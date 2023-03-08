الصحفي الإسرائيلي إيدي كوهين يتطاول على الخليلي والخميس وتفاعل واسع

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وطن – وجه الصحفي الإسرائيلي المثير دائما للجدل إيدي كوهين، انتقادا حادا مثّل تطاولا على مفتي سلطنة عمان الشيخ أحمد بن حمد الخليلي والداعية الكويتي عثمان الخميس، بسبب مواقفهما من الاحتلال وتحديدا في أعقاب إعلان دولة الإمارات عن مشروع البيت الإبراهيمي.

وقال كوهين في تغريدة عبر تويتر: “أحمد الخليلي وعثمان الخميس سيقودان الخليج إلى الجاهلية والعنف والجهل والتخلف”.

احمد الخليلي وعثمان الخميس سيقودان الخليج إلى الجاهلية والعنف والجهل والتخلف. — إيدي كوهين אדי כהן 🇮🇱 (@EdyCohen) March 7, 2023

هجوم حاد على تصريحات إيدي كوهين

أثارت تغريدة كوهين، حالة من الجدل بين النشطاء على موقع تويتر، إذ قالت “لطيفة”: “لا بارك الله فيك، هم الذين سيصلون بنا في المسجد الأقصى عما قريب إن شاء الله، وإنكم زائلون بإذن الله، فرّق الله شملكم، فلا دمتم بخير ولا وفقكم الله”.

﴿مَلعونينَ أَينَما ثُقِفوا أُخِذوا وَقُتِّلوا تَقتيلًا﴾ [الأحزاب: 61 – 61] لا بارك الله فيك، هم الذين سيصلون بنا في المسجد الأقصى عما قريب إن شاء الله ، وانكم زائلون بإذن الله، فرّق الله شملكم، فلا دمتم بخير ولا وفقكم الله 🤲🏻 — Latifa Boodai (@LatifaBoodai_) March 7, 2023

وكتب خالد: “الشيخ عثمان الخميس أسد من اسود السنه قاهر الوجهان للعمله الواحده المجوس وبني صهيون”.

#الشيخ_عثمان_الخميس اسد من اسود السنه قاهر الوجهان للعمله الواحده المجوس وبني صهيون — خالد العجمي 45🏆 (@khaledajmi99) March 7, 2023

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ورد “سعيد” على تغريدة الصحفي الإسرائيلي مستشهدا بآية قرآنية.

ها أَنتُم أُولاءِ تُحِبّونَهُم وَلا يُحِبّونَكُم وَتُؤمِنونَ بِالكِتابِ كُلِّهِ وَإِذا لَقوكُم قالوا آمَنّا وَإِذا خَلَوا عَضّوا عَلَيكُمُ الأَنامِلَ مِنَ الغَيظِ قُل موتوا بِغَيظِكُم إِنَّ اللَّهَ عَليمٌ بِذاتِ الصُّدورِ — سعيد بن منصور الغيثي (@saeedmansour4) March 7, 2023

ونشرت جوهرة، نص البيان الذي أصدره مفتي عمان في أعقاب فتح أجواء سلطنة عمان أمام الطيران الإسرائيلي، وعقبت: “واحد مضايقكم مثل هذه البيانات؟؟.. إيش فيهن خبروني.. أنا أشوف كل حرف فيهن يوزن بالذهب ويقطر بالحق”.

واجد مضايقتنكم مثل هذه البيانات؟؟

إيش فيهن خبروني🤔

أنا أشوف كل حرف فيهن يوزن بالذهب ويقطر بالحق. pic.twitter.com/Grx4iMWeVF — جوهرة/ الأقصى لنا🇴🇲 (@jawahra1oman) March 8, 2023

وكتب وحيد: “عثمان خميس بذات يقودني حيث يبا وانا مغمض. اسد السنه حفظه الله اين ما كان”.

عثمان خميس بذات يقودني حيث يبا وانا مغمض. اسد السنه حفظه الله اين ما كان 😍 — وحيد (@w7yud) March 7, 2023

وغرد أحمد: “بل سيقودنا إلى النصر والعزة والكرامة وإعلاء كلمة الحق ونصرت اخواننا في فلسطين”.

بل سيقودنا الى النصر والعزه والكرامة واعلا كلمة الحق ونصرت اخواننا في فلسطين. — أحمد بن سعيد الكلباني (@alkalbani87) March 8, 2023

وتُثار حالة من الغضب بين الإسرائيليين تجاه الشيخين الخليلي والخميس بسبب مواقفها المناهضة لهم، والتي لفتت الأنظار بشدة في الأيام الماضية.

