الأربعاء, مارس 8, 2023
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بعد انقراضه قبل 4000 عام..العلماء يعملون على إعادة فيل الماموث الصوفي إلى الحياة

تقول الشركة إنها تهدف لإعادة توطين الماموث في نفس النظام البيئي الذي عاش فيه سابقا

كتب ايمان الباجي
بعد انقراضه قبل 4000 عام..العلماء يعملون على إعادة فيل الماموث الصوفي إلى الحياة watanserb.com
الماموث الصوفي
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وطنكشفت شركة “Colossal Biosciencالأمريكية، التي يقع مقرها في مدينة دالاس التابعة لولاية تكساس عن خططها لإعادة الماموث الصوفي -الذي انقرض منذ 4000 عام- بحلول عام 2027، عبر تقنيات متقدمة.

في العام الماضي، حصلت الشركة على تمويل إضافي قدره 60 مليون دولار لمواصلة عملها في هذا المشروع الضخم الذي بدأته عام 2021.

“إعادة توطين الماموث

وتقول الشركة إنها تهدف لإعادة توطين الماموث في نفس النظام البيئي الذي عاش فيه سابقا.

ويعتقد العلماء أن هذا يمكن أن يساعد في الحفاظ على القطب الشمالي وفي مكافحة تغير المناخ.

الماموث الصوفي

انقرض الماموث الصوفي منذ حوالي 4000 عام، وكان العلماء مع مرور الزمن يستعيدون أجزاءًا من أنياب الماموث وعظامه وأسنانه لاستخراج تسلسل الحمض النووي الخاص به.

وفقًا لشركة Colossal، فإن الحمض النووي للماموث يتطابق بنسبة 99.6 في المائة مع الفيل الآسيوي، مما دفع العلماء إلى الاعتقاد بأنهم في طريقه نحو تحقيق هدفهم.

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وتقول الشركة في هذا السياق: “في أذهان الكثيرين، انقرض هذا المخلوق إلى الأبد، لكن ليس في أذهان علمائنا ولا في مختبراتنا.”

وتضيف: “نحن بالفعل في طور القضاء على انقراض الماموث، حيث جمعنا عينات من الحمض النووي قابلة للحياة ونقوم بتحرير الجينات التي ستسمح لهذه الحيوانات الضخمة الرائعة بالعودة مرة أخرى والعيش في القطب الشمالي.”

تقنيات متقدمة

سيتم إعادة الحيوان المنقرض إلى الحياة من خلال تقنيات التعديل الجيني – والذي سيتم استخدامه لإنشاء أجنة الماموث. وسيتم بعد ذلك زرع الجنين العملاق داخل داخل رحم أنثى فيل.

 وتقول الشركة إن هدفها هو  إنشاء “هجين بين الفيل والماموث يعمل ويتصرف مثل الماموث الصوفي”، وفقا لما أورده موقع “viva.co.id“.

المصدرموقع.viva.co.id، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة أين تعلمت بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اشتغلت مترجمة لفائدة مواقع كندية. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
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