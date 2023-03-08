الأربعاء, مارس 8, 2023
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مداعبة ساخنة وقبلات مثيرة.. قضيب “كايل واكر” يجره لفضيحة جنسية داخل حانة بمانشستر .. ما القصة؟

لاعب مانشيستر يونايتد الانجليزي وثقت كاميرات مراقبة بحانة في المدينة حيث فريقه، قيامه بحركات مخلة منها نزعه بنطاله على الملأ ومداعبته لامرأتين بطريقة فاضحة

كتب فهمي الورغمي
نجم مانشيستر سيتي كايل واكر watanserb.com
نجم مانشيستر سيتي كايل واكر
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وطن- تلاحق “قضايا التحرش والاغتصاب”أكثر من لاعب كرة قدم في أوربا بداية من داني ألفيش، وصولا لأشرف حكيمي وآخرها التحقيق الذي فتحته السلطات البريطانية ضد نجم مانشيستر سيتي “كايل واكر”، بعد تسريب لقطات من داخل حانة في المدينة التقطت عبر كاميرات مراقبة وثقت “تعريه وكشفه عن قضيبه على امرأتين”.

كايل واكر يكشف عن قضيبه في حانة بمدينة مانشستر

ووفقًا لتقرير لصحيفة The Sun، كان اللاعب البالغ من العمر 32 عامًا يقضي وقته داخل حانة مع أصدقائه في مدينة مانشستر يوم الأحد بعد فوز السيتي 2-0 في الدوري الإنجليزي الممتاز على نيوكاسل.

وأظهر مقطع فيديو نشرته الصحيفة البريطانية، “كايل واكر” وهو يتداعى تحت تأثير الكحول، قبل أن يُسقط بنطاله أمام امرأتين ثم انخرط معهما في دردشة طويلة، تخللها مداعبة جنسية وتلاعب بأعضائه التناسلية على مرأى من كاميرات المراقبة، وقد استمر ذلك لمدة قاربت 90 دقيقة.

قضيب كايل واكر يجره لفضيحة جنسية داخل حانة بمانشستر
قضيب كايل واكر يجره لفضيحة جنسية داخل حانة بمانشستر

وقالت شرطة تشيشاير في بيان إنها علمت بمقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي فيما يتعلق بتعرض غير لائق لسيدتين في منطقة ويلمسون. وأضاف البيان أن التحقيقات فيما يتعلق بالحادثة لا تزال في مراحلها الأولى ولم يتم إجراء أي اعتقالات في الوقت الحالي.

وفي الأثناء، رفض سيتي التعليق لكن من المفهوم أن النادي ينظر إلى حياة ووكر الشخصية على أنها مسألة خاصة. كما رفض ممثلو واكر القانونيون التعليق.

قضيب كايل واكر يجره لفضيحة جنسية داخل حانة بمانشستر
قضيب كايل واكر يجره لفضيحة جنسية داخل حانة بمانشستر

تفاصيل ماحدث مع كايل واكر في حانة بمدينة مانشيستر

صيحفة ذا صن The sun، وصفت الـ 90 دقيقة التي قضاها كايل واكر رفقة السيدتبن داخل الحانة “بالعار” وأوضحت بشكل دقيق تفاصيل ماحدث خلالها، من مداعبة لثديي إحداهن وصولا إلى كشفه عن عضوه الذكري أمام الجميع داخل الحانة.

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كايل واكر اللاعب الإنجليزي الذي يلعب حالياً في صفوف نادي مانشستر سيتي الإنجليزي ومنتخب إنجلترا كظهير أيمن. ولد كايل واكر في 28 مايو 1990 في شيفيلد بإنجلترا، وكانت بداية مسيرته الكروية في نادي شيفيلد يونايتد في عام 2008، ثم انتقل إلى نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي ومن ثم إلى نادي مانشستر سيتي في عام 2017. وقد حقق العديد من الألقاب والجوائز خلال مسيرته الكروية.

قضيب كايل واكر يجره لفضيحة جنسية داخل حانة بمانشستر
قضيب كايل واكر يجره لفضيحة جنسية داخل حانة بمانشستر

جدير بالذكر أن كايل ووكر متزوج منذ سنوات، بآني كيلنر، 30 عامًا، وقد التقى بها عندما كان عمره 18 عامًا بينما كان يلعب في نادي مسقط رأسه شيفيلد يونايتد، وكانت هي في ذلك الوقت عارضة أزياء تبلغ من العمر 16 عامًا. الزوجان أبوان لثلاثة أطفال – رومان وريان ورين.

عقد الزوجان قرانهما سراً في حفل رومانسي هاديء في نهاية نوفمبر من العام الماضي بعد 12 عامًا معًا.

نجم مانشيستر سيتي كايل واكر
نجم مانشيستر سيتي كايل واكر
المصدرصحيفة The Sun، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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