الإمارات تعلق مشتريات الدفاع الإسرائيلية عقب توتر كبير كشف عنها رسالة لـ”ابن زايد”

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وطن – زعمت “القناة 12” العبرية عن وجود بوادر أزمة في العلاقات الإسرائيلية-الإماراتية، على خلفية تصرفات الحكومة الإسرائيلية في الشهر والنصف الماضيين، وما تبعها من الاضطرابات في حوارة وتصريح وزير المالية بتسلئيل سموتريتش عنها واقتحام وزير الامن بن غفير الحرم القدسي الشريف.

وبحسب القناة 12 العبرية، فقد أعلنت الإمارات عزمها وقف شراء أنظمة دفاعية من إسرائيل، وهي أنظمة تعتبر في معظمها حساس ويحظر النشر عنها.

ونقلت القناة عن مسؤولين إسرائيليين أن رئيس الإمارات محمد بن زايد أخبرهم: “حتى نتأكد من أن رئيس الوزراء نتنياهو لديه حكومة يسيطر عليها ، لن نكون قادرين على القيام بأمور مشتركة”.

ووفقا للمسؤولين الإسرائيليين، فإنه “لا يزال التعاون الاستخباراتي بين إسرائيل والامارات قائماً وكذلك التعاون الأمني ، لكن الأمر قد يتطور هو أمر مقلق بالتأكيد”.

ولفتت القناة إلى أن هذا القرار جاء بعد تأجيل زيارة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للإمارات دون تحديد موعد جديد، كما أنه جاء بعد أن أعلنت المملكة العربية السعودية هذا الأسبوع استئناف العلاقات مع إيران بعد سنوات من الانفصال، وهو اتجاه يمكن أن يقلق حكومة نتنياهو.

عضو الكنيست بيني غانتس غرد على حسابه على تويتر دعوة لرئيس الوزراء لإقالة سموتريتش وبن غفير: “لقد اخترقت خيول طروادة مقدسات أمن إسرائيل ، والضرر محسوس بالفعل. إنني أدعو نتنياهو – لا تدمر ما تم بناؤه حتى بواسطتك – بجهد كبير. ارفعوا يدي سموتريتش من وزارة الدفاع وأطلقوا النار على رجل النار المسؤول عن الأمن الداخلي. مصالح اسرائيل الاستراتيجية في المنطقة اهم من السياسة”.

بيني عانتس يطالب بوقف تجاوزات بن غفير وسموتريتش

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من جانبه، علق عضو الكنيست ووزير الدفاع السابق، بيني غانتس على حسابه على تويتر موجها دعوة لرئيس الوزراء لإقالة سموتريتش وإيتمار بن غفير قائلا: “لقد اخترقت خيول طروادة مقدسات أمن إسرائيل ، والضرر محسوس بالفعل. إنني أدعو نتنياهو – لا تدمر ما تم بناؤه حتى بواسطتك – بجهد كبير. ارفعوا يدي سموتريتش من وزارة الدفاع وأطلقوا النار على رجل المسؤول عن الأمن الداخلي. مصالح اسرائيل الاستراتيجية في المنطقة اهم من السياسة “.

סוסים טרויאנים חדרו לקודש הקודשים של ביטחון ישראל, והנזק כבר מורגש. אני קורא לנתניהו – אל תהרוס את מה שנבנה, גם על ידך- בעמל רב. הסר את ידיו של סמוטריץ׳ ממשרד הביטחון, פטר את הפירומן שאחראי על ביטחון הפנים. האינטרסים האסטרטגים של ישראל באזור חשובים יותר מפוליטיקה. — בני גנץ – Benny Gantz (@gantzbe) March 12, 2023

مكتب نتنياهو ينفي

ورد مكتب رئيس الوزراء: “الخبر لا أساس له ، إسرائيل والإمارات تربطهما علاقات دبلوماسية مثمرة في جميع المجالات ، بما في ذلك اليوم”.

وقالت وزارة الخارجية في ردها على المنشور: “خلافا لما ورد في المنشور ، فإن العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل قوية ومتينة. والدليل على ذلك ، من بين أمور أخرى ، الاتفاق الذي تم التوصل إليه في الأيام الأخيرة بشأن نص الاتفاقية. اتفاقية جمركية ستؤدي إلى دخول اتفاقية التجارة الحرة بين الدولتين حيز التنفيذ وتوسيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة “.

رد السفير الإٍسرائيلي في الإمارات

من جانبه، غرد أمير حايك، سفير إسرائيل لدى الإمارات العربية المتحدة عبر حسابه في”تويتر“: “في محادثات مع مصادر رفيعة في أبو ظبي تتطرق إلى تفاصيل العلاقات بين الدولتين ويعرفان الطرفين جيداً ، فإن الأخبار في وسائل الإعلام الإسرائيلية هذا المساء ببساطة غير صحيحة”.