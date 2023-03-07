الثلاثاء, مارس 7, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةالهدهدمفاجأة بشأن الوفاة المريبة للسبسي تفجرها محامية تونسية.. معلومات خطيرة وصلتها
الهدهد

مفاجأة بشأن الوفاة المريبة للسبسي تفجرها محامية تونسية.. معلومات خطيرة وصلتها

المحامية التونسية وفاء الشاذلي أكدت أنها "استقت معلومات خطيرة" حول وفاة الرئيس التونسي الأسبق "الباجي قايد السبسي"

كتب خالد الأحمد
وفاة الباجي قايد السبسي watanserb.com
وفاة الباجي قايد السبسي
- Advertisement -

وطن- ما زالت وفاة الرئيس التونسي الأسبق “الباجي قايد السبسي”، تثير الكثير من الجدل في تونس، خاصة خلال كل خصومة سياسية مستجدة بين الفرقاء السياسيين، وهو ما حدث مؤخرا، حيث كشفت محامية تونسية عما وصفتها “بالمعطيات الصادمة” التي لفت وفاة السبسي.

المحامية وفاء الشاذلي تتحدث عن وفاة الباجي قايد السبسي

أكدت المحامية التونسية “وفاء الشاذلي”، إطلاعها على معلومات صادمة في التقرير الطبي الذي تقوم عليه اللجنة المكلفة بالتحقيق في وفاة السبسي، الذي تولى منصب رئيس البلاد من ديسمبر 2014 حتى تاريخ وفاته، في 25 يوليو تموز 2019.

وبينما لم تُعلن أي جهات رسمية في تونس عن أي جديد بشأن الملف الطبي لوفاة السبسي، إلا أن “الشاذلي” اعتبرت في حديثها لوكالة “سبوتنيك” الروسية أن عدم التطرق للموضوع “مرتبط بضرورة التكتم حتى اتخاذ كافة الإجراءات بشأن المتورطين في العملية” على حد زعمها.

وقالت المحامية التونسية المثيرة للجدل، إن “ما توصلت به شخصيا بشأن الملف الطبي الخاص بوفاة الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي صادم”.

وفي تصريحاتها إلى الوكالة الروسية، لم توضح الشاذلي أي معلومات من شأنها تغيير مسار الأبحاث وقالت: “لا يمكنني التصريح أو الجزم بشيء محدد حتى الآن، لكن المعطيات المسربة صادمة للجميع وما استقيته يشير لمعلومات خطيرة”.

حقيقة وفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي
حقيقة وفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي

فتح تحقيق في وفاة الباجي قايد السبسي

تجدر الإشارة أنه بتاريخ 28 ديسمبر 2021، قال الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بتونس، الحبيب الطرخاني، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، نقلتها إذاعة “شمس” المحلية، إن وزيرة العدل تقدمت إلى الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف بتونس، وطبقا لأحكام الفصل 23 من مجلة الاجراءات الجزائية، بطلب لفتح بحث تحقيقي بخصوص وفاة الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي، الذي توفي يوم 25 جويلية 2019 بالمستشفى العسكري بالعاصمة.

- Advertisement -

وقال “الطرخاني” إن الوكيل العام لدى تلك المحكمة أذن لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس، بفتح بحث حول ظروف وملابسات تلك الوفاة، وذلك طبقا لأحكام الفصل 31 من مجلة الإجراءات الجزائية.

وفي يوم 29 ديسمبر من ذات السنة، قال “حافظ” نجل الباجي قائد السبسي “إن الوفاة مسترابة”. واعتبر أن “فتح التحقيق في ملابسات وفاة الراحل بعد أكثر من سنتين ونصف أمر إيجابي”.

الرئيس التونسي الراحل الباجي قائد السبسي
الرئيس التونسي الراحل الباجي قائد السبسي

وأعرب عن “شكوكه” حول التوقيت وظروف الوفاة. مشيرا إلى حق “الشعب التونسي وعائلته معرفة الحقيقة إن كانت وفاته طبيعية أم لا” على حد قوله.

