الأحد, مارس 12, 2023
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حياتنا

موظفو الليل.. إليكم 6 نصائح غذائية لحياة صحية

إذا شعر الشخص بالنعاس الشديد في أثناء العمل ليلاً، يجب عليه تناول شاي الأعشاب

كتب ايمان الباجي
موظفي الليل..إليكم 6 نصائح غذائية لحياة صحية watanserb.com
العمل الليلي
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وطنالعمل الليليّ لا يؤثر فقط على النوم، ولكنه يؤثر على صحة الإنسان سلبًا، فهو يتسبب في اضطرابات كبيرة في إيقاع الساعة البيولوجية للشخص، مما قد يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب أو السمنة أو مرض السكري.

تأثير العمل الليلي على صحة الإنسان

بالنسبة لكثيرٍ من الأشخاص، يؤثر العمل الليلي على صحتهم بصفة كبيرة وتظهر عليهم أعراض القلق والتوتر والغضب وما إلى ذلك أيضًا.

وقد لوحظ أيضًا أنّ العديد من هؤلاء الأشخاص يشكون من صحة الأمعاء مثل: الإمساك، والحموضة، وآلام البطن، وتشنجات في البطن، وكل هذا قد يحدث بسبب عادات غذائية معينة.

في أثناء الدوام الليلي في العمل، يميل الناس إلى استهلاك كثير من الكافيينللبقاء في حالة تأهب ويقظة- والذي يقول الخبراء إنه يؤثر على المعدة بشكل سيء.

العمل الليلي لا يؤثر فقط على النوم ولكنه يؤثر على صحة الإنسان

في هذا السياق، سوف نطلعكم على بعض العادات الغذائية كشفتها صحيفة “IndiaTimes“، والتي إذا اتبعتها يمكن أن تُحسِّن العديد من المشاكل الصحية.

هل يمكن أن يؤدي العمل ليلاً إلى تدهور صحتك؟

العقل البشر مبرمجٌ سابقاً للاستيقاظ في أثناء النهار والنوم ليلاً.

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ولكن عندما يعمل الشخص طوال الليل، تتعطل هذه الدورة بسبب اضطراب التنسيق بين الجسم والعقل. نتيجةً لذلك، يشعر الجسم بالتعب التام، وقد يزداد خطر الإصابة بأمراض القلب.

كيف يؤثر العمل ليلاً على صحة القناة الهضمية؟

يميل معظم الأشخاص الذين يعملون في وقت متأخر من الليل إلى تناول صعبة الهضم في الليل، مما قد يؤدي إلى تدهور صحتهم، وستبدأ أعراض مثل تقلصات البطن والإمساك في الظهور.

يتباطأ التمثيل الغذائي في الجسم في الليل، ويبطئ الهضم أيضًا، لذلك يجب تناول الأطعمة الخفيفة فقط في الليل.

نصائح غذائية لتحسين صحتك

يتفق خبراء الصحة على أنه يجب على المرء تجنب العمل لوقت متأخر من الليل. ولكن إذا لم يستطع الشخص القيام بهذا، فيمكنه تحسين عاداته الغذائية.
وكل ما عليك فعله هو اتباع هذه النصائح التي كشفها الخبراء:
  • يجب تجنب الإفراط في تناول الكافيين، وعدم تناول أكثر من كوبين من الشاي/القهوة.
يتفق خبراء الصحة على أنه يجب على المرء تجنب العمل لوقت متأخر من الليل
  • إذا شعر الشخص بالنعاس الشديد في أثناء العمل ليلاََ، يجب عليه تناول شاي الأعشاب وتجنب الإفراط في تناول الكافيين.
  • قم باختيار الوجبات الخفيفة التي لا تحتوي على كثير من الفلفل والتوابل.
  •  تجنب تناول الأطعمة المقلية والسريعة مثل: البيتزا والأشياء الحلوة والأطعمة المعلبة والشوكولاتة وغيرها في أثناء الليل، لأنها تميل إلى زيادة مستويات السكر في الدم.
  • إذا شعرتَ بالجوع ليلاً، فيمكنك تناول السلطات.
  •  إذا أردتَ تحسين صحة أمعائك، ينصح بتناول اللبن الرائب في الليل.
المصدرصحيفة IndiaTimes، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة أين تعلمت بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اشتغلت مترجمة لفائدة مواقع كندية. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
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