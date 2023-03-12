الإثنين, مارس 13, 2023
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الهدهد

الإمارات تعلق مشتريات الدفاع الإسرائيلية عقب توتر كبير كشف عنها رسالة لـ”ابن زايد”

أعلنت الإمارات عزمها وقف شراء أنظمة دفاعية من إسرائيل في أعقاب أزمة في العلاقات الإسرائيلية الإماراتية

كتب سالم حنفي
أزمة العلاقات الإسرائيلية الإماراتية watanserb.com
الإمارات تعلن عزمها وقف شراء أنظمة دفاعية من إسرائيل
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وطن – زعمت “القناة 12” العبرية عن وجود بوادر أزمة في العلاقات الإسرائيلية-الإماراتية، على خلفية تصرفات الحكومة الإسرائيلية في الشهر والنصف الماضيين، وما تبعها من الاضطرابات في حوارة وتصريح وزير المالية بتسلئيل سموتريتش عنها واقتحام وزير الامن بن غفير الحرم القدسي الشريف.

وبحسب القناة 12 العبرية، فقد أعلنت الإمارات عزمها وقف شراء أنظمة دفاعية من إسرائيل، وهي أنظمة تعتبر في معظمها حساس ويحظر النشر عنها.

ونقلت القناة عن مسؤولين إسرائيليين أن رئيس الإمارات محمد بن زايد أخبرهم: “حتى نتأكد من أن رئيس الوزراء نتنياهو لديه حكومة يسيطر عليها ، لن نكون قادرين على القيام بأمور مشتركة”.

ووفقا للمسؤولين الإسرائيليين، فإنه “لا يزال التعاون الاستخباراتي بين إسرائيل والامارات قائماً وكذلك التعاون الأمني ، لكن الأمر قد يتطور هو أمر مقلق بالتأكيد”.

ولفتت القناة إلى أن هذا القرار جاء بعد تأجيل زيارة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للإمارات دون تحديد موعد جديد، كما أنه جاء بعد أن أعلنت المملكة العربية السعودية هذا الأسبوع استئناف العلاقات مع إيران بعد سنوات من الانفصال، وهو اتجاه يمكن أن يقلق حكومة نتنياهو.

عضو الكنيست بيني غانتس غرد على حسابه على تويتر دعوة لرئيس الوزراء لإقالة سموتريتش وبن غفير: “لقد اخترقت خيول طروادة مقدسات أمن إسرائيل ، والضرر محسوس بالفعل. إنني أدعو نتنياهو – لا تدمر ما تم بناؤه حتى بواسطتك – بجهد كبير. ارفعوا يدي سموتريتش من وزارة الدفاع وأطلقوا النار على رجل النار المسؤول عن الأمن الداخلي. مصالح اسرائيل الاستراتيجية في المنطقة اهم من السياسة”.

بيني عانتس يطالب بوقف تجاوزات بن غفير وسموتريتش

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من جانبه، علق عضو الكنيست ووزير الدفاع السابق، بيني غانتس على حسابه على تويتر موجها دعوة لرئيس الوزراء لإقالة سموتريتش وإيتمار بن غفير قائلا: “لقد اخترقت خيول طروادة مقدسات أمن إسرائيل ، والضرر محسوس بالفعل. إنني أدعو نتنياهو – لا تدمر ما تم بناؤه حتى بواسطتك – بجهد كبير. ارفعوا يدي سموتريتش من وزارة الدفاع وأطلقوا النار على رجل المسؤول عن الأمن الداخلي. مصالح اسرائيل الاستراتيجية في المنطقة اهم من السياسة “.

مكتب نتنياهو ينفي

ورد مكتب رئيس الوزراء: “الخبر لا أساس له ، إسرائيل والإمارات تربطهما علاقات دبلوماسية مثمرة في جميع المجالات ، بما في ذلك اليوم”.

وقالت وزارة الخارجية في ردها على المنشور: “خلافا لما ورد في المنشور ، فإن العلاقات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل قوية ومتينة. والدليل على ذلك ، من بين أمور أخرى ، الاتفاق الذي تم التوصل إليه في الأيام الأخيرة بشأن نص الاتفاقية. اتفاقية جمركية ستؤدي إلى دخول اتفاقية التجارة الحرة بين الدولتين حيز التنفيذ وتوسيع العلاقات بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة “.

رد السفير الإٍسرائيلي في الإمارات

من جانبه، غرد أمير حايك، سفير إسرائيل لدى الإمارات العربية المتحدة عبر حسابه في”تويتر“: “في محادثات مع مصادر رفيعة في أبو ظبي تتطرق إلى تفاصيل العلاقات بين الدولتين ويعرفان الطرفين جيداً ، فإن الأخبار في وسائل الإعلام الإسرائيلية هذا المساء ببساطة غير صحيحة”.

المصدرالقناة 12 العبرية + تويتر - ترجمة وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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