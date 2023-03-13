الإثنين, مارس 13, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةرياضةتأجيل صفقة بيع نادي مانشستر يونايتد لهذا السبب
رياضة

تأجيل صفقة بيع نادي مانشستر يونايتد لهذا السبب

عائلة "غليزر" ملاك نادي مانشستر يونايتد يقررون تأجيل صفقة البيع حتى نهاية الموسم الجاري

كتب فارس أبو شيحة
تأجيل صفقة بيع نادي مانشستر يونايتد watanserb.com
تأجيل صفقة بيع نادي مانشستر يونايتد
- Advertisement -

وطن- أفادت تقارير صحفية إنجليزية، بأن صفقة بيع نادي مانشستر يونايتد تم تأجيلها من قبل ملاك النادي إلى عدة شهور قادمة.

وقالت صحيفة “ديلي تلغراف” البريطانية، بأن بيع نادي مانشستر يونايتد قد تم تأجيله لعدة شهور. بعدما كان من المقرر حسم تلك الصفقة مع نهاية شهر إبريل/ نيسان القادم.

سبب تأجيل بيع نادي مانشستر يونايتد

وبينت الصحيفة البريطانية، بأن العائلة المالكة لنادي مانشستر يونايتد “غليزر” الأمريكية، قررت بالفعل تأجيل قرار بيع النادي حتى نهاية الموسم الجاري.

كما وأضافت، ” عائلة غليزر ملاك النادي، ينتظرون تلقي عروض أفضل مما تم تقديمها، وهي على الأقل 5 مليارات جنيه إسترليني. وهو ما لم يقدم من قبل الشيخ القطري جاسم بن حمد آل الثاني والملياردير البريطاني جيم راتكليف هذا المبلغ”.

وواصلت الصحيفة البريطانية، ” هناك أربع أطراف مهتمة بشراء نادي مانشستر يونايتد، لكن العائلة ما تزال مصممة على بيع النادي بسعر مناسب. في ظل مواجهتها احتجاجات وغضب واسع من قبل  المشجعين بشأن ذلك”.

عروض شراء مانشستر يونايتد
عروض شراء مانشستر يونايتد
- Advertisement -

كما واستكملت، ” من الممكن لمقدموا العروض الوصول إلى معلومات مالية أكثر تفصيلاً، إلى جانب زيارة النادي ومركز التدريب ..”.

العرض القطري في الصدارة

من جهته، ذكرت إذاعة “مونت كارلو” الفرنسية، بأن العرض القطري المقدم من جانب الشيخ جاسم بن حمد آل الثاني يبدو في الصدارة الآن، والمقدر ب580 مليون يورو.

وأشارت صحيفة ” ديلي ميل” البريطانية، بأن العائلة المالكة للنادي ” غليزر” الأمريكية، قد أجلت بيع النادي حتى شهر يونيو/ حزيران القادم، من أجل فتح الفرصة أمام  رفع العروض المقدمة من أجل شراء النادي.

جماهير مانشستر يونايتد
جماهير مانشستر يونايتد

وأوضحت الصحيفة، بأن ملاك نادي مانشستر يونايتد ” غليزر”، لديهم إصرار على أن لا تقل عملية بيع النادي بأقل من 6 مليارات جنيه إسترليني.

كما ورجحت تقارير صحفية أخرى، بأن سبب تأجيل بيع نادي مانشستر يونايتد. هو الحفاظ على أداء مستوى الفريق الذي يقدمه على المستوى المحلي والقاري هذا الموسم.

ويتواجد فريق مانشستر يونايتد (الشياطين الحمر) في المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي. برصيد 50 نقطة، بفارق نحو 16 نقطة عن المتصدر أرسنال برصيد 66 نقطة للموسم الجاري.

المصدروطن + ديلي تلغراف + ديلي ميل + مونت كارلو
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
اقرأ أيضاً
رياضة

أرسنال يُحافظ على الصدارة.. ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 2023

رياضة

نتائج مباريات ذهاب ثمن نهائي الدوري الأوروبي 2023

رياضة

تشكيلة مانشستر يونايتد ضد ريال بيتيس والتوقيت في الدوري الأوروبي 2023

حياتنا

هكذا احتفت شقيقة محمد صلاح بإنجازه التاريخي مع ليفربول (شاهد)

رياضة

اللاعبون فقدوا عقولهم.. تين هاج يُعلق على هزيمة اليونايتد التاريخية أمام ليفربول

رياضة

أول تعليق من فخر العرب صلاح بعد تحقيق حلمه التاريخي مع ليفربول (فيديو)

رياضة

بالسبعة.. ليفربول يُذل مانشستر يونايتد في ليلة الملك المصري صلاح (شاهد)

رياضة

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز أرسنال ومانشستر سيتي

رياضة

وثيقة قد تورط ملاك نادي نيوكاسل يونايتد مع رابطة الدوري الإنجليزي

حياتنا

محمد صلاح يتعرى بسبب معجبة وعلامات الحجامة بارزة على ظهره (فيديو)

رياضة

محمد صلاح يخضع لجلسات علاج بالحجامة في ظهره (فيديو)

رياضة

مانشستر يونايتد سيُؤجل قرار بيعه من قبل ملاكه لهذا السبب

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

الملكة رانيا تنشر فيديو وترفقه بكلمات مؤثرة بعد زفاف الأميرة إيمان

تسريب بند خطير من الاتفاق السعودي الإيراني.. تنازلات قدمتها الرياض بشأن حرب اليمن

وصلة رقص مثيرة لفتاتين شبه عاريتين مع علم التوحيد بالسعودية! (شاهد)

10 علامات تدل على امتلاكك لشخصية قوية وحضور كاريزمي

ماركات عالمية..تفاصيل جديدة عن سرقة فيلا محمد صلاح في مصر (فيديو)

“لن ينفعك من تطبل له أمام الله”.. غضب من أكاديمي إماراتي روج لزيارة البيت الإبراهيمي

فضيحة من العيال الثقيل.. ابنة مسؤول استخباري إسباني كبير جندتها المخابرات المغربية!

فيما يلي تقييم مفصل لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون لكل بلد في العالم

جورجينا رودريغيز.. شاهد الصورة التي تتمنى أن يتم اختفائها!

رسميََا..هذه المدينة في ألمانيا تسمح للنساء السباحة عاريات الصدر

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC