بعد اتهامه بالتضليل.. فرانك هوغربيتس يُحذر من زلزال “أقوى” في حوض المتوسط وجدل حول توقعاته

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وطن– من جديد، عاد عالم الزلازل الهولندي “فرانك هوغربيتس” للتحذير من حدوث زلازل أقوى خلال اليومين القادمين، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر، أثارت ردود فعل واسعة.

زلزال أقوى مما سبق

وقال هوغربيتس أمس الخميس، إنه “نظرًا لتناظر القمر مع المشتري، فقد يحدث نشاط زلزالي أقوى في اليومين المقبلين (يقصد اليوم 10 وغدا 11 مارس/آذار 2023) كما هو موضح في أحدث مقطع فيديو”.

واستدرك “لكن التقلبات الأخيرة يمكن أن تصبح كبيرة أيضًا في الفترة من 15 إلى 16 مارس”.

As the Moon just aligned with Jupiter, stronger seismic activity may occur in the next two days, as explained in the latest video. But the recent fluctuations could also become significant for 15-16 March. https://t.co/UXMXsMWUZm — Frank Hoogerbeets (@hogrbe) March 9, 2023

وشارك عالم الزلازل الهولندي عبر حسابه الرسمي على تويتر منشورا للمعهد الذي يعمل معه “معهد أبحاث رصد الهندسة بين الأجرام السماوية ذات الصلة بالنشاط الزلزالي” والمعروف اختصارا بـ SSGEOS، تحدث عن أنشطة زلزالية محتملة في الفترة مابين 06 و09 من الشهر الجاري في حوض البحر الأبيض المتوسط.

Atmospheric fluctuations on 6 and 9 March 2023 pic.twitter.com/E0QfsEG01K — SSGEOS (@ssgeos) March 9, 2023

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وعبر توتير ينشط عالم الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس بشكل مكثف، خاصة بعدما قررت إدارة شركة “ميتا” المالكة لموقع فيسبوك حظر حسابه.

وأكد “هوغربيتس” ذلك في تغريدة عبر حسابه الرسمي بتويتر رصدتها (وطن)، بخصوص غلق حسابه بفيسبوك، وقال: “كنت على فيسبوك منذ سنوات مع توقعاتنا للزلازل، وفي الواقع، كان أول توقع تحذيري على المنصة الاجتماعية في 20 أبريل 2015، قبل أيام من زلزال نيبال، حتى تم التحقق منها”.

وتابع بقوله “الآن، فجأة تم تعطيل حساب فيسبوك الخاص بي ولا يمكن تحديث صفحات SSGEOS”.

We've been on Facebook for years with our earthquake forecasts. Actually, my first forecast/warning was on FB on 20 April 2015, days before the Nepal quake. We even got verified. Now, suddenly my FB account has been disabled and the SSGEOS pages cannot be updated. — Frank Hoogerbeets (@hogrbe) March 8, 2023

كما استنكر الباحث الهولندي قرار الشركة الأمريكية، ووجّه حديثه لمالكها “مارك زوكربيرغ” قائلا “إذن لدينا الآن هذا الموقف القبيح.. حيث يمكن لمن ينتحلون صوري على Facebook الاستمرار في خداع وإرباك الجماهير عبر الحسابات المزيفة.. شكراً مارك”.

تنبؤات مثيرة للجدل

اشتهر فرانك هوربيتس بتوقعاته المثيرة للجدل حول الحركات الزلزالية حول العالم، خاصة بعدما ذاع صيته خلال الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا في السادس من الشهر الماضي، والذي كان قد تنبأ بحدوثه قبل ثلاثة أيام.

آخر توقع للعالم الهولندي، كان قد شاركه في مقطع فيديو حديث توقع خلاله حدوث زلزال ومجموعة من الكوارث الطبيعية والعديد من التقلبات بالغلاف الجوي، يوم الأربعاء 8 مارس 2023، وتوقع زلزالا يصل إلى 8 درجات، وقال: “الأسبوع الأول من شهر مارس سيكون حرجا للغاية”.

لكن ماتحدث عنه هوغربيتس حول الزلزال بقوة 8 درجات لم يحدث، ووجد نفسه أمام موجة انتقادات واسعة في الأوساط العلمية الدولية وعبر السوشيال ميديا، التي اتهمه البعض عبرها، بنشر معلومات مضللة، وهو مانفاه الباحث الهولندي في تغريدة الأربعاء الماضي “قلت في الفيديو “سيكون هناك زلزال كبير”؟ الاحتمالية العالية ليست مؤكدة”.