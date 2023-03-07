الثلاثاء, مارس 7, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةحياتناكريس روك مهووس بزوجة ويل سميث منذ 30 عاماً.. مفاجآت تتكشف بعد...
حياتنا

كريس روك مهووس بزوجة ويل سميث منذ 30 عاماً.. مفاجآت تتكشف بعد صفعة الأوسكار!

يقول الشخص المقرب من جادا بينكيت سميث إنها ليست متورطة في التوتر المستمر بين زوجها ويل سميث وكريس روك

كتب وطن
كريس روك مهووس بزوجة ويل سميث منذ 30 عاماً.. مفاجآت تتكشف بعد صفعة الأوسكار! watanserb.com
كريس روك أبدى إعجاباً بينكيت سميث
- Advertisement -

وطن– أطلق كريس روك للتوّ أحدث عرض خاص له على Netflix، بعنوان “Selective Outrage”، حيث يتحدث أخيرًا عن “صفعة الأوسكار“.

ومع ذلك، يدّعي مصدر مقرّب من جادا بينكيت سميث، زوجة ويل سميث، أنّ ما قاله في عرضه الخاص لم يكن صحيحًا تمامًا.

تحدث أحد المطلعين على مجلة People، وفتح باب الحديث عن معظم الموضوعات التي تناولتها كريس روك.

كريس روك مهووس تجاه جادا

ادّعى المصدر أن كريس روك أبدى إعجاباً بينكيت سميث، وأنه “مستمر منذ ما يقرب من 30 عامًا”.

يقول الشخص المقرب من جادا بينكيت سميث، إنها ليست متورطة في التوتر المستمر بين زوجها ويل سميث وكريس روك.

وتابع المصدر: “جادا لم يكن لها دور في كل هذا سوى المضايقة. كريس مهووس بها وهذا مستمر منذ ما يقرب من 30 عامًا”.

- Advertisement -

صور برنامجه في مسقط رأسها

صوّر روك الفيلم الخاص في بالتيمور التي تنتمي إليها جادا، وأضاف المصدر: “انظر أين اختار تصوير فيلمه الخاص على نتفلكيس. مسقط رأسها بالتيمور. مهووس بها”.

وتابع: “في عام 2016، ساعدت جادا في بدء خطوة مع جوائز الأوسكار من خلال التساؤل عن سبب وجود عدد قليل جدًا من الأعضاء السود، وقد أخذها كريس في هذا الأمر؟”

في كوميديا الستاند أب، كشف روك أنّ جادا بينكيت سميث كانت غاضبة من الأكاديمية بسبب نقص التنوع في إصدار 2016 من حفل توزيع جوائز الأوسكار، حيث كان روك يقدم وساهم في هاشتاغ #OscarsTooWhite.

“ارتجاج في المخ”

وقال روك في الستاند أب الكوميدي: “منذ سنوات، قالت زوجته إنه يجب أن أترك حفل توزيع جوائز الأوسكار. لا يجب أن أستضيف” لأن زوجها لم يتم ترشيحه لجائزة ارتجاج في المخ. ثم أصابني بارتجاج في المخ”.

وقال المصدر معلومات مناقضة، “لم تطلب من كريس أبدًا عدم استضافة حفل توزيع جوائز الأوسكار على الإطلاق. قالت علنًا في منشور على فيسبوك في ذلك الوقت، إن كريس سيكون مقدمًا رائعًا لجوائز الأوسكار وهو مثالي للوظيفة”.

في عرضه الخاص، قال روك إنها بدأت القتال، وإنه سينهيه. “لقد قمت بإطلاق بعض النكات عنها. من يهتم.. هكذا تسير الأمور. أنتِ من بدأ الأمر وأنا من سينهيه”.

تابع روك: “هذا ما حدث مع العاهرة الصغيرة، لا أحد يهتم بها.. لا أحد”.

وأوضح المصدر أن عائلة سميث “صُدمت من عدد المرات التي استخدم فيها كريس كلمة عاهرة في الإشارة إلى جادا”.

ويضيف المصدر أنه على الرغم من استهداف روك لجادا، فإنها تتطلع إلى الأمام.

وخلص المصدر إلى أن “جادا تركز الآن على كتابها الذي سيصدر هذا العام”.

المصدرمجلة بيبول - ترجمة وتحرير وطن
وطن
وطنhttps://watanserb.com/
صحيفة وطن تأسست في واشنطن عام 1991 كصحيفة أسبوعية مطبوعة وتوزع في كافة الولايات المتحدة. دشنت موقعها الإلكتروني عام 1996 وكان من أوائل المواقع الإخبارية العربية. تحمل شعار تغرد خارج السرب.. وهو سرب الحكومات والأحزاب
اقرأ أيضاً
حياتنا

ويل سميث يظهر مع زوجته لأول مرة منذ صفعة الأوسكار الشهيرة

حياتنا

إبنة ويل سميث تتحدث عن صفعة الأوسكار الشهيرة..ماذا قالت؟

حياتنا

ويل سميث في المغرب ويحتضن لبنى خلخالي عروس عادل العربي (شاهد)

حياتنا

مفاجأة .. طلاق ويل سميث وزوجته على الأبواب بسبب الصفعة التي كانت دفاعاً عنها!

حياتنا

والدة كريس روك تخرج عن صمتها بعد صفعة ويل سميث .. ماذا قالت؟

حياتنا

ويل سميث ينال عقوبة “قاسية” بسبب صفعه كريس روك في حفل توزيع جوائز الأوسكار

حياتنا

أول تعليق من كريس روك متلقي الصفعة التاريخية في الأوسكار

حياتنا

زوجة ويل سميث تُعقب أخيراً بعد واقعة الأوسكار وتتحدث عن الشفاء والتعافي!

حياتنا

سحب جائزة الأوسكار من ويل سميث .. اجتماع عاجل لأخذ قرار نهائي

حياتنا

خفايا زواج ويل سميث وجادا الغريب .. جنس وعلاقة غرامية و 20 صديقة! (صور)

حياتنا

ويل سميث يصفع الممثل كريس روك على مسرح الأوسكار .. بسبب زوجته! (فيديو)

حياتنا

الشيف بوراك يتحدى قرار دبي إغلاق مطعمه بفيديو لـ” ويل سميث” وهذا ما كتبه

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

لحرق الدهون… تعرف على أفضل وقت لممارسة الرياضة بحسب العلم

سلمى حايك تكشف سراً ورثته عن جدتها حافظ على جمالها في سن الـ56 دون عمليات تجميل! (فيديو)

طلب ممارسة الجنس معها وتوأمها معاً..فضيحة نيمار من لاعبة كرة طائرة شهيرة (شاهد)

يرأسها وزير الخارجية.. تعرف على التشكيل الجديد للحكومة القطرية بعد الأمر الأميري

أمراض القلب والأوعية الدموية.. عوامل الإنجاب لدى النساء تزيد من مخاطر الإصابة بها

“الآن لدينا عاهرة يهودية”.. مقال إسرائيلي مثير عن جرائم المستوطنين في حوارة

6 عادات ساعدت بيل غيتس في بناء ثروته البالغة 106 مليار دولار

“سرقة القرن” في العراق.. موقع بريطاني يكشف أن مكتب مصطفى الكاظمي في قلب المؤامرة!

أهوال سوريا لم تنتهِ.. غضب الطبيعة يطارد متضرري الزلزال ويقتلع الخيام (لقطات مفزعة)

كيليان مبابي يهدد القضاء الفرنسي إذا تمت محاكمة أشرف حكيمي.. ما حقيقة هذا الخبر؟!

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC