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علاء مبارك يفحم تامر أمين بعد دعوته لتناول لحوم الحمير.. ماذا قال؟

دار الإفتاء سبق أن أكدت عدم جواز تناول هذه اللحوم

كتب خالد السعدي
علاء مبارك يفحم تامر أمين watanserb.com
علاء مبارك
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وطن– علق علاء مبارك ابن الرئيس المصري الراحل حسني مبارك، على دعوة الإعلامي الشهير تامر أمين لتناول لحوم الحمير في ظل أزمة ارتفاع أسعار اللحوم في مصر.

ونشر علاء عبر حسابه بموقع تويتر، تصريحا منسوبا لتامر أمين، يقول فيه: “هو إحنا ليه مناكلش لحم الحمير والأحصنة.. خاصة إنها تباع وتؤكل في دول كثيرة في العالم.. ولحوم الخيل في دول متقدمة تعتبر من الأطباق غالية الثمن خاصة في باريس”.

وأضاف أمين: “لحم الخيل صحي جدا وآمن وأظن لا يوجد مانع ديني ن تناول لحوم الحمير والأخصنة”.

وعلق علاء مبارك عما قاله تامر أمين، وذلك في تغريدة عبر حسابه على تويتر: “وَالخَيلَ وَالبِغالَ وَالحَميرَ لِتَركَبوها وَزينَةً وَيَخلُقُ ما لا تَعلَمونَ.. لحم حمير ايه بس يا أستاذ تامر”.

وأضاف: “مع كامل احترامى لحضرتك يا ريت نتوخي الدقة و الحذر عند تناول هذه المعلومات ؛ أكدت دار الإفتاء المصرية أن ذبح الحمير وأكلها حرام شرعاً”.

أحمد كريمة يعلق على تصريحات تامر أمين

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وكان الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، قد أوضح حكم تناول لحوم الحمير والخيول، قائلا إنه انعقد اجماع فقهاء المسلمين على تحريم تناول لحوم الخيول والبغال والحمير للآدميين.

وقال كريمة، إن تناول لحوم الحمير والبغال بها تحريم نهائي، منوها بأن الفقهاء ذهبوا إلى تحريم تناول لحوم كل ناب يفترس به كالكلاب والقطط والأسود والذئاب، مؤكدا أن المالكية لم تُجِز تناول لحوم الكلاب كما يردد البعض.

وأضاف: “من يريد أن يجامل فلا يجب أن يكون على حساب الشريعة الإسلامية”.

دار الإفتاء المصرية توضح حكم تناول لحوم الحمير

وكانت دار الإفتاء المصرية، قد كشفت في وقت سابق عن حكم أكل لحوم الحمير الأهلية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقالت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها بموقع “فيسبوك“، في منشور سابق يعود لتاريخ 7 سبتمبر 2016، إنه اتفق جمهور العلماء على حرمة أكل لحوم الحمير الأهلية (المستأنسة التي تعيش بين الناس وتحمل أثقالهم) ؛ لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما “ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وسَلَّمَ نَهَى يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ وَأَذِنَ فِي لُحُومِ الْخَيْلِ”.

وأضافت دار الإفتاء في منشور سابق لها أيضًا بتاريخ 11 يونيو 2015، ذبح الحمير وأكلها حرام شرعًا، وأكدت ذلك أيضا في منشور يعود لتاريخ 9 أغسطس 2017.

هل لحوم الحمير مُضرِّة صحيا؟

طبيا، قال مجدي نزيه استشاري التثقيف والإعلام الغذائي بالمعهد القومي للتغذية، إن تناول لحوم الخيول والحمير آمنة تماما، وأشار إلى أن بعض الدول تسمح بتناول هذه اللحوم.

وأضاف: “بالنسبة للدول التي لا تسمح باستهلاك هذه اللحوم، فإنه هذه اللحوم لا تخضع لأي رقابة، وبالتالي لا يمكن الجزم بمدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، فسعر لحوم الخيول مرتفع جدًا بالمقارنة بأسعار اللحوم العادية”، كما نقل موقع مصراوي.

وأشار إلى أن لا يوجد أي موانع علمية للسماح بتناول لحوم الحمير والخيول، ولكن الأمر يحتاج إلى موافقة مجتمعية قبل التشريع القانوني، فهناك مجتمعات تتناول الحشرات وأخرى لا تقبلها، فالأمر خاضع لأذواق الشعب”.

في حين قالت الدكتورة مروة شُعير، خبيرة التغذية والباحث الأول بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية: “لا يُوصي بتناول لحوم الحمير والخيول، ويجب الالتزام بالعرف المجتمعى حتى إذا كان هناك بعض الدول تتناولها”.

وأضافت: “على الرغم من أن هناك بعض الدول تحرص على تناول هذه اللحوم، لكن لا يمكننا كمجتمع مصري تناول لحوم الحصان والحمير وألبان الحمير، ولا يوجد الكم الكافى من الأبحاث التى تؤكد أضرارها الصحية”.

المصدرتويتر ، فيسبوك ، يوتيوب ، مصراوي ، رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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