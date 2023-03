تأجيل صفقة بيع نادي مانشستر يونايتد لهذا السبب

- Advertisement -

وطن- أفادت تقارير صحفية إنجليزية، بأن صفقة بيع نادي مانشستر يونايتد تم تأجيلها من قبل ملاك النادي إلى عدة شهور قادمة.

وقالت صحيفة “ديلي تلغراف” البريطانية، بأن بيع نادي مانشستر يونايتد قد تم تأجيله لعدة شهور. بعدما كان من المقرر حسم تلك الصفقة مع نهاية شهر إبريل/ نيسان القادم.

وبينت الصحيفة البريطانية، بأن العائلة المالكة لنادي مانشستر يونايتد “غليزر” الأمريكية، قررت بالفعل تأجيل قرار بيع النادي حتى نهاية الموسم الجاري.

كما وأضافت، ” عائلة غليزر ملاك النادي، ينتظرون تلقي عروض أفضل مما تم تقديمها، وهي على الأقل 5 مليارات جنيه إسترليني. وهو ما لم يقدم من قبل الشيخ القطري جاسم بن حمد آل الثاني والملياردير البريطاني جيم راتكليف هذا المبلغ”.

Sheikh Jassim Al Thani is still convinced to buy Manchester United. He remains keen on #MUFC project to buy out the Glazers and minority shareholders in their entirety 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🔴🇶🇦

Al Thani feels his bid could be the best one with plans to invest on squad, youth system and facilities. pic.twitter.com/yDlBjnMn47

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 10, 2023