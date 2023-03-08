الأربعاء, مارس 8, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةالهدهدالصحفي الإسرائيلي إيدي كوهين يتطاول على الخليلي والخميس وتفاعل واسع
الهدهد

الصحفي الإسرائيلي إيدي كوهين يتطاول على الخليلي والخميس وتفاعل واسع

إيدي كوهين هاجم الشيخين أحمد الخليلي وعثمان الخميس بسبب مواقفهما من افتتاح البيت الإبراهيمي والعلاقات مع دولة الاحتلال

كتب فهمي الورغمي
إيدي كوهين يتطاول على الخليلي والخميس watanserb.com
الصحفي الإسرائيلي إيدي كوهين
- Advertisement -

وطن – وجه الصحفي الإسرائيلي المثير دائما للجدل إيدي كوهين، انتقادا حادا مثّل تطاولا على مفتي سلطنة عمان الشيخ أحمد بن حمد الخليلي والداعية الكويتي عثمان الخميس، بسبب مواقفهما من الاحتلال وتحديدا في أعقاب إعلان دولة الإمارات عن مشروع البيت الإبراهيمي.

وقال كوهين في تغريدة عبر تويتر: “أحمد الخليلي وعثمان الخميس سيقودان الخليج إلى الجاهلية والعنف والجهل والتخلف”.

هجوم حاد على تصريحات إيدي كوهين

أثارت تغريدة كوهين، حالة من الجدل بين النشطاء على موقع تويتر، إذ قالت “لطيفة”: “لا بارك الله فيك، هم الذين سيصلون بنا في المسجد الأقصى عما قريب إن شاء الله، وإنكم زائلون بإذن الله، فرّق الله شملكم، فلا دمتم بخير ولا وفقكم الله”.

وكتب خالد: “الشيخ عثمان الخميس أسد من اسود السنه قاهر الوجهان للعمله الواحده المجوس وبني صهيون”.

- Advertisement -

ورد “سعيد” على تغريدة الصحفي الإسرائيلي مستشهدا بآية قرآنية.

ونشرت جوهرة، نص البيان الذي أصدره مفتي عمان في أعقاب فتح أجواء سلطنة عمان أمام الطيران الإسرائيلي، وعقبت: “واحد مضايقكم مثل هذه البيانات؟؟.. إيش فيهن خبروني.. أنا أشوف كل حرف فيهن يوزن بالذهب ويقطر بالحق”.

وكتب وحيد: “عثمان خميس بذات يقودني حيث يبا وانا مغمض. اسد السنه حفظه الله اين ما كان”.

وغرد أحمد: “بل سيقودنا إلى النصر والعزة والكرامة وإعلاء كلمة الحق ونصرت اخواننا في فلسطين”.

وتُثار حالة من الغضب بين الإسرائيليين تجاه الشيخين الخليلي والخميس بسبب مواقفها المناهضة لهم، والتي لفتت الأنظار بشدة في الأيام الماضية.

تعليق الشيخ أحمد بن حمد الخليلي على مشروع البيت الإبراهيمي

وكان الشيخ أحمد الخليلي، قد أصدر بياناً على تويتر قبل افتتاح البيت الإبراهيمي قال فيه: “كم روج المنهزمون أن الإسلام الحنيف هو قرين اليهودية والنصرانية، وحرصوا على أن يلزوا به معهما في قَرَن”.

واستشهد المفتي بآيات قرآنية في بيانه معتبِراً أنّ هناك “تجاهلاً” لها، ولـ”ما جاء في نصوص القرآن من التحذير البالغ لهذه الأمة أن تتخذ اليهود والنصارى أولياء”، فيما لم يذكر مباشرة بالاسم البيتَ الإبراهيمي.

تعليق الشيخ عثمان الخميس على مشروع البيت الإبراهيمي

هذا وسبق أن تحدّث الداعية عثمان الخميس، أيضاً عن البيت الإبراهيمي وهاجمه، موضحاً أنه يؤكد أن الأديان الثلاثة هي دين واحد، في حين أنه جاء في الحديث النبوي: «والذي نفسُ مُحمَّد بيدِه، لا يسمعُ بي أحدٌ من هذه الأمة يهوديٌّ، ولا نصرانيٌّ، ثم يموتُ ولم يؤمن بالذي أُرْسِلتُ به، إلَّا كان مِن أصحاب النار».

