الثلاثاء, مارس 7, 2023
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حياتنا

هبة عبوك شبه عارية وهذا ما كانت تفعله بليلة اغتصاب حكيمي لمتهمته (شاهد)

كتب فهمي الورغمي
هبة عبوك واغتصاب أشرف حكيمي watanserb.com
هبة عبوك
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وطن- مساء 25 فبراير/شباط الماضي، وبينما كان لاعب كرة القدم المغربي “أشرف حكيمي”، مقيما في منزله الكائن في أحد ضواحي الفرنسية باريس، كانت زوجته الإسبانية التونسيية الأصل، “هبة عبوك” قد توجهت بالفعل رفقة طفليهما إلى دبي لقضاء إجازة هناك، وهي بالمناسبة نفس الليلة التي وقعت خلالها حادثة الاغتصاب المزعومة من طرفه ضد شابة فرنسية.

تهمة الاغتصاب تلاحق أشرف حكيمي

لاعب كرة القدم المغربي “أشرف حكيمي” يواجه منذ 10 أيام، تهمة اغتصاب شابة فرنسية تقدمت بشكاية لدى السلطت المعنية، زعمت خلالها أنها ضحية اغتصاب شرجي من قبل نجم باريس سان جيرمان مساء 25 فبراير/ شباط داخل منزله الكائن بضواحي باريس.

أشرف حكيمي نفى التهم الموجهة إليه واعتبر أن الهدف من كل ما حدث له هو تشويه سمعته وثنيه عن مسيرته الكروية، مؤكدا أنه بريء من كل التهم الموجهة إليه.

وبالفعل فقد حظي حكيمي، بحملة تضامن واسعة سواء من والدته التي أكدت برائته أو جيرانه في مسقط رأس بمدريد، الذين عبروا عن استغرابهم من توجيه مثل تلك التهم إلى حكيمي، لما عُرف عنه من أخلاق عالية طيلة الفترة التي قضاها معهم في حي شعبي بمدينة خيتافي الإسبانية.

هبة عبوك بملابس مثيرة ليلة اتهام حكيمي بالاغتصاب المزعوم

على النقيض من كل المقربين منه، لم يصدر من زوجة حكيمي “هبة عبوك” عارضة الأزياء الإسبانية التونسية الأصل، أي تضامن أو مساندة لزوجها في مواجهة التهم التي تعرض لها من قبل الشابة الفرنسية.

حتى أن مصادر صحفية إسبانية مطلعة، أشارت إلى انطلاق عبوك في التحصير لمسار الطلاق من زوجها المغربي أشرف حكيمي منط إفصاح وسائل الإعلام عن التهم الموجهة له.

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ليلة 25 فبراير/شباط التي يُتهم حكيمي أنه اغتصب خلالها شابة فرنسية كان قد استدعاها إلى منزله، بعد تعارف على منصة إنستغرام منتصف يناير الماضي، كانت هبة عبوك تقضي إجازة دافئة في دبي بعيدا عن أجواء باريس الباردة.

 

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هبة عبوك، شاركت مجموعة صور ساخنة من إجازتها في دبي رفقة طفليهما “نعيم وأمين”، مساء الليلة التي يبدو أنها غيرت حياة الزوجين إلى نقطة غير مسبوقة.

هبة عبوك في دبي برفقة طفليهما "نعيم وأمين"
هبة عبوك في دبي برفقة طفليهما “نعيم وأمين”
هبة عبوك وابنها أمين
هبة عبوك وابنها أمين

أشرف حكيمي تفاعل مع تلك الصور بكل حب ورومانسية بكلمات جد معبرة “زينة الحياة”، إقرارا منه بحبه لعائلته وزوجته.

هبة عبوك في دبي
هبة عبوك في دبي
المصدررصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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