يُذكر أنه في أواخر يونيو 2019 تعرض الباجي قائد السبسي لوعكة صحية وتم نقله على إثرها إلى العناية المركزة بالمستشفى العسكري بالعاصمة التونسية.

وفي صباح اليوم الخميس 25 يوليو/جويلية 2019 في تمام الساعة العاشرة و25 دقيقة أعلنت الرئاسة التونسية عن وفاة رئيس الجمهورية محمد الباجي قايد السبسي بتونس العاصمة، عن عمر يناهز 92 عاماً.

اعتمد الباجي قايد السبسي – منذ انتخابه رئيسا ديسمبر 2014 – في سياساته العمل على احترام دستور الثورة التونسية (أو دستور يناير 2014) الذي قلّص صلاحيات رئيس الجمهورية مقارنة بالدساتير التونسية السابقة. وأصبح الرئيس الباجي أول رئيس تونسي منتخب يعمل في ظل نظام شبه رئاسي أو برلماني معدل لا رئاسي.

المصدروكالة "سبوتنيك" الروسية، إذاعة "شمس" المحلية، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
اقرأ أيضاً
الهدهد

تسريبات جنسية لمهدي جمعة تقلب تونس.. زوجته ضبطته وفضحت خيانته (شاهد)

تقارير

تبناها قيس سعيد لإخفاء فشله.. ما هي نظرية “الاستبدال العظيم” المتطرفة؟

الهدهد

“يا سعيد يا جبان”.. تونس على صفيح ساخن وتظاهرات حاشدة تهدد الرئيس

الهدهد

“أتدري ما أرجوه الآن”.. سبب وفاة الشاعرة سامية ساسي وآخر كلماتها تحبس الأنفاس

الهدهد

محمد أمين “بائع التيراميسو”.. دموع شاب تونسي تشعل المواقع وحملة تضامن

الهدهد

تحركات عاجلة داخل سفارة دولة إفريقية بتونس بعد تصريحات خطيرة لقيس سعيد

الهدهد

بتهمة الإرهاب.. “برنارد هنري ليفي” مطلوب للعدالة في تونس.. حقيقة وثيقة مُسربة (شاهد)

الهدهد

“عمر بن الخطاب مُجرم ..” تصريحات مستفزة من إعلامي تونسي .. ما علاقة قيس سعيد؟

الهدهد

قيس سعيد يثير جدلا بمزاعم عن “مؤامرة” ضد تونس.. ما علاقة المهاجرين الأفارقة؟

حياتنا

نجلاء بن عبد الله: “الرجل التونسي ضعيف جنسيا ولا يمكنه تلبية رغبات أكثر من امرأة” (فيديو)

الهدهد

تونس.. هل يتم تصفية العكرمي بعد ترويج محاولة انتحاره وإيداعه مستشفى الأمراض العقلية؟

الهدهد

تحذيرات من مخطط جزائري لغزو تونس للإبقاء على قيس سعيد.. ما القصة؟

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

فيديو لمغربية تلِد بالشارع فجر الغضب.. مُنعت من دخول المستشفى والسبب صادم!

وضع قلب ورئة شيرين الطحان السيء يقودها للعناية.. تفاصيل إصابتها بمرض خبيث

أسطوري.. فستان زفاف الأميرة إيمان والملكة رانيا تضع اللمسة الأخيرة

إيلون ماسك يخشى الاغتيال ولا يثق بأحد.. هذا ما يفعله حتى أثناء ذهابه للحمام

سبب وفاة بدر بن سعود البوسعيدي.. صور نادرة تحكي علاقته بالسلطان قابوس

المغرب يتفوق على الجزائر في مؤشر القوة الناعمة.. ماذا عن القوة الصلبة؟

مصمم “فيديو الفهد” الذي أثار الجدل بسلطنة عمان يخرج عن صمته

نجمة أفلام إباحية وأوقفت تجريم الدعارة.. وفاة أول برلمانية متحولة جنسيا

اقتحام جنين.. سقوط شهداء والاحتلال يصعد ويمنع دخول المسعفين(شاهد)

الشيخ عماد المبيض فَرَّ من السعودية إلى “دولة آمنة”.. ظهور مفاجئ بعد اختفاء غامض

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC