

تفاصيل عقوبة كاسيميرو بعد تعرضه للطرد للمرة الثانية هذا الموسم

البرازيلي كاسيميرو سيغيب عن 4 مباريات قادمة في الدوري الإنجليزي الممتاز

كتب فارس أبو شيحة
عقوبة كاسيميرو لاعب مانشستر يونايتد watanserb.com
عقوبة كاسيميرو لاعب مانشستر يونايتد
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وطن- أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي أنه لا يستأنف على عقوبة كاسيميرو، بعد تعرضه للطرد بالبطاقة الحمراء للمرة الثانية مع الشياطين الحمر هذا الموسم.

وذكرت  تقارير صحفية إنجليزية، بأن نادي مانشستر يونايتد لن يقوم بالاستئناف على قرار طرد النجم البرازيلي كاسيميرو، وبالتالي فإن اللاعب سيتم إيقاف عن 4 مباريات قادمة مع الفريق في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

عقوبة كاسيميرو بعد طرده بالبطاقة الحمراء للمرة الثانية               

وكان النجم البرازيلي المخضرم كاسيميرو، قد تعرض للطرد للمرة الثانية هذا الموسم مع فريق مانشستر يونايتد (الشياطين الحمر)، عند الدقيقة ال34، خلال المباراة الماضية. أمام ساوثهامبتون، التي انتهت بالتعادل السلبي بدون أي من الأهداف.

طرد كاسيميرو للمرة الثانية
طرد كاسيميرو للمرة الثانية

وسجل كاسيميرو لاعب وسط مانشستر يونايتد (الشياطين الحمر)، في أقل من موسم مع مانشستر يونايتد بطاقتان حمراء مباشرة، على عكس مسيرته مع ريال مدريد الذي لم يتلقى سوى بطاقة حمراء واحد في 10 مواسم متواصلة مع الفريق الملكي.

كما وسيغيب نجم السيليساو كاسيميرو، عن المواجهات الأربعة القادمة في منافسات الدوري الإنجليزي، وهي برايتون، وفولهام ونيوكاسل يونايتد. وأخرهم مباراة برينتفورد في الخامس من شهر إبريل / نيسان القادم.

عقوبة كاسيميرو
عقوبة كاسيميرو

وانضم كاسيميرو إلى صفوف مانشستر يونايتد الصيف الماضي. حتى صيف عام 2026، قادماً من صفوف ريال مدريد بصفقة قدرت قيمتها 70 مليون يورو.

مباراة مانشستر يونايتد ضد ريال بيتيس

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كما وسيلتقي فريق مانشستر يونايتد. أمام ريال بيتيس، الخميس، في  منافسات إياب دور ال16 من بطولة الدوري الأوروبي، الخميس، المقرر إقامتها على ميدان ملعب ( بينيتو فيامارين).

البرازيلي كاسيميرو
البرازيلي كاسيميرو

وكان فريق مانشستر يونايتد قد حقق الفوز على ريال بيتيس في مباراة الذهاب من هذا الدور. برباعية ثمينة مقابل هدف وحيد في البطولة القارية الأوروبية.

ويحتل فريق مانشستر يونايتد في المركز الثالث من ترتيب الدوري الإنجليزي. برصيد 50 نقطة، كما وبفارق كبير عن المتصدر أرسنال برصيد 66 نقطة لهذا الموسم.

المصدروطن + نادي مانشستر يونايتد + مواقع التواصل
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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