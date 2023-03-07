هبة عبوك شبه عارية وهذا ما كانت تفعله بليلة اغتصاب حكيمي لمتهمته (شاهد)

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وطن- مساء 25 فبراير/شباط الماضي، وبينما كان لاعب كرة القدم المغربي “أشرف حكيمي”، مقيما في منزله الكائن في أحد ضواحي الفرنسية باريس، كانت زوجته الإسبانية التونسيية الأصل، “هبة عبوك” قد توجهت بالفعل رفقة طفليهما إلى دبي لقضاء إجازة هناك، وهي بالمناسبة نفس الليلة التي وقعت خلالها حادثة الاغتصاب المزعومة من طرفه ضد شابة فرنسية.

تهمة الاغتصاب تلاحق أشرف حكيمي

لاعب كرة القدم المغربي “أشرف حكيمي” يواجه منذ 10 أيام، تهمة اغتصاب شابة فرنسية تقدمت بشكاية لدى السلطت المعنية، زعمت خلالها أنها ضحية اغتصاب شرجي من قبل نجم باريس سان جيرمان مساء 25 فبراير/ شباط داخل منزله الكائن بضواحي باريس.

أشرف حكيمي نفى التهم الموجهة إليه واعتبر أن الهدف من كل ما حدث له هو تشويه سمعته وثنيه عن مسيرته الكروية، مؤكدا أنه بريء من كل التهم الموجهة إليه.

وبالفعل فقد حظي حكيمي، بحملة تضامن واسعة سواء من والدته التي أكدت برائته أو جيرانه في مسقط رأس بمدريد، الذين عبروا عن استغرابهم من توجيه مثل تلك التهم إلى حكيمي، لما عُرف عنه من أخلاق عالية طيلة الفترة التي قضاها معهم في حي شعبي بمدينة خيتافي الإسبانية.

هبة عبوك بملابس مثيرة ليلة اتهام حكيمي بالاغتصاب المزعوم

على النقيض من كل المقربين منه، لم يصدر من زوجة حكيمي “هبة عبوك” عارضة الأزياء الإسبانية التونسية الأصل، أي تضامن أو مساندة لزوجها في مواجهة التهم التي تعرض لها من قبل الشابة الفرنسية.

حتى أن مصادر صحفية إسبانية مطلعة، أشارت إلى انطلاق عبوك في التحصير لمسار الطلاق من زوجها المغربي أشرف حكيمي منط إفصاح وسائل الإعلام عن التهم الموجهة له.

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ليلة 25 فبراير/شباط التي يُتهم حكيمي أنه اغتصب خلالها شابة فرنسية كان قد استدعاها إلى منزله، بعد تعارف على منصة إنستغرام منتصف يناير الماضي، كانت هبة عبوك تقضي إجازة دافئة في دبي بعيدا عن أجواء باريس الباردة.

View this post on Instagram A post shared by Hiba Abouk (@hiba_abouk_)

هبة عبوك، شاركت مجموعة صور ساخنة من إجازتها في دبي رفقة طفليهما “نعيم وأمين”، مساء الليلة التي يبدو أنها غيرت حياة الزوجين إلى نقطة غير مسبوقة.

أشرف حكيمي تفاعل مع تلك الصور بكل حب ورومانسية بكلمات جد معبرة “زينة الحياة”، إقرارا منه بحبه لعائلته وزوجته.