يفوق حكم سعد لمجرد بكثير.. الحكم الذي يواجهه أشرف حكيمي حال إدانته!

- Advertisement -

وطن – نشر موقع ” linternaute” الفرنسي تقريرا مفصلا عن قضية اغتصاب لاعب باريس سان جيرمان أشرف حكيمي المزعومة لفتاة تبلغ من العمر 24 عاما في منزله يوم 25 فبراير/شباط الفائت، مؤكدا الموقع على أن القصة برمتها مشكوك فيها، كاشفا أيضا عن العقوبة التي يمكن أن تقع على “حكيمي” في حال إدانته.

وقال موقع “linternaute” أنه بحسب ما زعم ، فإن اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا قد لمس جسد الفتاة وتوغل فيه دون موافقتها بعد أن دعاها إلى منزله، موضحا أن الضحية المزعومة لم تتقدم بشكوى لكنها قدمت إحاطة بعد وقت قصير من الواقعة التي زعمت أنها عانت منها، وسرعان ما فتح تحقيق وسرعان ما وجه المحققون تهمة الاغتصاب لأشرف حكيمي.

ما حكم السجن الذي يواجهه أشرف حكيمي؟

وأوضح الموقع أن أشرف حكيمي ، المتهم بالاغتصاب ، يواجه حكما بالسجن لمدة خمسة عشر عاما ، بحسب قانون العقوبات الفرنسي ، لافتا إلى أن يمكن مراعاة الظروف المشددة وفي هذه الحالة يكون الحد الأقصى للعقوبة عشرين عاما، وهو حكم يفوق الحكم الذي صدر بحق مواطنه المغني سعد لمجرد الذي حكم عليه بالسجن لمدة 6 سنوات.

ومن بين هذه الظروف المشددة ، هو أن “مرتكب الاغتصاب اتصل بالضحية عبر الإنترنت”، كما يمكن إضافة ظروف مشددة أخرى ، لا سيما إذا كانت الضحية معرضة للخطر بشكل خاص أو إذا كان مرتكب الاغتصاب تحت تأثير الكحول أو المخدرات ، وهو أمر غير معروف تمامًا حتى لآن.

بالإضافة إلى ذلك ، يمكن إضافة عقوبات إضافية مثل أداء الخدمة العامة، وأخيرًا، في حالة الإدانة ، يتم تسجيل القضية في السجل الجنائي ، تمامًا كما يضاف اسم مرتكب الاغتصاب إلى ملف مرتكبي الجرائم الجنسية.

التحقيق غير مكتمل

لفت الموقع إلى أنه يجب أن يكون هناك فحصا لأجزاء معينة من ملف القضية بشكل حاسم، موضحا ان المحققين رأوا أنه تم تبادل الرسائل بين الاثنين على إنستغرام ، وكذلك تلك المتعلقة بمحادثة بين الشابة والصديق الذي جاء لاصطحابها في منزل الحكيمي.

- Advertisement -

وقال إن هذا هو المكان الذي يمكن أن تأخذ فيه القضية منعطفًا آخر، حيث ان النقاش بين الضحية المزعومة وصديقتها “تبدو أكثر غموضًا للمحققين ، الذين ما زالوا يحاولون فهم المعنى”، متسائلا لموقع أنه علاوة على ذلك ، لماذا ترفض الضحية المزعومة تقديم شكوى رسمية؟

ورأى محامي أشرف الحكيمي أن اللاعب “نفى بشدة التهم الموجهة إليه”. وقبل أن يضيف: “ينتج برأيي من الوثائق التي بحوزة الضابطة العدلية أن السيد حكيمي في هذه الحالة تعرض لمحاولة ابتزاز”. الكلمات التي جعلت محامي الشابة يقفز: “لن نتسامح مع أي حملة تشويه أو زعزعة لاستقرارها ، كما هو الحال للأسف في كثير من الأحيان بالنسبة للنساء اللائي لديهن الشجاعة للتنديد بالحقائق. الاغتصاب الذي يقعن ضحيته” “. إذا التزم الصمت منذ الكشف عن هذه القضية ، فإن أشرف حكيمي” أقسم أنه بريء “من والدته ، واستجوبته قناة العربي القطرية.

هل يستطيع أشرف حكيمي اللعب مع باريس سان جيرمان؟

لفت الموقع إلى أن هذه القضية قضت على صورة أشرف حكيمي وزعزعة صورة النادي في العاصمة باريس، مشيرة إلى أنه في غضون أيام قليلة ، سينتقل باريس إلى عشب بايرن ميونيخ للعب في مراحل خروج المغلوب من دوري أبطال أوروبا. بعد هزيمته 0-1 على ملعب بارك دي برينس في مباراة الذهاب.

