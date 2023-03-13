تشكيلة إنتر ميلان ضد بورتو والتوقيت في دوري أبطال أوروبا 2023

- Advertisement -

وطن- يلتقي فريق إنتر ميلان ضد بورتو، في المباراة المثيرة والحاسمة، الثلاثاء، في إياب دور ال16 من دوري أبطال أوروبا 2022-2023.

وستقام مباراة إنتر ميلان أمام بورتو على ملعب (الدراغاو)، في منافسات دوري أبطال أوروبا. عند الساعة الحادية عشرة مساءً، بتوقيت مكة المكرمة (السعودية).

توقيت مباراة إنتر ميلان ضد بورتو

فيما ستكون المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً، في تمام الساعة فلسطين ومصر، ولكن بتوقيت دول شمال أفريقيا المغرب وتونس والجزائر، عند الساعة التاسعة مساءً.

أما بتوقيت سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة، في تمام الساعة الثانية عشرة مساءً. لحسم الفريق المتأهل منهما إلى دور الربع النهائي من منافسات البطولة الأوروبية القارية.

تشكيلة إنتر ميلان ضد بورتو في دوري أبطال أوروبا

ومن المتوقع أن يدخل المدرب الإيطالي سيموني إنزاغي، المباراة المرتقبة أمام منافسه بورتو البرتغالي، في منافسات إياب دور ال16 من دوري أبطال أوروبا 2022-2023، بتشكيلة أساسية، كما يلي:

- Advertisement -

حراسة المرمى: سمير هاندانوفيتش (أندريه أونانا).

دفاع الإنتر: دانيلو دامبروزيو، فرانشيسكو أتشيربي، ميلان شكرينيار، أليساندرو باستوني (دينزل دومفريس).

خط الوسط: هنريخ مخيتاريان، هاكان تشالهان أوغلو، مارسيلو بروزوفيتش (نيكولو باريلا)، روبن غوسينس.

كما وفي مركز الهجوم: روميلو لوكاكو، لوتارو مارتينيز.

معلق مباراة إنتر ميلان وبورتو

ومن المقرر أن يعلق على أحداث مباراة إنتر ميلان وبورتو، في منافسات دوري أبطال أوروبا، المعلق الليبي محمد بركات، على قنوات (بين سبورت) الرياضية القطرية.

كما وستنقل المباراة على قناة (beIN Sport 2)، بتردد على القمر الصناعي (النايل سات)، 11012، ومعدل ترميز 27500. وباستقطاب أفقي، ومعامل تصحيح الخطأ 3/2.

وكان فريق إنتر ميلان الإيطالي قد حقق الفوز النظيف على بورتو البرتغالي، في ذهاب دور ال16 من دوري أبطال أوروبا 2022-2023، بهدف دون مقابل.