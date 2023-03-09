من أسوأ لأسوأ.. تقرير صادم للسعودية والمغرب وتونس ودول أخرى ضمن القائمة

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وطن – من المغرب إلى السعودية مرورا بتونس وليبيا ومصر وليس انتهاءًا بسوريا والأردن واليمن، الديمقراطية في العالم في أسوأ حالاتها بل إنها في “أسوأ الأسوأ”، يقول تقرير صادر حديثا عن معهد “فريدوم هاوس” المعني بإجراء البحوث حول الديقراطية والحرية حول العالم.

الديمقراطية في تراجع حول العالم

التقرير الذي يصدر سنويا لقياس مؤشرات الديمقراطية حول العالم عن معهد “فريدوم هاوس“، جاءت خلاله بعض الدول العربية ضمن قائمة “أسوأ الأسوأ”.

كما أنه من بين الدول الـ57 المصنفة على الصعيد الديمقراطي أنها “غير حرة”، فإن 16 دولة لديها أسوأ الدرجات الإجمالية للحقوق السياسية والحريات المدنية، ومنها سوريا والسعودية واليمن.

المعهد الأمريكي أكد أن الربيع العربي “انتهى بخيبة أمل” بعد أن قام رئيس الدولة التي انطلقت منها شرارة الثورات الشعبية العارمة (تونس)، قد أجهض هو الآخر التجربة الوليدة في تونس عبر استيلائه على كامل السلطات في 25 يوليو/تموز 2021.

لكن وبينما سقطت الأنظمة في تونس وليبيا ومصر واليمن، حاولت أخرى الدخول في إصلاحات دستورية “متواضعة” أو “وهمية” في محاولة لنزع فتيل الاستياء الشعبي من حكمهم، شأن الملكين في الأردن والمغرب، يقول التقرير.

الوضع في ممالك الخليج العربي

أما في ممالك الخليج ودوله، فقد تحرك الحكام الوراثيون في منطقة الخليج للقضاء على أي معارضة في الداخل ومساعدة الشركاء “الاستبداديين” في أماكن أخرى، يتابع التقرير.

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الديمقراطية في العالم في تراجع منذ 17 عاما، حسب ماذكر موقع آكسيوس الأميركي، مشيرا إلى أن دولا مثل كولومبيا وكينيا وماليزيا قد شهدت انتقالا سلميا للسلطة بعد انتخابات مثيرة.

انخفضت درجات 35 دولة، بينما تحسنت نتائج 34 دولة، بحسب آكسيوس. وانتقلت كولومبيا وليسوتو من “حرة جزئيا” إلى “حرة”، في حين تراجعت البيرو إلى “حرة جزئيا”، بينما انتقلت بوركينا فاسو إلى “حرة”.

السعودية من “الأسوأ إلى الأسوأ”

جاءت في تصنيف البلدان والمناطق الأقل حرية، كوريا الشمالية وإريتريا وتركمانستان، وجنوب السودان، وسوريا، ويصنف التقرير الصين والسعودية من بين “أسوأ الأسوأ”.

ويسلط المؤلفون الضوء على السياسيين الذين يقدمون ادعاءات كاذبة حول تزوير الانتخابات، وفق آكسيوس.

وتعتبر 84 دولة من أصل 195 دولة “حرة” حاليا، مقارنة بـ44 دولة من أصل 148 دولة في النسخة الأولى من التقرير التي صدرت عام 1973.

أما بالنسبة للدول التي حققت أكبر المكاسب والتراجعات الديمقراطية خلال العام 2022، فقد خسرت بوركينا فاسو، وأوكرانيا، وتونس، وروسيا، أما كولومبيا فمن أكبر الرابحين.

ومن بين الدول التي تحقق أكبر انخفاض للديمقراطية منذ 10 سنوات، ليبيا وتركيا، ومصر، واليمن.

مؤشر الديمقراطية العالمي

يذكر أن مؤشر الديمقراطية العالمي هو تصنيف سنوي يُصدره معهد فريدوم هاوس الذي يقيس درجة الديمقراطية في البلدان حول العالم.

يستخدم المؤشر معايير متعددة لتحديد مستوى الديمقراطية في كل بلد، مثل حرية التعبير، والحرية الصحافية، والتسامح، وسيادة القانون، وشفافية الحكومة، وحقوق الإنسان.

يقوم المؤشر بتصنيف البلدان في ثلاث فئات رئيسية: الديمقراطيات الكاملة، والديمقراطيات المتوسطة، والأنظمة الغير ديمقراطية. ويتم نشر المؤشر عادة في شهر يناير من كل عام.

ويهدف المؤشر إلى توفير تقييم شامل ومستقل لحالة الديمقراطية في جميع أنحاء العالم.

ويستخدم من قبل المؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية والجمعيات المدنية والصحفيين والمواطنين العاديين، كأداة لتقييم مستوى الديمقراطية في البلاد المختلفة.