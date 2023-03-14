الثلاثاء, مارس 14, 2023
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انهيار عمرو الليثي على الهواء ودخوله في نوبة بكاء (فيديو)

تأثر الإعلامي المصري عمرو الليثي بعدما عرضت صورة والدته أمامه فجأة ولم يتمالك نفسه حيث انهار في البكاء

كتب خالد الأحمد
عمرو الليثي يبكي watanserb.com
الإعلامي المصري عمرو الليثي
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وطن – دخل الإعلامي المصري “عمرو الليثي” في نوبة بكاء بعد أن رأى صورة والدته أمامه على الشاشة بعد أن عرضها مخرج البرنامج الذي يقدمه الليثي.

بكاء عمرو الليثي على الهواء

وأثناء برنامج “واحد من الناس” الذي تعرضه قناة “الحياة” ويقدمه الإعلامي عمرو الليثي (52 عاماً)، خاطبه ضيفه المخرج التلفزيوني نبيل عبد النعيم، بأنه يرغب بإجراء تجربة صغيرة معه.

وطلب منه الإذن بإجرائها وبعد موافقة الليثي قال “عبدالنعيم” متوجهاً لمتابعي البرنامج: “نجمة حلقتنا اليوم سيدة عظيمة من السويس. أنجبت لنا ولدين، عمرو وشريف وجعلت البرامج التعليمية تنتقل من التعليم إلى شاشة التلفزيون”.

وتابع مشيرا لوالدة عمرو الليثي: “وهي ليلى الديدي والدة الإعلامي المعروف عمرو الليثي”، ثم وسأله عما تمثله والدته له.

وهنا ظهر التأثر والحزن باديين على ملامح عمرو الليثي وراح يتأمل صورة والددته المعروضة أمامه على الشاشة.

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وفجأة انهار بالبكاء مباشرة على الهواء، وقال لعبد النعيم: “دي مؤامرة منك ومن الإخراج” فأجابه عبد النعيم: “والله أبدا”، بحسب ما نسمعه في فيديو مجتزأ أدناه من المقابلة التي تمت أمس في برنامج “واحد من الناس” الذي تعرضه قناة “الحياة” في العاشرة مساء الأحد والاثنين من كل أسبوع.

“كانت سنداً لوالدي”

وروى الليثي أن والدته سيدة عظيمة. وست مكافحة من مواليد السويس. تزوجت والده المنتج المعروف “ممدوح الليثي” الذي كان ضابطاً في سلك الشرطة وتوفي قبل 9 سنوات.

وأضاف أن والدته كان لديها ابنان فقدت الصغير منهما الذي مات على يديها. وتابع :”كانت نعم الأم، صابرة وحامدة وشاكرة، وغرست هذه الصفات فيا، وكانت سند لأبويا في آلامه قبل أفراحه”.

وروى الليثي أن والدته بعد وفاة والده أصبحت هي الأب والأم بالنسبة له وهي تعيش معه الآن” داعياً لها بالصحة”.

ووجه مقدم برنامج ” واحد من الناس” رسالة لكل من فقد أمه أن يترحم عليها ويدعو لها “واللي أمه عايشة يودها ويسأل عليها ويبوس إديها كل يوم”، وفق تعبيره.

من هو عمرو الليثي؟

وعمرو ممدوح فؤاد الليثي إعلامي وصحفي مصري تخرج في المعهد العالي للسينما.

وقدم عدة برامج كان من ضمنها برنامج (واحد من الناس) عام (2009) ، برنامج (اختراق) وبرنامج (أنا) في رمضان (2010)، وكذلك برنامج (حياتنا) وهو برنامج ديني يحاور فيه الحبيب علي الجفري.

وعمل عمرو الليثي مستشاراً سابقاً لرئيس الجمهورية المصرية ، ورئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير جريدة “الخميس” الأسبوعية. ونائب رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا لشئون البيئة وخدمة المجتمع ومدير عام اتحاد الاذاعات الإسلامية حائز على جائزة اليونسكو في التنمية البشرية.

وهو من عائلة لها اهتمامات إعلامية، فوالده هو المنتج ممدوح الليثي. وهو حاصل على بكالوريوس المعهد العالى للسينما بتقدير جيد جداً (1990). ودرجة الماجستير في علوم الإعلام (2001) من جامعة آدم سميث بالولايات المتحدة الأمريكية.

كما حصل الليثي على شهادة دكتوراة الفلسفة في النقد الفنى بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف عام 2012من أكاديمية الفنون –المعهد العالى للنقد الفني -قسم النقد السينمائى والتليفزيوني في مصر.

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خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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