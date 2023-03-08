الخميس, مارس 9, 2023
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تقارير

جنين تنزف من جديد..قوات خاصة “مستعربة” تعدم 3 شبان فلسطينيين داخل مركبتهم في بلدة جبع!

عملية الإعدام جاءت بعد ثلاثة أيام من استشهاد 6 مقاومين في المخيم

كتب سالم حنفي
اعدام 3 شبان فلسطينيين watanserb.com
اعدام 3 شبان فلسطينيين
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وطن- بعد ثلاثة أيام من اغتيال قوات الاحتلال لـ6 مقاومين في جنين، أقدمت قوات إسرائيلية “مستعربة”، صباح اليوم الخميس، على إعدام 3 مقاومين في بلدة “جبع” جنوب المدينة.

ووفقاً لوكالة الأنباء الفلسطينية “وفا“، فإن قوات الاحتلال الإسرائيلي قد أطلقت النار على الشبان الثلاثة وهم داخل مركبتهم، عند مدخل البلدة، جنوب جنين الواقعة شمال الضفة الغربية.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية في منشور لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أنّ الشهداء الثلاثة هم: سفيان عدنان إسماعيل فاخوري (٢٦ عاماً)، ونايف أحمد يوسف ملايشة (٢٥ عاماً)، وأحمد محمد ذيب فشافشة (٢٢ عاماً).

انتشار كثيف للاحتلال ونشر قناصة

وقال شهود عيان، إن قوة خاصة أطلقت النار على مركبة في منطقة الفوارة في جبع وكان داخلها 3 شبان، مما أدى إلى استشهادهم على الفور.

وأضاف الشهود أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت البلدة، ونشرت القناصة على أسطح المنازل.

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المركبة التي كان يستقلّها الشهداء الثلاثة

وتداول ناشطون صوراً وفيديوهات للسيارة التي كان يستقلّها الشهداء الثلاثة، حيث كشفت الصور عن كمية الرصاص التي أُطلقت عليهم لحظة استهدافهم.

قوات خاصة مستعربة تعدم 3 شبان فلسطينيين داخل مركبتهم في بلدة جبع
قوات خاصة مستعربة تعدم 3 شبان فلسطينيين داخل مركبتهم في بلدة جبع
المركبة التي كان يستقلها الشهداء الثلاثة
المركبة التي كان يستقلها الشهداء الثلاثة

كما تم تداول فيديوهات توثّق لحظة إخراج المواطنين جثامين الشهداء الثلاثة، لترتفعَ بهم حصيلة الشهداء منذ بداية العام الجاري إلى 77 شهيداً، بينهم 13 طفلاً وسيدة.

من جانبها، أعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي “كتيبة جبع”، عن تمكّن مقاتليها من إسقاط طائرة مسيرة للاحتلال كانت تحوم في سماء بلدة جبع.

وكان 6 فلسطينيين قد استُشهدوا قبل ثلاثة أيام وأصيب آخرون في اقتحام أعداد كبيرة من قوات الاحتلال الإسرائيلي -معززة بقوات خاصة- مدينة جنين ومخيمها، وسط اشتباكات مع مقاومين فلسطينيين، حيث تزامن ذلك مع اقتحام قوات الاحتلال مدينة نابلس واعتقال عدد من الفلسطينيين.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية حينها، أن الشهداء هم: محمد وائل غزاوي (26 عاماً)، وطارق زياد مصطفى ناطور (27 عاماً)، وزياد أمين الزرعيني (29 عاماً)، وعبد الفتاح حسين خروشة (49 عاماً)، ومعتصم ناصر صباغ (22 عاماً)، ومحمد أحمد سليم خلوف (22 عاماً)، وفق الوزارة.

وكانت قوات عسكرية كبيرة قُدّرت بنحو 40 آلية عسكرية مدعومة بقوات خاصة قد تسلل جنودها إلى مخيم جنين بزيّ مدني، وحاصروا منازل في شارع مهيوب شرق المخيم، وقصفت هذه القوة أحد المنازل بصواريخ، في حين كانت مروحيات ومسيرات تشارك في الهجوم.

المصدرفيسبوك، تويتر، وكالة الأنباء الفلسطينية وفا، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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