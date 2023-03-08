الأربعاء, مارس 8, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةالهدهدتغريدة مؤثرة للشيخ خالد بن خليفة بعد انتهاء رئاسته للحكومة القطرية وتفاعل...
الهدهد

تغريدة مؤثرة للشيخ خالد بن خليفة بعد انتهاء رئاسته للحكومة القطرية وتفاعل واسع

أمير دولة قطر أصدر أمراً أميرياً بتعيين الشيخ محمد بن عبدالرحمن رئيساً للحكومة

كتب باسل النجار
الحكومة القطرية الجديدة watanserb.com
الشيخ خالد بن خليفة رئيس وزراء قطر السابق
- Advertisement -

وطن– علّق الشيخ خالد بن خليفة، رئيس وزراء قطر السابق، على انتهاء فترة توليه الخدمة. وذلك في أعقاب أمر أميريّ تضمّن تعيين وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبدالرحمن رئيساً للحكومة.

وقال الشيخ خالد في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر“: “أشكر سمو الأمير المفدى على الدعم الكامل الذي أولاني إياه خلال رئاستي لمجلس الوزراء، والتي تشرفت خلالها بخدمة وطني، وفخور كل الفخر بالمنجزات العظيمة التي حققها بلدنا في ظل القيادة الرشيدة لسموه، كما أتمنى لأخي (الشيخ محمد بن عبدالرحمن).. كل التوفيق في منصبه وخدمة بلادنا وتعزيز مكانتها”.

تفاعل واسع مع تغريدة خالد بن خليفة

تغريدة الشيخ خالد أثارت تفاعلاً كبيراً بين القطريين على موقع تويتر.

فقال الإعلامي القطري جابر الحرمي: “بيّض الله وجهك معالي الشيخ.. كفيت ووفيت .. ما قصرت”.

- Advertisement -

وغرّد الإعلامي خالد جاسم: “كفيت ووفيت الشيخ خالد ، الله يعطيك الصحة والعافية ويوفقك في حياتك الخاصة والعملية”.

وتفاعل الإعلامي عبدالله العلي: “كفيت ووفيت”.

وكتب تميم آل ثاني نائب رئيس نادي أم صلال: “ما قصرت وبيض الله وجهك، تمنياتنا بالتوفيق والسداد لمعالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن”.

وقالت المستشارة الإعلامية عائشة الكواري: “بيض الله وجهك معالي الشيخ كفيت ووفيت”.

أمر أميري بتعيين الشيخ محمد بن عبدالرحمن رئيساً للوزراء

وكان أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد، قد أصدر أمراً أميرياً هو الثاني لعام 2023، بتعيين الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية، رئيساً لمجلس الوزراء.

كما أصدر أمير دولة قطر الأمر الأميري رقم (3) لسنة 2023، بتشكيل مجلس الوزراء الذي تضمن الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزيراً للخارجية، والدكتور خالد بن محمد العطية نائباً لرئيس مجلس الوزراء، ووزيراً للدولة لشؤون الدفاع، والشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني وزيراً للداخلية.

الحكومة القطرية الجديدة
تعيين الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية رئيساً لمجلس الوزراء القطري

وشمل التشكيل الوزاري، علي بن أحمد الكواري وزيراً للمالية، وجاسم بن سيف بن أحمد السليطي وزيراً للمواصلات، وصلاح بن غانم العلي وزيراً للرياضة والشباب، والدكتورة حنان بنت محمد الكواري وزيراً للصحة العامة، والدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزيراً للبلدية، وسعد بن شريدة الكعبي وزيراً للدولة لشؤون الطاقة، عضواً بمجلس الوزراء.

