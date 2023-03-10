هبة عبوك.. وسادات ومفارش تقطع الشك باليقين حول طلاقها من أشرف حكيمي!

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وطن– عادت الفنانة الإسبانية هبة عبوك ، إلى إسبانيا وسط شائعات عن انفصالها عن شريكها لاعب كرة القدم المغربي أشرف حكيمي ، بعد اتهام فتاة تبلغ من العمر 23 عامًا له بالاغتصاب.

أمان وثقة

ادعت شابة فرنسية أن لاعب كرة القدم اعتدى عليها جنسيا في منزل العائلة في باريس بينما كانت هبة عبوك في إجازة مع أطفالها في دبي.

على الرغم من أن هبة عبوك حاولت المرور دون أن يلاحظها أحد في جميع الأوقات. فقد انتهى الأمر بالممثلة في مدريد.

لم تكن هبة ترغب في العودة إلى باريس ، إلى المنزل الذي حدث فيه كل شيء ، كما يُزعم. وعادت إلى مكان ولادتها مع أطفالها.

تستمر بطلة مسلسل “الأمير” في الحفاظ على منزلها في مدريد . وقد عادت هذه الأيام لاستعادة روتين حياتها الهادئ في مسقط رأسها الآمن والموثوق.

وسائد وألحفة

بالإضافة إلى ذلك ، تم تصوير الممثلة وهي تشتري الوسائد والألحفة والمفارش والأشياء للمنزل ، مما قد يشير إلى أنها ستفكر في البقاء في إسبانيا لفترة طويلة بحسب ما ذكرت صحيفة “تيليسنكو” الإسبانية.

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التقت الممثلة تونسية الأصل، أشرف حكيمي قبل 5 سنوات وتزوجا سراً في عام 2020 ، وأنجبا معاً طفلين ، أصغرهما يبلغ من العمر سنة.

Hiba Abouk ha vuelto a España en medio de rumores de separación con su pareja, el futbolista Achraf Hakimi#YaEsMediodía9Mhttps://t.co/lsQwvx53Nj — Ya es mediodía (@yaesmediodiatv) March 9, 2023

كانت إحدى المجلات مسؤولة عن إبراز علاقتهما الرومانسية ولم يستغرقوا وقتًا طويلاً لتأكيدها. بدت الممثلة سعيدة لأنها وجدت الشخص المثالي لارتداء بدلة رياضية والذهاب معه في نزهة يوم الأحد.

فارق السن

كان فارق السن من أكثر الأشياء التي لفتت الانتباه في علاقتهما. فالممثلة أكبر بـ 12 عامًا من لاعب كرة القدم.

منذ اللحظة الأولى ، كانت حياتهما العاطفية ثابتة على الشبكات الاجتماعية. لكن كل شيء تغير في نهاية عام 2022.

وكانت النجمة الإسبانية-التونسية الأصل قد عادت للظهور أمام الكاميرات، بصورة تقول كل شيء في خضم واحدة من أكثر اللحظات اضطراباً في حياتها.

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وظهرت هبة عبوك بوجه جادّ وارتدت نظارة شمسية. حيث التزمت هبة الصمت ولم ترغب في الإدلاء بأقوال حول الجريمة المزعومة المرتبطة بشريكها.