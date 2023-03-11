الأحد, مارس 12, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةالهدهدجريمة تهز مصر.. أجنبي يقتل طفليه وينتحر انتقاما من زوجته (تفاصيل صادمة)
الهدهد

جريمة تهز مصر.. أجنبي يقتل طفليه وينتحر انتقاما من زوجته (تفاصيل صادمة)

تم العثور على الجثامين في فندق بالإسكندرية من قبل عاملة نظافة

كتب خالد السعدي
جثامين أب وابنيه داخل فندق في الإسكندرية watanserb.com
جريمة في فندق بالإسكندرية
- Advertisement -

وطن- أعلنت وزارة الداخلية المصرية، تفاصيل العثور على جثامين أب وابنيه داخل فندق شهير في منطقة محطة الرمل بالإسكندرية شمالي البلاد.

وزارة الداخلية قالت إن الأب يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية، وكان قد أقدم على شنق نفسه داخل غرفته بأحد الفنادق بالإسكندرية، عقب قيامه بإنهاء حياة طفليه.

وأضافت الداخلية المصرية في بيان، أن الأب أقدم على فعل ذلك لوجود خلافات بينه وبين زوجته، فيما أشارت إلى اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي هذا فيما قالت وسائل إعلام محلية، إن التحقيقات التي تجريها الجهات المعنية في واقعة العثور على جثامين أب وطفليه داخل غرفة بفندق شهير في منطقة محطة الرمل وسط الإسكندرية، أظهرت العثور على رسالة مكتوبة من الأب يؤكد فيها قيامه بالانتحار والتخلص من طفليه، انتقاما من زوجته، بسبب خلافات بينهما ولشكه في سلوكها.

وتبين من المعاينة أن الأب ترك رسالته قبل أن يقدم على قتل أطفاله عن طريق وضع منوم لهما في العصير ثم التخلص منهم بإغراقهما في البانيو، ومن ثم تخلص من حياته بشنق نفسه.

واستمعت جهات التحقيق لأقوال إدارة الفندق، حيث أكدت التحريات أن عاملة النظافة هي من اكتشفت الواقعة، بعد أن طرقت باب الغرفة ولم يجيبها أحد، فاعتقدت أن النزيل خارجها، فتحت الغرفة لتنظيفها، فوجدت الجثث داخلها.

- Advertisement -

واستدعت جهات التحقيق الزوجة، لاستجوابها حول الحادث ومعرفة ملابسات العثور على جثامين أب وأبنائه، حيث عثر على الأب مشنوقًا على باب دورة المياه، ويرتدي كامل ملابسه، والأطفال غرقى داخل «البانيو»، فيما جاري البحث لمعرفة ملابسات الواقعة.

وتبين من التحريات أيضا أن الأب مدغشقر الجنسية يبلغ من العمر 40 عاما، وهو طالب في إحدى الجامعات الإفريقية الخاصة بمنطقة المنشية في الإسكندرية، وكذلك زوجته.

جريمة مأساوية في الإسكندرية

وكانت محافظة الإسكندرية قد شهدت قبل أيام جريمة مأساوية، حيث قتل أحد الأشخاص أفراد أسرته بالكامل في شارع الكرامة متفرع من شارع الترعة المردومة بمنطقة أبو سليمان.

وعند منتصف ليل الخميس – الجمعة، شيع العشرات من أهالي الإسكندرية، جنازة الضحايا السبعة للجريمة المأساوية المعروفة بـ”مذبحة الترعة المردومة.

وأدى أقارب الضحايا صلاة الجنازة عليهم أمام أحد المساجد بشارع الترعة المردومة قبل أن تتحرك 3 سيارات تحمل 7 جثامين، ليواروا الثرى بمقابر أبو النور بأبو سليمان.

وأظهرت تحريات الأجهزة الأمنية، أن مواطنًا أثناء جلسة للاتفاق على طلاق زوجته بمنزل أسرتها بالشارع المشار إليه في حي شرق الإسكندرية، فتح النار على أبنائه الأربعة وزوجته ووالدها ووالدتها وشقيقها، ما أسفر عن مصرعهم جميعًا، عدا طفل.

المصدررصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
اقرأ أيضاً
تقارير

مصر.. سعر الدولار بالسوق السوداء يقفز لرقم خيالي قبل التعويم المتوقع

حياتنا

ببطنٍ عارٍ وأفخاذ مكشوفة.. غادة عادل تجوب المغرب بملابس فاضحة (شاهد)

غير مصنف

مفاجأة عن سبب انسحاب مصر من اتفاقية تجارة الحبوب متعددة الجنسيات!

الهدهد

مصري يحذر من خطورة طريق دهب فحدثت الكارثة (لقطات مفزعة)

تقارير

صحيفة إماراتية تنقلب على السيسي: مصر أصبحت أرضاً خصبة لثورة ثالثة لفشل سياساته!

تقارير

إيكونوميست ساخرة: الاقتصاد المصري المتعثر والمنهار لن تصلحه مراسيم تغيير الساعة!

الهدهد

تركي الحمد يلوح مجددا لانهيار مصر بسبب “حكم العسكر”.. ماذا قال؟

الهدهد

“استثمارات في كل مصر وترشح للرئاسة”.. تغريدة لإيدي كوهين تثير جدلا ورد مصري

تقارير

من أسوأ لأسوأ.. تقرير صادم للسعودية والمغرب وتونس ودول أخرى ضمن القائمة

الهدهد

صادمة لمصر.. صور حديثة لسد النهضة التقطتها الأقمار الصناعية (شاهد)

اقتصاد

فير أوبزيرفر: السيسي يخدع صندوق النقد ليملأ كروش الجنرالات والاقتصاد سيواصل السقوط!

الهدهد

مفاجأة غير متوقعة بشأن “كلب أميرة شنب”.. هذا ما فعله معه مدرب خاص (فيديو)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

يعوّض زيت الزيتون .. زيت طبخ غير معروف للعيش لفترة أطول وبصحة جيدة

أوامر ابن سلمان.. مجتهد يكشف علاقة عماد المبيض بأزمة تكدس جسر الملك فهد

طيب الزمالك يُوضح حقيقة مرض شيكابالا الخطير في الدم

اغتيال 3 مقاومين فلسطينيين قرب مفرق قرية صرة جنوب غرب نابلس (شاهد)

جوهرة نابولي أوسيمين يتفوق على ميسي ورونالدو بهذا الرقم القياسي

اللقطات الأولى لهجوم إسرائيلي جديد على سوريا.. ما هي المواقع المستهدفة؟

بعد الخسارة بالخمسة أمام صن داونز.. ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

هند القحطاني ملكة الإطلالات الفاضحة تحذر النساء من الملابس الواسعة.. لماذا؟ (فيديو)

مشاهد مثيرة في يوم العلم السعودي.. من فوق السحاب وأخرى من قمة شاهقة (فيديو)

أسماء الأسد وشام.. “سيدة الكيماوي” تستفز السوريين وتستغل مآسيهم (فيديو)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC