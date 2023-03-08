مداعبة ساخنة وقبلات مثيرة.. قضيب “كايل واكر” يجره لفضيحة جنسية داخل حانة بمانشستر .. ما القصة؟

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وطن- تلاحق “قضايا التحرش والاغتصاب”أكثر من لاعب كرة قدم في أوربا بداية من داني ألفيش، وصولا لأشرف حكيمي وآخرها التحقيق الذي فتحته السلطات البريطانية ضد نجم مانشيستر سيتي “كايل واكر”، بعد تسريب لقطات من داخل حانة في المدينة التقطت عبر كاميرات مراقبة وثقت “تعريه وكشفه عن قضيبه على امرأتين”.

كايل واكر يكشف عن قضيبه في حانة بمدينة مانشستر

ووفقًا لتقرير لصحيفة The Sun، كان اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا يقضي وقته داخل حانة مع أصدقائه في مدينة مانشستر يوم الأحد بعد فوز السيتي 2-0 في الدوري الإنجليزي الممتاز على نيوكاسل.

وأظهر مقطع فيديو نشرته الصحيفة البريطانية، “كايل واكر” وهو يتداعى تحت تأثير الكحول، قبل أن يُسقط بنطاله أمام امرأتين ثم انخرط معهما في دردشة طويلة، تخللها مداعبة جنسية وتلاعب بأعضائه التناسلية على مرأى من كاميرات المراقبة، وقد استمر ذلك لمدة قاربت 90 دقيقة.

وقالت شرطة تشيشاير في بيان إنها علمت بمقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي فيما يتعلق بتعرض غير لائق لسيدتين في منطقة ويلمسون. وأضاف البيان أن التحقيقات فيما يتعلق بالحادثة لا تزال في مراحلها الأولى ولم يتم إجراء أي اعتقالات في الوقت الحالي.

وفي الأثناء، رفض سيتي التعليق لكن من المفهوم أن النادي ينظر إلى حياة ووكر الشخصية على أنها مسألة خاصة. كما رفض ممثلو واكر القانونيون التعليق.

تفاصيل ماحدث مع كايل واكر في حانة بمدينة مانشيستر

صيحفة ذا صن The sun، وصفت الـ 90 دقيقة التي قضاها كايل واكر رفقة السيدتبن داخل الحانة “بالعار” وأوضحت بشكل دقيق تفاصيل ماحدث خلالها، من مداعبة لثديي إحداهن وصولا إلى كشفه عن عضوه الذكري أمام الجميع داخل الحانة.

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كايل واكر اللاعب الإنجليزي الذي يلعب حالياً في صفوف نادي مانشستر سيتي الإنجليزي ومنتخب إنجلترا كظهير أيمن. ولد كايل واكر في 28 مايو 1990 في شيفيلد بإنجلترا، وكانت بداية مسيرته الكروية في نادي شيفيلد يونايتد في عام 2008، ثم انتقل إلى نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي ومن ثم إلى نادي مانشستر سيتي في عام 2017. وقد حقق العديد من الألقاب والجوائز خلال مسيرته الكروية.

جدير بالذكر أن كايل ووكر متزوج منذ سنوات، بآني كيلنر، 30 عامًا، وقد التقى بها عندما كان عمره 18 عامًا بينما كان يلعب في نادي مسقط رأسه شيفيلد يونايتد، وكانت هي في ذلك الوقت عارضة أزياء تبلغ من العمر 16 عامًا. الزوجان أبوان لثلاثة أطفال – رومان وريان ورين.

عقد الزوجان قرانهما سراً في حفل رومانسي هاديء في نهاية نوفمبر من العام الماضي بعد 12 عامًا معًا.