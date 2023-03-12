هيفاء وهبي في قطر.. إطلالة مثيرة ووصلة رقص! (فيديو)

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وطن– لفتت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، الأنظار إليها في أحدث جلسة تصوير في قطر.

وظهرت هيفاء وهبي بالصور التي نشرتها عبر “انستجرام” بالفستان المثير الذي ارتدته في حفلها مع مواطنتها الفنانة إليسا.

أحبكم أهل قطر

حيث كانت هيفاء ترتدي فستاناً أحمر تميز بفتحة صدر واسعة، وفتحة خلفية تكشف سيقانها من الخلف.

وتركت هيفاء شعرها منسدلاً، مستكملةً إطلالتها بإكسسوارات ثمينة.

وارتدت الفنانة اللبنانية حذاء بنفس لون الفستان بكعب متوسط.

وعلقت هيفاء على الصور: “احبكم يا اهل قطر وكل من حضر خصيصا لحضور الحفل الرائع “.

اللون نار

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وكما انتقد فستان إليسا، قام كتب إيلي حنا عن فستان هيفاء: “إطلالة #هيفاء_وهبي بحفلها امس ب قطر.. الجسم واو اللون عليها نار.. الفستان حلو و سيكسي و هيدا ستايل هيفا المعتاد”.

وتابع: “بس اكيد عندها اطلالات اجمل و “عصرية” اكثر. حاسس هيفا كمان عندها مشكلة بالمشد يلي لابسته لانه كتير شادد عند الخصر”.

View this post on Instagram A post shared by Elie Hanna | إيلي حنا (@fashionpolice_fp)

وختم حنا: ” التنسيق بشكل عام موفق و هيفا شو ما تلبس بتكون جذابة و ملفتة حبيناها او ما حبيناها. و بعطي الاطلالة 8/10″.

وصلة رقص

هذا وقد ظهرت هيفاء وهبي ترقص مع والدتها أثناء الاحتفال بعيد ميلادها.

وكانت مؤدية “بوس الواوا” ترتدي فستاناً أسود بنقشة الورود بدون أكمام، تحتفل بعيد ميلادها وسط أصدقائها وعائلتها.

ثم بدأت هيفاء بالرقص على أنغام إحدى أغنياتها.

عيد ميلاد هيفاء

وكانت إليسا قد فاجأت هيفاء وهبي في حفلهما المشترك بقطر، بخطوة غير متوقعة.

وكانت هيفاء وهبي تؤدي فقرتها في الحفل في قطر، حين تفاجأت بقالب كيك كبير على المسرح. ثم تظهر إليسا وهي تمسك المايك وتغني لها: “سنة حلوة يا جميل”، بمناسبة عيد ميلادها.

وبدت هيفاء مندهشة من مبادرة إليسا، ثم قطعت الكيك وأطعمتها.

موقف إنساني

هذا وقد سجّلت هيفاء وهبي موقفاً إنسانياً أشاد به جمهورها، حين وجّه الصحفي السوري ماجد عجلاني نداءً خاصاً لها. طالبها فيه بالمساعدة لإنقاذ أطفال سوريا بعد الزلزال المدمر الذي ضرب المناطق الشمالية من البلاد.

وظهر العجلاني في الفيديو وهو بين الدمار في مدينة حلب يحمل طفلة، وقال: “هذا الفيديو موجه الى انسانة وحدة وهي هيفاء وهبي، هيفا انا إلتقيت فيكي مرتين، وبالمرتين كنت عم تحكي عن سوريا كلام بطير العقل. عم وجهلك من خلال هالفيديو طلب بإنو يتم تأمين من قبلك 500 علبة حليب اطفال حديثي الولادة رقم واحد. لا الشعب السوري عم يقصر ولا الجهات الرسمية عم تقصر، إنما الوضع في حلب تخطى من انو انا اخجل اطلب هالطلب”.

وكشف العجلاني في وقت لاحق، أن هيفاء أرسلت 1000 علبة بدل 500.