واستند “الخميس” إلى هذه الأدلة ليقول، إن البيت الإبراهيمي “كفر كونهم يضعون الإنجيل المحرف والتوراة المحرفة مع القرآن ويقولون إنها سواء”، حسب وصفه.

تعليق الشيخ أحمد بن حمد الخليلي على فتح الأجواء العمانية للطيران الإسرائيلي

ومؤخرا أيضا، استنكر الشيخ الخليلي، قرار فتح المجال الجوي العماني أمام طيران الاحتلال، وقال إن ما حدث “مفاجأة لم تخطر له ببال”، وعبّر عن رفضه الشديد له، وطالب السلطات والقيادة في بلده، بضرورة مراجعة هذا القرار، معبّراً عن توجّسه من أن تتبعه خطوات تطبيعية أكبر.

كوهين طلب اعتذار الشيخ الخليلي

مثل هذه المواقف من قِبل الشيخ الخليلي أثارت جنون الإسرائيليين، بمن فيهم إيدي كوهين الذي كان قد اشترط اعتذار من مفتي سلطنة عمان قبل الحديث عن سلام أو تطبيع بين دولة الاحتلال والسلطنة.

وغرّد كوهين، عبر حسابه بموقع تويتر، قائلاً: “لا سلام ولا تطبيع مع سلطنة عمان قبل أن يعتذر المفتي على تصريحاته المعادية لليهود ولاسرائيل. بعد الاعتذار كل حادث له حديث”.

فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
اقرأ أيضاً
الهدهد

عثمان الخميس برفقة فنانات بدون حجاب.. فيديو أشعل مواقع التواصل.. ما القصة؟ (شاهد)

الهدهد

الخليلي رد على لمز مقرب من ابن زايد له ولعثمان الخميس..وإعلامي قطري يتدخل

الهدهد

مستشار ابن زايد يهين الشيخ أحمد الخليلي وعثمان الخميس بتغريدة جبانة!

الهدهد

فيديو رائج للداعية عثمان الخميس.. هل يجب إخراج الزكاة على الذهب الذي ترتديه المرأة؟

الهدهد

لماذا يهاجم الصهاينة الشيخ أحمد الخليلي؟.. عادل الكاسبي يفضح هدف كوهين (فيديو)

الهدهد

مفتي سلطنة عمان: فتح المجال الجوي لاسرائيل لم يخطر على البال .. حذر ودعا لمراجعة الحساب

الهدهد

“ممكن زوجتك تموت قبلك”.. عثمان الخميس يثير جدلا بنصيحة في مجلس ديني

الهدهد

إيدي كوهين يضع شرطا للتطبيع بين إسرائيل وسلطنة عمان.. ما علاقة المفتي أحمد الخليلي؟

الهدهد

وزير خارجية الاحتلال يشكر سلطان عُمان هيثم بن طارق على قراره “التاريخي”! (شاهد)

الهدهد

مفتي سلطنة عمان يستشهد بحديث لحاخام يهودي لإيصال رسالة هامة

الهدهد

رد ناري لمحامية كويتية على عثمان الخميس بسبب “راتب الزوجة”

الهدهد

مقترح إسرائيلي باستحواذ إسرائيل على قناة السويس مقابل سداد ديون مصر

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

تغريدة مؤثرة للشيخ خالد بن خليفة بعد انتهاء رئاسته للحكومة القطرية وتفاعل واسع

المشهورة الفنزويلية تتحدى جورجينا وترد عليها.. رونالدو مارس معي الجنس وهذا دليلي! (شاهد)

4 خيارات على طاولة ريال مدريد للتعاقد مع بديل كريم بنزيما

بلقيس تستفز جمهورها في عرض “فالنتينو”.. حركات خارجة ورجل يحتضنها! (فيديو)

مفقودة العمارية.. لحظة العثور على الطفلة السعودية أمجاد ومطالب بمعاقبة والديها

وزير الخارجية السعودي يؤكد توتر العلاقات مع الإمارات.. هكذا وصف الأمر من لندن!

لاعب ألماني يقترب من ارتداء قميص المنتخب الجزائري (فيديو)

تقرباً من قطر.. الإمارات تتخذ خطوة غير متوقعة في سبيل إصلاح العلاقات!

جاسم النبهان وزوجته المغربية.. هل لجأت إلى السحر لتتمكن منه؟ (فيديو)

ترتيب مجموعة الزمالك في دوري أبطال أفريقيا 2023 بعد فوزه على الترجي التونسي

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC