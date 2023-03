بعد اتهامه بالتضليل.. فرانك هوغربيتس يُحذر من زلزال “أقوى” في حوض المتوسط وجدل حول توقعاته

- Advertisement -

وطن– من جديد، عاد عالم الزلازل الهولندي “فرانك هوغربيتس” للتحذير من حدوث زلازل أقوى خلال اليومين القادمين، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر، أثارت ردود فعل واسعة.

وقال هوغربيتس أمس الخميس، إنه “نظرًا لتناظر القمر مع المشتري، فقد يحدث نشاط زلزالي أقوى في اليومين المقبلين (يقصد اليوم 10 وغدا 11 مارس/آذار 2023) كما هو موضح في أحدث مقطع فيديو”.

واستدرك “لكن التقلبات الأخيرة يمكن أن تصبح كبيرة أيضًا في الفترة من 15 إلى 16 مارس”.

As the Moon just aligned with Jupiter, stronger seismic activity may occur in the next two days, as explained in the latest video. But the recent fluctuations could also become significant for 15-16 March. https://t.co/UXMXsMWUZm

وشارك عالم الزلازل الهولندي عبر حسابه الرسمي على تويتر منشورا للمعهد الذي يعمل معه “معهد أبحاث رصد الهندسة بين الأجرام السماوية ذات الصلة بالنشاط الزلزالي” والمعروف اختصارا بـ SSGEOS، تحدث عن أنشطة زلزالية محتملة في الفترة مابين 06 و09 من الشهر الجاري في حوض البحر الأبيض المتوسط.

وعبر توتير ينشط عالم الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس بشكل مكثف، خاصة بعدما قررت إدارة شركة “ميتا” المالكة لموقع فيسبوك حظر حسابه.

وأكد “هوغربيتس” ذلك في تغريدة عبر حسابه الرسمي بتويتر رصدتها (وطن)، بخصوص غلق حسابه بفيسبوك، وقال: “كنت على فيسبوك منذ سنوات مع توقعاتنا للزلازل، وفي الواقع، كان أول توقع تحذيري على المنصة الاجتماعية في 20 أبريل 2015، قبل أيام من زلزال نيبال، حتى تم التحقق منها”.

وتابع بقوله “الآن، فجأة تم تعطيل حساب فيسبوك الخاص بي ولا يمكن تحديث صفحات SSGEOS”.

We've been on Facebook for years with our earthquake forecasts. Actually, my first forecast/warning was on FB on 20 April 2015, days before the Nepal quake. We even got verified.

Now, suddenly my FB account has been disabled and the SSGEOS pages cannot be updated.

— Frank Hoogerbeets (@hogrbe) March 8, 2023