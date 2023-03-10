الجمعة, مارس 10, 2023
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حياتنا

هبة عبوك.. وسادات ومفارش تقطع الشك باليقين حول طلاقها من أشرف حكيمي!

من الصعب معرفة ما يحدث بالضبط في علاقتهما لكن فارق السن البالغ 12 عامًا بين هبة عبوك وأشرف حكيمي ربما كان له علاقة بهذا الخلاف

كتب رفيف عبدالله
هبة عبوك.. وسادات ومفارش تقطع الشك باليقين حول طلاقها من أشرف حكيمي! watanserb.com
هبة عبوك
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وطن– عادت الفنانة الإسبانية هبة عبوك ، إلى إسبانيا وسط شائعات عن انفصالها عن شريكها لاعب كرة القدم المغربي أشرف حكيمي ، بعد اتهام فتاة تبلغ من العمر 23 عامًا له بالاغتصاب.

أمان وثقة

ادعت شابة فرنسية أن لاعب كرة القدم اعتدى عليها جنسيا في منزل العائلة في باريس بينما كانت هبة عبوك في إجازة مع أطفالها في دبي.

على الرغم من أن هبة عبوك حاولت المرور دون أن يلاحظها أحد في جميع الأوقات. فقد انتهى الأمر بالممثلة في مدريد.

لم تكن هبة ترغب في العودة إلى باريس ، إلى المنزل الذي حدث فيه كل شيء ، كما يُزعم. وعادت إلى مكان ولادتها مع أطفالها.

تستمر بطلة مسلسل “الأمير” في الحفاظ على منزلها في مدريد . وقد عادت هذه الأيام لاستعادة روتين حياتها الهادئ في مسقط رأسها الآمن والموثوق.

وسائد وألحفة

بالإضافة إلى ذلك ، تم تصوير الممثلة وهي تشتري الوسائد والألحفة والمفارش والأشياء للمنزل ، مما قد يشير إلى أنها ستفكر في البقاء في إسبانيا لفترة طويلة بحسب ما ذكرت صحيفة “تيليسنكو” الإسبانية.

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التقت الممثلة تونسية الأصل، أشرف حكيمي قبل 5 سنوات وتزوجا سراً في عام 2020 ، وأنجبا معاً طفلين ، أصغرهما يبلغ من العمر سنة.

كانت إحدى المجلات مسؤولة عن إبراز علاقتهما الرومانسية ولم يستغرقوا وقتًا طويلاً لتأكيدها. بدت الممثلة سعيدة لأنها وجدت الشخص المثالي لارتداء بدلة رياضية والذهاب معه في نزهة يوم الأحد.

فارق السن

كان فارق السن من أكثر الأشياء التي لفتت الانتباه في علاقتهما. فالممثلة أكبر بـ 12 عامًا من لاعب كرة القدم.

منذ اللحظة الأولى ، كانت حياتهما العاطفية ثابتة على الشبكات الاجتماعية. لكن كل شيء تغير في نهاية عام 2022.

هبة عبوك وأشرف حكيمي

وكانت النجمة الإسبانية-التونسية الأصل قد عادت للظهور أمام الكاميرات، بصورة تقول كل شيء في خضم واحدة من أكثر اللحظات اضطراباً في حياتها.

 

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وظهرت هبة عبوك بوجه جادّ وارتدت نظارة شمسية. حيث التزمت هبة الصمت ولم ترغب في الإدلاء بأقوال حول الجريمة المزعومة المرتبطة بشريكها.

المصدرتيليسنكو - ترجمة وتحرير وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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