ولفت الموقع إنه على الرغم من لائحة اتهامه ووضعه تحت إشراف قضائي ، فإن أشرف حكيمي سيكون جزءً من المجموعة التي ستطير إلى بافاريا، حيث أن الرقابة القضائية غير مصحوبة بحظر مغادرة الإقليم. وبالتالي ، يمكن للاعب البالغ من العمر 24 عامًا أن يتحاذى بشكل مثالي في ملعب أليانز أرينا مساء الأربعاء.

ماذا نعرف عن تهم الاغتصاب الموجهة لأشرف حكيمي؟

وبحسب صحيفة لو باريزيان ، وقعت الوقائع يوم السبت 25 فبراير في بولوني بيلانكور (أوت دو سين). هذا هو المكان الذي يعيش فيه لاعب كرة القدم ، بالقرب من Parc des Princes. بعد أن بدأت مناقشة على انستغرام في 16 يناير واستمرت لعدة أسابيع ، كان أشرف حكيمي قد طلب سيارة أجرة للشابة للذهاب إلى منزله، وحيث أوضحت أن الأمور كانت ستسير بشكل سيء.

وزُعم أن الفتاة البالغة من العمر 24 عامًا قبلت من فمها وثدييها بالقوة وتم خلع ملابسها، كما واصل اختراقها دون موافقها حتى نجت أخيرا في إبعاده قبل مغادرة المكان.

اين التحقيق؟

قال الموقع إنه لم يتم تقديم شكوى ضد أشرف حكيمي، موضحا أن الشابة التي أدانت لاعب كرة القدم وأدلت بشهادتها في 26 فبراير في مركز شرطة نوجينت سور مارن (فال دي مارن) لم ترغب في بدء الإجراءات ، واكتفت بـ “إعلان اغتصاب”. ومع ذلك ، أخذ العدل القضية من تلقاء نفسه في ضوء قصة الضحية

كيف رد أشرف حكيمي؟

لم يتحدث أشرف حكيمي علنًا حتى الآن منذ الكشف عن هذه القضية، لكنه أعلن من خلال صوت محاميه ، مي فاني كولين ، أن “الاتهامات باطلة”. وأكدت أنه “هادئ” ويقف تحت تصرف العدالة”.

من جانبه ، قال باريس سان جيرمان حول لاعبه أن”النادي يدعم اللاعب الذي نفى بشدة الاتهامات ويثق بالعدالة. باريس سان جيرمان مؤسسة تعزز الاحترام داخل وخارج الملعب”.

وبحسب الموقع فإنه في اليوم الذي تلا لائحة اتهام أشرف حكيمي ، ردت أنا فاني كولين مرة أخرى عبر بيان صحفي أرسل إلى صحيفة ليكيب، وأصرت على أنه “خلال جلسة الاستماع ، التي تم إجراؤها بناءً على طلبه الصريح ، أنكر أشرف حكيمي التهم الموجهة إليه” ، مشيرةً إلى أن لائحة اتهام موكله ، التي أعقبت جلسة الاستماع ، “أمر لا بد منه لكل من هو موضوع الدعوى”. بتهمة الاغتصاب “.

كما أعربت عن سعادتها لأن لائحة الاتهام نفسها سمحت للاعب المغربي الدولي بالحصول على مزيد من الحقوق ، بدءا بـ “حق الاطلاع على الملف”. كما ندد المحامي برفض المتهم في هذه المرحلة أي مواجهة ، بل أيضا تقديم شكوى والخضوع لأي فحص طبي أو نفسي. ويختتم أنا فاني كولين: “السيد حكيمي ، في هذه الحالة ، كان

ما هو “تقرير الاغتصاب”؟

بحسب الموقع فإن أشرف حكيمي ، في هذه المرحلة ، ليس موضوع شكوى ، بحسب تفاصيل صحيفة لو باريزيان ، لذلك تم أخذ كلمات الضحية المزعومة في مركز الشرطة كجزء من الإجراءات اليومية.

وقالت وزارة العدل “الغرض منها ليس محاكمة الجاني ، ولكن إبلاغ طبيعة وتاريخ الوقائع للشرطة. يمكن أن يكون هذا مفيدًا في سياق محاكمة مستقبلية”. لذلك لم ينتج عن ذلك استدعاء للاعب. علاوة على ذلك ، لم يتمكن الأخير من قراءة محتويات الكتاب اليومي”.

لم يعد هذا هو الحال عندما يكون هناك لائحة اتهام. وكما أوضح محامي أشرف حكيمي لـ ليكيب ، فإن “لائحة الاتهام التي أعقبت جلسة الاستماع أمر لا بد منه لأي شخص موضوع اتهام بالاغتصاب ويتيح للسيد حكيمي أخيرًا إمكانية الدفاع عن نفسه من خلال إعطائه عددًا كبيرًا. من الحقوق ، في المقام الأول أن يتعرف على الملف”.