الأربعاء, مارس 8, 2023
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أغرب من الخيال.. عثرت على زوجها “جثة محنطة” بمنزلهما بعد أشهر من اختفائه

كانت تبحث عن زينة عيد الميلاد في خزانة ملابس بغرفة النوم فصدمت مما شاهدته ولم تصدق

كتب خالد الأحمد
عثرت على زوجها جثة محنطة watanserb.com
عثرت على زوجها جثة محنطة
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وطن- عثرت امرأة أمريكية على جثة زوجها محنطة في منزلهما بالصدفة بعد ثمانية أشهر من اختفائه، في حادثة شغلت المجتمع الأمريكي خلال الساعات الماضية.

أثناء وجوده في الخزانة كان جسده محنطًا مما منع انبعاث الروائح

وأفادت وسائل إعلام أمريكية أن الزوجة جينيفر ميدج، وجدت جثة زوجها “ريتشارد”، معلقة في خزانة غرفة النوم أثناء البحث عن زينة عيد الميلاد.

وقالت الشرطة إن “ريتشارد” انتحر في خزانة مخبأة بمنزله في، أبريل الماضي، وأثناء وجوده في الخزانة كان جسده محنطًا مما منع انبعاث الروائح.

وقال موقع “ديلي ميل” البريطاني، إن الزوجة وهي من مدينة إلينوي أبلغت الشرطة عن اختفاء ريتشارد مايدج 53 عامًا ، لأول مرة في 27 أبريل 2022. وفتشت الشرطة المنزل الذي شاركه مع زوجته جينيفر في تروي مرتين على الأقل لمحاولة العثور عليه.

وفي كلتا المرتين ، أفاد رجال الشرطة بشم رائحة “تشبه المجاري” داخل المنزل.

تعثر على جثة زوجها المحنطة بعد 8 أشهر على اختفائه
تعثر على جثة زوجها المحنطة بعد 8 أشهر على اختفائه

توفي منتحراً

وأصدر الأطباء الشرعيون تقريرا، يوم الخميس، يشير إلى وفاة ريتشارد منتحرا ، وأن جسده قد تجاوز مرحلة التحلل والتحنيط عند اكتشافه.

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ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن “كيلي روجرز”، نائبة رئيس قسم الطب الشرعي بمقاطعة ماديسون التي وقع فيها الحادث، أن “الجسم يصل إلى مرحلة التحنيط عندما تجف السوائل أو تُزال من الجلد”.

وأضافت أن الجثة المحنطة قد لا تكون لها رائحة قوية، وهو ما يفسر لماذا استغرق الأمر وقتا طويلا حتى يتم العثور على مايدج.

وكانت جينيفر أخبرت شرطة تروي أن ريتشارد اختفى في 27 أبريل 2022 ، بعد أن اتصل بها ليقول إنه سيغادر العمل مبكرًا.

وعندما عادت إلى المنزل ، وجدت سيارة ريتشارد متوقفة في الخارج ، ومفاتيحه ومحفظته في المنزل ، لكنه لم يكن في أي مكان يمكن رؤيته فيه وبدأت الشرطة في البحث عن ريتشارد وهو أب لثلاثة أطفال.

واكتشفوا وجود رائحة كريهة بالداخل ، لكنهم قرروا أن ريتشارد ليس موجودًا.

وفي وقت لاحق ، اتصلت جينيفر بالشرطة لتبلغهم عن بقاء الرائحة ، وعادت الشرطة لتفتيش المنزل مرة أخرى لكنها لم تجد شيئًا.

وأضاف المصدر أن جينيفر اتصلت أخيراً بسباك بشأن الرائحة، وزار المنزل وقال إن رائحته تشبه رائحة الصرف الصحي.

وقام السباك بتغطية أحد أنابيب الصرف الصحي في المنزل ، وأفادت جينيفر أن الرائحة خفت قليلا .

شكرت جينيفر ميدج الشرطة على جهودهم في محاولة تحديد مكان زوجها الذي كان في خزانة ملابسها.

المصدرموقع "ديلي ميل" البريطاني، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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