جريمة تهز مصر.. أجنبي يقتل طفليه وينتحر انتقاما من زوجته (تفاصيل صادمة)

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وطن- أعلنت وزارة الداخلية المصرية، تفاصيل العثور على جثامين أب وابنيه داخل فندق شهير في منطقة محطة الرمل بالإسكندرية شمالي البلاد.

وزارة الداخلية قالت إن الأب يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية، وكان قد أقدم على شنق نفسه داخل غرفته بأحد الفنادق بالإسكندرية، عقب قيامه بإنهاء حياة طفليه.

وأضافت الداخلية المصرية في بيان، أن الأب أقدم على فعل ذلك لوجود خلافات بينه وبين زوجته، فيما أشارت إلى اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي هذا فيما قالت وسائل إعلام محلية، إن التحقيقات التي تجريها الجهات المعنية في واقعة العثور على جثامين أب وطفليه داخل غرفة بفندق شهير في منطقة محطة الرمل وسط الإسكندرية، أظهرت العثور على رسالة مكتوبة من الأب يؤكد فيها قيامه بالانتحار والتخلص من طفليه، انتقاما من زوجته، بسبب خلافات بينهما ولشكه في سلوكها.

وتبين من المعاينة أن الأب ترك رسالته قبل أن يقدم على قتل أطفاله عن طريق وضع منوم لهما في العصير ثم التخلص منهم بإغراقهما في البانيو، ومن ثم تخلص من حياته بشنق نفسه.

واستمعت جهات التحقيق لأقوال إدارة الفندق، حيث أكدت التحريات أن عاملة النظافة هي من اكتشفت الواقعة، بعد أن طرقت باب الغرفة ولم يجيبها أحد، فاعتقدت أن النزيل خارجها، فتحت الغرفة لتنظيفها، فوجدت الجثث داخلها.

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واستدعت جهات التحقيق الزوجة، لاستجوابها حول الحادث ومعرفة ملابسات العثور على جثامين أب وأبنائه، حيث عثر على الأب مشنوقًا على باب دورة المياه، ويرتدي كامل ملابسه، والأطفال غرقى داخل «البانيو»، فيما جاري البحث لمعرفة ملابسات الواقعة.

وتبين من التحريات أيضا أن الأب مدغشقر الجنسية يبلغ من العمر 40 عاما، وهو طالب في إحدى الجامعات الإفريقية الخاصة بمنطقة المنشية في الإسكندرية، وكذلك زوجته.

جريمة مأساوية في الإسكندرية

وكانت محافظة الإسكندرية قد شهدت قبل أيام جريمة مأساوية، حيث قتل أحد الأشخاص أفراد أسرته بالكامل في شارع الكرامة متفرع من شارع الترعة المردومة بمنطقة أبو سليمان.

وعند منتصف ليل الخميس – الجمعة، شيع العشرات من أهالي الإسكندرية، جنازة الضحايا السبعة للجريمة المأساوية المعروفة بـ”مذبحة الترعة المردومة.

وأدى أقارب الضحايا صلاة الجنازة عليهم أمام أحد المساجد بشارع الترعة المردومة قبل أن تتحرك 3 سيارات تحمل 7 جثامين، ليواروا الثرى بمقابر أبو النور بأبو سليمان.

وأظهرت تحريات الأجهزة الأمنية، أن مواطنًا أثناء جلسة للاتفاق على طلاق زوجته بمنزل أسرتها بالشارع المشار إليه في حي شرق الإسكندرية، فتح النار على أبنائه الأربعة وزوجته ووالدها ووالدتها وشقيقها، ما أسفر عن مصرعهم جميعًا، عدا طفل.