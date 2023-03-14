انهيار عمرو الليثي على الهواء ودخوله في نوبة بكاء (فيديو)

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وطن – دخل الإعلامي المصري “عمرو الليثي” في نوبة بكاء بعد أن رأى صورة والدته أمامه على الشاشة بعد أن عرضها مخرج البرنامج الذي يقدمه الليثي.

بكاء عمرو الليثي على الهواء

وأثناء برنامج “واحد من الناس” الذي تعرضه قناة “الحياة” ويقدمه الإعلامي عمرو الليثي (52 عاماً)، خاطبه ضيفه المخرج التلفزيوني نبيل عبد النعيم، بأنه يرغب بإجراء تجربة صغيرة معه.

وطلب منه الإذن بإجرائها وبعد موافقة الليثي قال “عبدالنعيم” متوجهاً لمتابعي البرنامج: “نجمة حلقتنا اليوم سيدة عظيمة من السويس. أنجبت لنا ولدين، عمرو وشريف وجعلت البرامج التعليمية تنتقل من التعليم إلى شاشة التلفزيون”.

وتابع مشيرا لوالدة عمرو الليثي: “وهي ليلى الديدي والدة الإعلامي المعروف عمرو الليثي”، ثم وسأله عما تمثله والدته له.

وهنا ظهر التأثر والحزن باديين على ملامح عمرو الليثي وراح يتأمل صورة والددته المعروضة أمامه على الشاشة.

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وفجأة انهار بالبكاء مباشرة على الهواء، وقال لعبد النعيم: “دي مؤامرة منك ومن الإخراج” فأجابه عبد النعيم: “والله أبدا”، بحسب ما نسمعه في فيديو مجتزأ أدناه من المقابلة التي تمت أمس في برنامج “واحد من الناس” الذي تعرضه قناة “الحياة” في العاشرة مساء الأحد والاثنين من كل أسبوع.

“كانت سنداً لوالدي”

وروى الليثي أن والدته سيدة عظيمة. وست مكافحة من مواليد السويس. تزوجت والده المنتج المعروف “ممدوح الليثي” الذي كان ضابطاً في سلك الشرطة وتوفي قبل 9 سنوات.

وأضاف أن والدته كان لديها ابنان فقدت الصغير منهما الذي مات على يديها. وتابع :”كانت نعم الأم، صابرة وحامدة وشاكرة، وغرست هذه الصفات فيا، وكانت سند لأبويا في آلامه قبل أفراحه”.

وروى الليثي أن والدته بعد وفاة والده أصبحت هي الأب والأم بالنسبة له وهي تعيش معه الآن” داعياً لها بالصحة”.

ووجه مقدم برنامج ” واحد من الناس” رسالة لكل من فقد أمه أن يترحم عليها ويدعو لها “واللي أمه عايشة يودها ويسأل عليها ويبوس إديها كل يوم”، وفق تعبيره.

من هو عمرو الليثي؟

وعمرو ممدوح فؤاد الليثي إعلامي وصحفي مصري تخرج في المعهد العالي للسينما.

وقدم عدة برامج كان من ضمنها برنامج (واحد من الناس) عام (2009) ، برنامج (اختراق) وبرنامج (أنا) في رمضان (2010)، وكذلك برنامج (حياتنا) وهو برنامج ديني يحاور فيه الحبيب علي الجفري.

وعمل عمرو الليثي مستشاراً سابقاً لرئيس الجمهورية المصرية ، ورئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير جريدة “الخميس” الأسبوعية. ونائب رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا لشئون البيئة وخدمة المجتمع ومدير عام اتحاد الاذاعات الإسلامية حائز على جائزة اليونسكو في التنمية البشرية.

وهو من عائلة لها اهتمامات إعلامية، فوالده هو المنتج ممدوح الليثي. وهو حاصل على بكالوريوس المعهد العالى للسينما بتقدير جيد جداً (1990). ودرجة الماجستير في علوم الإعلام (2001) من جامعة آدم سميث بالولايات المتحدة الأمريكية.

كما حصل الليثي على شهادة دكتوراة الفلسفة في النقد الفنى بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف عام 2012من أكاديمية الفنون –المعهد العالى للنقد الفني -قسم النقد السينمائى والتليفزيوني في مصر.