وجاء في التشكيل أيضاً غانم بن شاهين بن غانم الغانم وزيراً للأوقاف والشؤون الإسلامية، ومحمد بن حمد بن قاسم العبدالله آل ثاني وزيراً للتجارة والصناعة، وبثينة بنت علي الجبر النعيمي وزيراً للتربية والتعليم والتعليم العالي، وعبدالرحمن بن حمد بن جاسم بن حمد آل ثاني وزيراً للثقافة، ومسعود بن محمد العامري وزيراً للعدل، والدكتور فالح بن ناصر بن أحمد بن علي آل ثاني وزيراً للبيئة والتغير المناخي.

وتضمّن أيضاً الدكتور علي بن سعيد بن صميخ المري وزيراً للعمل، ومحمد بن علي بن محمد المناعي وزيراً للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومريم بنت علي بن ناصر المسند وزيراً للتنمية الاجتماعية والأسرة، ومحمد بن عبدالله بن محمد اليوسف السليطي وزيراً للدولة لشؤون مجلس الوزراء، عضواً بمجلس الوزراء.

وكان أمير قطر قد أصدر أمراً أميرياً رقم (1) لسنة 2023، بقبول استقالة الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء.

المصدرتويتر - رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
اقرأ أيضاً
الهدهد

تقرباً من قطر.. الإمارات تتخذ خطوة غير متوقعة في سبيل إصلاح العلاقات!

الهدهد

يرأسها وزير الخارجية.. تعرف على التشكيل الجديد للحكومة القطرية بعد الأمر الأميري

تقارير

ميديا بارت ينشر تسريبات تفضح تجنيد الإمارات لشبكة تضليل وتحريض ضد قطر في فرنسا!

الهدهد

كواليس لقاء والدة أمير قطر الشيخة موزا بأمين عام الأمم المتحدة (شاهد)

تقارير

مستقبل مجهول للعلاقات.. البحرين تستفز قطر بسرقة أراضي أبناء خال الأمير تميم (تقرير)

تقارير

تجسس الإمارات على قطر فوق الأراضي الفرنسية.. ميديا بار يفضح لوبي أبو ظبي!

الهدهد

كواليس لقاء طحنون بن زايد وأخيه منصور بأمير قطر في قصر لوسيل (شاهد)

الهدهد

حمد بن جاسم يكشف أسرارا عن حياته الخاصة وضد فكرة شراء مانشستر يونايتد

تقارير

شكري في تركيا ومدبولي بقطر.. الزلزال كسر جبل الجليد وقمة السيسي وأردوغان وشيكة

الهدهد

“ملبس” للأطفال.. قطر تُفشل حيلة شيطانية لإغراق البلاد بالمخدرات (شاهد)

الهدهد

سبب غير متوقع يُعطل استحواذ جاسم بن حمد آل ثاني على مانشستر يونايتد

تقارير

لماذا قطر؟.. إسبانيا تضع عينيها على الغاز القطري لتطليق الجزائر

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

سقوط جثمان منفذ عملية حوارة بعد قمع أمن السلطة لموكب تشييعه (شاهد)

تشكيلة مانشستر يونايتد ضد ريال بيتيس والتوقيت في الدوري الأوروبي 2023

عائلة عُمانية تكافئ عاملة منزلية بشيء غير متوقع.. فيديو أشعل تويتر وأفرح المغردين (شاهد)

الأميرة إيمان تتألق في حفل حنتها.. وظهور مميز لـ “رجوة آل سيف” (شاهد)

ستتفاجئ.. هذا هو الراتب الذي يتقضاه الطيار شهريًا في أوروبا؟

أخيرًا..شركة ميتا تعيد ميسنجر إلى تطبيق فيسبوك

ابنة بيل غيتس ترث ثروته .. كم هو المبلغ الذي ستحصل عليه؟!

المشهورة الفنزويلية تتحدى جورجينا وترد عليها.. رونالدو مارس معي الجنس وهذا دليلي! (شاهد)

4 خيارات على طاولة ريال مدريد للتعاقد مع بديل كريم بنزيما

بلقيس تستفز جمهورها في عرض “فالنتينو”.. حركات خارجة ورجل يحتضنها! (فيديو)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC