4 غيابات في تشكيلة برشلونة ضد أتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني

- Advertisement -

وطن- يستعد فريق برشلونة للمواجهة القوية القادمة، الأحد، أمام منافسه أتلتيك بيلباو، في منافسات الجولة ال25 من الدوري الإسباني الممتاز.

ويستضيف مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو، على ملعب (سان ماميس)، في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) ودول الخليج العربي.

موعد مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو

كما وستكون المباراة عند الساعة العاشرة مساءً، بتوقيت فلسطين ومصر، ولكن بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، فستكون المباراة في تمام الساعة الثانية عشرة مساءً.

فيما ستكون المباراة في تمام التاسعة مساءً، بتوقيت دول شمال أفريقيا الجزائر والمغرب وتونس.

معلق مباراة برشلونة ضد أتلتيك بيلباو

وسيعلق على المباراة بين كلا الفريقين على قنوات (بين سبورت) الرياضية القطرية، المعلق التونسي عصام الشوالي.

- Advertisement -

كما وستنقل المباراة على قناة (bein sport HD 1)، على القمر الصناعي (النايل سات)، بتردد 11013، ومعدل ترميز 27500. ومعامل تصحيح الخطأ 3/2، وباستقطاب أفقي.

تشكيلة برشلونة ضد أتلتيك بيلباو

ومن المتوقع أن يلعب المدرب الإسباني تشافي، المباراة القوية خارج ميدانه أمام أتلتيك بيلباو، بتشكيلة أساسية متوقعة، كما يلي:

حراسة المرمى: تير شتيغن.

دفاع برشلونة (البلوغرانا): أليخاندرو بالدي، أندرياس كريستنسن، إريك غارسيا، جول كوندي.

خط الوسط: فرينكي دي يونج، بوسكيتس، فرانك كيسييه (سيرجي روبيرتو).

مركز الهجوم: أنسو فاتي، رافنييا دياز، جافي (فيران توريس).

غيابات برشلونة عن أتلتيك بيلباو

كما وسيغيب عن تشكيلة الفريق الكتالوني، النجم الفرنسي عثمان ديمبيلي، والإسباني بيدري، والبولندي روبرت ليفاندوفسكي (محتمل) بسبب الإصابات، إلى جانب غياب رونالد أراخو بسبب عقوبة الإيقاف.

وكان فريق برشلونة (البلوغرانا)، قد حقق الفوز على خفافيش فالنسيا بهدف نظيف دون رد، في منافسات الدوري الإسباني الأسبوع القادم.

وينفرد برشلونة في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 62 نقطة، بفارق 9 نقاط عن غريمه وحامل اللقب ريال مدريد الوصيف برصيد 53 نقطة لهذا الموسم.