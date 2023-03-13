الإثنين, مارس 13, 2023
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رياضة

تشكيلة إنتر ميلان ضد بورتو والتوقيت في دوري أبطال أوروبا 2023

منافسات إياب دور ال16 من دوري أبطال أوروبا 2022-2023

كتب فارس أبو شيحة
تشكيلة إنتر ميلان ضد بورتو watanserb.com
تشكيلة إنتر ميلان ضد بورتو
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وطن- يلتقي فريق إنتر ميلان ضد بورتو، في المباراة المثيرة والحاسمة، الثلاثاء، في إياب دور ال16 من دوري أبطال أوروبا 2022-2023.

وستقام مباراة إنتر ميلان أمام بورتو على ملعب (الدراغاو)، في منافسات دوري أبطال أوروبا. عند الساعة الحادية عشرة مساءً، بتوقيت مكة المكرمة (السعودية).

توقيت مباراة إنتر ميلان ضد بورتو

فيما ستكون المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً، في تمام الساعة فلسطين ومصر، ولكن بتوقيت دول شمال أفريقيا المغرب وتونس والجزائر، عند الساعة التاسعة مساءً.

أما بتوقيت سلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة، في تمام الساعة الثانية عشرة مساءً. لحسم الفريق المتأهل منهما إلى دور الربع النهائي من منافسات البطولة الأوروبية القارية.

تشكيلة إنتر ميلان ضد بورتو في دوري أبطال أوروبا

ومن المتوقع أن يدخل المدرب الإيطالي سيموني إنزاغي، المباراة المرتقبة أمام منافسه بورتو البرتغالي، في منافسات إياب دور ال16 من دوري أبطال أوروبا 2022-2023، بتشكيلة أساسية، كما يلي:

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حراسة المرمى: سمير هاندانوفيتش (أندريه أونانا).

دفاع الإنتر: دانيلو دامبروزيو، فرانشيسكو أتشيربي، ميلان شكرينيار، أليساندرو باستوني (دينزل دومفريس).

تدريبات إنتر ميلان
تدريبات إنتر ميلان

خط الوسط: هنريخ مخيتاريان، هاكان تشالهان أوغلو، مارسيلو بروزوفيتش (نيكولو باريلا)، روبن غوسينس.

كما وفي مركز الهجوم: روميلو لوكاكو، لوتارو مارتينيز.

معلق مباراة إنتر ميلان وبورتو

ومن المقرر أن يعلق على أحداث مباراة إنتر ميلان وبورتو، في منافسات دوري أبطال أوروبا، المعلق الليبي محمد بركات، على قنوات (بين سبورت) الرياضية القطرية.

كما وستنقل المباراة على قناة (beIN Sport 2)، بتردد على القمر الصناعي (النايل سات)، 11012، ومعدل ترميز 27500. وباستقطاب أفقي، ومعامل تصحيح الخطأ 3/2.

بورتو
بورتو

وكان فريق إنتر ميلان الإيطالي قد حقق الفوز النظيف على بورتو البرتغالي، في ذهاب دور ال16 من دوري أبطال أوروبا 2022-2023، بهدف دون مقابل.

المصدروطن + نادي إنتر ميلان + بورتو
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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