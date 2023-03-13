تأجيل صفقة بيع نادي مانشستر يونايتد لهذا السبب

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وطن- أفادت تقارير صحفية إنجليزية، بأن صفقة بيع نادي مانشستر يونايتد تم تأجيلها من قبل ملاك النادي إلى عدة شهور قادمة.

وقالت صحيفة “ديلي تلغراف” البريطانية، بأن بيع نادي مانشستر يونايتد قد تم تأجيله لعدة شهور. بعدما كان من المقرر حسم تلك الصفقة مع نهاية شهر إبريل/ نيسان القادم.

سبب تأجيل بيع نادي مانشستر يونايتد

وبينت الصحيفة البريطانية، بأن العائلة المالكة لنادي مانشستر يونايتد “غليزر” الأمريكية، قررت بالفعل تأجيل قرار بيع النادي حتى نهاية الموسم الجاري.

كما وأضافت، ” عائلة غليزر ملاك النادي، ينتظرون تلقي عروض أفضل مما تم تقديمها، وهي على الأقل 5 مليارات جنيه إسترليني. وهو ما لم يقدم من قبل الشيخ القطري جاسم بن حمد آل الثاني والملياردير البريطاني جيم راتكليف هذا المبلغ”.

Sheikh Jassim Al Thani is still convinced to buy Manchester United. He remains keen on #MUFC project to buy out the Glazers and minority shareholders in their entirety 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🔴🇶🇦 Al Thani feels his bid could be the best one with plans to invest on squad, youth system and facilities. pic.twitter.com/yDlBjnMn47 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) March 10, 2023

وواصلت الصحيفة البريطانية، ” هناك أربع أطراف مهتمة بشراء نادي مانشستر يونايتد، لكن العائلة ما تزال مصممة على بيع النادي بسعر مناسب. في ظل مواجهتها احتجاجات وغضب واسع من قبل المشجعين بشأن ذلك”.

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كما واستكملت، ” من الممكن لمقدموا العروض الوصول إلى معلومات مالية أكثر تفصيلاً، إلى جانب زيارة النادي ومركز التدريب ..”.

العرض القطري في الصدارة

من جهته، ذكرت إذاعة “مونت كارلو” الفرنسية، بأن العرض القطري المقدم من جانب الشيخ جاسم بن حمد آل الثاني يبدو في الصدارة الآن، والمقدر ب580 مليون يورو.

وأشارت صحيفة ” ديلي ميل” البريطانية، بأن العائلة المالكة للنادي ” غليزر” الأمريكية، قد أجلت بيع النادي حتى شهر يونيو/ حزيران القادم، من أجل فتح الفرصة أمام رفع العروض المقدمة من أجل شراء النادي.

وأوضحت الصحيفة، بأن ملاك نادي مانشستر يونايتد ” غليزر”، لديهم إصرار على أن لا تقل عملية بيع النادي بأقل من 6 مليارات جنيه إسترليني.

كما ورجحت تقارير صحفية أخرى، بأن سبب تأجيل بيع نادي مانشستر يونايتد. هو الحفاظ على أداء مستوى الفريق الذي يقدمه على المستوى المحلي والقاري هذا الموسم.

ويتواجد فريق مانشستر يونايتد (الشياطين الحمر) في المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي. برصيد 50 نقطة، بفارق نحو 16 نقطة عن المتصدر أرسنال برصيد 66 نقطة للموسم الجاري.