تعليق الشيخ أحمد بن حمد الخليلي على مشروع البيت الإبراهيمي

وكان الشيخ أحمد الخليلي، قد أصدر بياناً على تويتر قبل افتتاح البيت الإبراهيمي قال فيه: “كم روج المنهزمون أن الإسلام الحنيف هو قرين اليهودية والنصرانية، وحرصوا على أن يلزوا به معهما في قَرَن”.

واستشهد المفتي بآيات قرآنية في بيانه معتبِراً أنّ هناك “تجاهلاً” لها، ولـ”ما جاء في نصوص القرآن من التحذير البالغ لهذه الأمة أن تتخذ اليهود والنصارى أولياء”، فيما لم يذكر مباشرة بالاسم البيتَ الإبراهيمي.

كم روج المنهزمون أن الإسلام الحنيف هو قرين اليهودية والنصرانية، وحرصوا على أن يلزوا به معهما في قَرَن، متجاهلين قول الله تعالى:(إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ ۗ )، وما جاء في نصوص القرآن من التحذير البالغ لهذه الأمة أن تتخذ اليهود والنصارى أولياء. pic.twitter.com/zhAp78uAuK — أحمد بن حمد الخليلي (@AhmedHAlKhalili) February 16, 2023

تعليق الشيخ عثمان الخميس على مشروع البيت الإبراهيمي

هذا وسبق أن تحدّث الداعية عثمان الخميس، أيضاً عن البيت الإبراهيمي وهاجمه، موضحاً أنه يؤكد أن الأديان الثلاثة هي دين واحد، في حين أنه جاء في الحديث النبوي: «والذي نفسُ مُحمَّد بيدِه، لا يسمعُ بي أحدٌ من هذه الأمة يهوديٌّ، ولا نصرانيٌّ، ثم يموتُ ولم يؤمن بالذي أُرْسِلتُ به، إلَّا كان مِن أصحاب النار».

واستند “الخميس” إلى هذه الأدلة ليقول، إن البيت الإبراهيمي “كفر كونهم يضعون الإنجيل المحرف والتوراة المحرفة مع القرآن ويقولون إنها سواء”، حسب وصفه.

في عام 2021 حذّر الشيخ عثمان الخميس من #الإمارات التي وضعت تمثالًا لبوذا وبنت البيت الإبراهيمي! pic.twitter.com/qPsi8c5m01 — تركي الشلهوب (@TurkiShalhoub) February 28, 2023

تعليق الشيخ أحمد بن حمد الخليلي على فتح الأجواء العمانية للطيران الإسرائيلي

ومؤخرا أيضا، استنكر الشيخ الخليلي، قرار فتح المجال الجوي العماني أمام طيران الاحتلال، وقال إن ما حدث “مفاجأة لم تخطر له ببال”، وعبّر عن رفضه الشديد له، وطالب السلطات والقيادة في بلده، بضرورة مراجعة هذا القرار، معبّراً عن توجّسه من أن تتبعه خطوات تطبيعية أكبر.

فوجئنا مفاجأة لم تخطر منا على البال بقرار فتح المجال الجوي -بما يُمَكِّن طيران الكيان الصهيوني من استعماله-، وكنا نرجو أن يستمر الموقف الصامد الرافض لأي علاقة بذلك الكيان من سلطنتنا الأبية.

كم كنا نعتز بذلك، ونخشى أن تلي هذه الخطوة خطوات أخرى.

لذلك؛ نرجو مراجعة الحساب في هذا.. pic.twitter.com/Pygx5nggi5 — أحمد بن حمد الخليلي (@AhmedHAlKhalili) February 24, 2023

كوهين طلب اعتذار الشيخ الخليلي

مثل هذه المواقف من قِبل الشيخ الخليلي أثارت جنون الإسرائيليين، بمن فيهم إيدي كوهين الذي كان قد اشترط اعتذار من مفتي سلطنة عمان قبل الحديث عن سلام أو تطبيع بين دولة الاحتلال والسلطنة.

وغرّد كوهين، عبر حسابه بموقع تويتر، قائلاً: “لا سلام ولا تطبيع مع سلطنة عمان قبل أن يعتذر المفتي على تصريحاته المعادية لليهود ولاسرائيل. بعد الاعتذار كل حادث له حديث”.