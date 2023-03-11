ببطن عار وأفخاذ مكشوفة.. غادة عادل تجوب المغرب بملابس فاضحة (شاهد)

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وطن- ظهرت الفنانة المصرية غادة عادل وهي تقوم بجولة سياحية في المغرب، على هامش مشاركتها بمهرجان فني هناك، وأثارت إطلالتها الساخنة وملابسها الجريئة الجدل على مواقع التواصل.

إطلالة فاضحة لغادة عادل من المغرب

وتزور غادة عادل المغرب حاليا حيث تمت دعوتها لمهرجان “تطوان” لسينما البحر المتوسط، لأجل تكريمها رفقة عدد من الفنانين.

وظهرت غادة خلال حفل التكريم بملابس مثيرة جدا، حيث كانت ترتدي فستانا كشف عن صدرها، وكان يوجد به أيضا فتحة جانبية من الأسفل كشفت عن فخذها، ما عرضها لهجوم واتهام بتعمد إثارة الغرائز للفت الأنظار إليها.

كما ظهرت غادة عادل في جلسة تصوير جريئة بالمغرب، ضمن جولة سياحية قامت بها في مدينة “شفشاون” المغربية، على هامش زيارتها للبلاد.

وارتدت الفنانة المصرية أثناء جولتها وتجولها في المدينة المغربية العتيقة، ملابس سوداء جرئية جدا، عبارة عن توب مفتوح الصدر وبنطال ضيق بنفس اللون، جسد مفاتنها بوضوح.

ويشار إلى أنه مساء، أمس الجمعة، أسدل الستار على الدورة الـ 28 لمهرجان تطوان لسينما البحر المتوسط الذي كانت تشارك به غادة عادل.

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وفاز بالجائزة الكبرى للمهرجان الفيلم التركي (قرنفل)، من إخراج بكير بلبل.

وفيلم “قرنفل” يتناول قصة اللاجئ السوري السابق موسى الذي ينطلق في رحلة محفوفة بالمخاطر عبر جنوب شرق الأناضول، لدفن جثمان زوجته المتوفاة في بلده الأم رفقة حفيدته، وتزداد الرحلة صعوبة مع اقترابهما من حدود البلدين.

غادة عادل منبهرة بجمال تطوان

وفي تصريحات لوسائل إعلام مغربية أشادت غادة بجمال مدينة “تطوان” لافتة إلى أنها لم تتخيل أن تكون بهذا الجمال.

وقالت ما نصه في حديثها لموقع “‎ Le360العربية“: “أنا أولا منبهرة بجمال تطوان أنا أول مرة اجي تطوان.. وعمري ما كنت أتخيل الجمال الساحر ده حاجة ولا الخيال.”

🇲🇦🇪🇬 | الفنانة المصرية غادة عادل تكشف موعد تصوير فيلم "أهل الكهف" بالمغرب pic.twitter.com/fTIdscvtKL — ‎ Le360 – العربية (@Le360ar) March 10, 2023

وتابعت:”أنا طول ما انا ماشية بقول سبحان الله تبارك الله.. يعني شيء عظيم وقولت ازاي مبنصورش افلام هنا.”

وأكملت غادة عادل معبرة عن رغبتها بتصوير أعمال فنية في المغرب:”وانا بقولكم أرجوكم لو فيه عمل مشترك بين مصر والمغرب ياريت وانا مستعدة.”

وعن انطباعها بشأن مهرجان “تطوان” قالت غادة عادل لذات المصدر:”أنا ليا الشرف إني بتكرم في مهرجان زي مهرجات تطوان حقيقي ده من أعظم الحجات اللي حصلتلي في حياتي والله.. وده مديني دافع للاستمرار والاجتهاد بالنسبة لأي إنسان مش في المجال بتاعنا بس.. التقدير ده حاجة كبيرة اوي.”

واختتمت “أنا بجد ممنونة وبشكركم بجد من كل قلبي لأنه مش أي مهرجان كمان.”

غادة عادل في “أهل الكهف”

وكشفت غادة عن آخر أعمالها الفنية وقالت: ” أنا بصور فيلم اسمه أهل الكهف ان شاء الله هنيجي في شهر 5 مع الحج عمرو عرفة نصور الفيلم.”

وكشفت أنه ضمن النجوم المشاركين في هذا العمل، خالد النبوي ومحمد فراج.

بالإضافة لـ تايسون، وبسنت، وريم مصطفى، وأحمد عيد، وآخرين.