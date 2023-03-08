تغريدة مؤثرة للشيخ خالد بن خليفة بعد انتهاء رئاسته للحكومة القطرية وتفاعل واسع

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وطن– علّق الشيخ خالد بن خليفة، رئيس وزراء قطر السابق، على انتهاء فترة توليه الخدمة. وذلك في أعقاب أمر أميريّ تضمّن تعيين وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبدالرحمن رئيساً للحكومة.

وقال الشيخ خالد في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر“: “أشكر سمو الأمير المفدى على الدعم الكامل الذي أولاني إياه خلال رئاستي لمجلس الوزراء، والتي تشرفت خلالها بخدمة وطني، وفخور كل الفخر بالمنجزات العظيمة التي حققها بلدنا في ظل القيادة الرشيدة لسموه، كما أتمنى لأخي (الشيخ محمد بن عبدالرحمن).. كل التوفيق في منصبه وخدمة بلادنا وتعزيز مكانتها”.

أشكر سمو الأمير المفدى على الدعم الكامل الذي أولاني إياه خلال رئاستي لمجلس الوزراء، والتي تشرفت خلالها بخدمة وطني، وفخور كل الفخر بالمنجزات العظيمة التي حققها بلدنا في ظل القيادة الرشيدة لسموه، كما أتمنى لأخي @MBA_AlThani_ كل التوفيق في منصبه وخدمة بلادنا وتعزيز مكانتها. — خالد بن خليفة آل ثاني (@KBKAlThani) March 7, 2023

تفاعل واسع مع تغريدة خالد بن خليفة

تغريدة الشيخ خالد أثارت تفاعلاً كبيراً بين القطريين على موقع تويتر.

فقال الإعلامي القطري جابر الحرمي: “بيّض الله وجهك معالي الشيخ.. كفيت ووفيت .. ما قصرت”.

بيّض الله وجهك معالي الشيخ

كفيت ووفيت .. ما قصرت .. — جابر الحرمي (@jaberalharmi) March 7, 2023

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وغرّد الإعلامي خالد جاسم: “كفيت ووفيت الشيخ خالد ، الله يعطيك الصحة والعافية ويوفقك في حياتك الخاصة والعملية”.

كفيت ووفيت الشيخ خالد ،

الله يعطيك الصحة والعافية ويوفقك في حياتك الخاصة والعملية . — خالد جاسم (@khalidjassem74) March 7, 2023

وتفاعل الإعلامي عبدالله العلي: “كفيت ووفيت”.

كفيت ووفيت 🙏 — عبدالله محمد العلي (@abd_al3li) March 7, 2023

وكتب تميم آل ثاني نائب رئيس نادي أم صلال: “ما قصرت وبيض الله وجهك، تمنياتنا بالتوفيق والسداد لمعالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن”.

ما قصرت وبيض الله وجهك، تمنياتنا بالتوفيق والسداد لمعالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن — تميم آل ثاني (@TamemAlthani) March 7, 2023

وقالت المستشارة الإعلامية عائشة الكواري: “بيض الله وجهك معالي الشيخ كفيت ووفيت”.

بيض الله وجهك معالي الشيخ كفيت ووفيت 🇶🇦 — د.عائشة جاسم الكواري (@aishaalkuwari7) March 8, 2023

أمر أميري بتعيين الشيخ محمد بن عبدالرحمن رئيساً للوزراء

وكان أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد، قد أصدر أمراً أميرياً هو الثاني لعام 2023، بتعيين الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني وزير الخارجية، رئيساً لمجلس الوزراء.

كما أصدر أمير دولة قطر الأمر الأميري رقم (3) لسنة 2023، بتشكيل مجلس الوزراء الذي تضمن الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزيراً للخارجية، والدكتور خالد بن محمد العطية نائباً لرئيس مجلس الوزراء، ووزيراً للدولة لشؤون الدفاع، والشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني وزيراً للداخلية.

وشمل التشكيل الوزاري، علي بن أحمد الكواري وزيراً للمالية، وجاسم بن سيف بن أحمد السليطي وزيراً للمواصلات، وصلاح بن غانم العلي وزيراً للرياضة والشباب، والدكتورة حنان بنت محمد الكواري وزيراً للصحة العامة، والدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزيراً للبلدية، وسعد بن شريدة الكعبي وزيراً للدولة لشؤون الطاقة، عضواً بمجلس الوزراء.

وجاء في التشكيل أيضاً غانم بن شاهين بن غانم الغانم وزيراً للأوقاف والشؤون الإسلامية، ومحمد بن حمد بن قاسم العبدالله آل ثاني وزيراً للتجارة والصناعة، وبثينة بنت علي الجبر النعيمي وزيراً للتربية والتعليم والتعليم العالي، وعبدالرحمن بن حمد بن جاسم بن حمد آل ثاني وزيراً للثقافة، ومسعود بن محمد العامري وزيراً للعدل، والدكتور فالح بن ناصر بن أحمد بن علي آل ثاني وزيراً للبيئة والتغير المناخي.

وتضمّن أيضاً الدكتور علي بن سعيد بن صميخ المري وزيراً للعمل، ومحمد بن علي بن محمد المناعي وزيراً للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومريم بنت علي بن ناصر المسند وزيراً للتنمية الاجتماعية والأسرة، ومحمد بن عبدالله بن محمد اليوسف السليطي وزيراً للدولة لشؤون مجلس الوزراء، عضواً بمجلس الوزراء.

وكان أمير قطر قد أصدر أمراً أميرياً رقم (1) لسنة 2023، بقبول استقالة الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء.