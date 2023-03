كريس روك مهووس بزوجة ويل سميث منذ 30 عاماً.. مفاجآت تتكشف بعد صفعة الأوسكار!

- Advertisement -

وطن– أطلق كريس روك للتوّ أحدث عرض خاص له على Netflix، بعنوان “Selective Outrage”، حيث يتحدث أخيرًا عن “صفعة الأوسكار“.

ومع ذلك، يدّعي مصدر مقرّب من جادا بينكيت سميث، زوجة ويل سميث، أنّ ما قاله في عرضه الخاص لم يكن صحيحًا تمامًا.

تحدث أحد المطلعين على مجلة People، وفتح باب الحديث عن معظم الموضوعات التي تناولتها كريس روك.

ادّعى المصدر أن كريس روك أبدى إعجاباً بينكيت سميث، وأنه “مستمر منذ ما يقرب من 30 عامًا”.

يقول الشخص المقرب من جادا بينكيت سميث، إنها ليست متورطة في التوتر المستمر بين زوجها ويل سميث وكريس روك.

وتابع المصدر: “جادا لم يكن لها دور في كل هذا سوى المضايقة. كريس مهووس بها وهذا مستمر منذ ما يقرب من 30 عامًا”.

صوّر روك الفيلم الخاص في بالتيمور التي تنتمي إليها جادا، وأضاف المصدر: “انظر أين اختار تصوير فيلمه الخاص على نتفلكيس. مسقط رأسها بالتيمور. مهووس بها”.

وتابع: “في عام 2016، ساعدت جادا في بدء خطوة مع جوائز الأوسكار من خلال التساؤل عن سبب وجود عدد قليل جدًا من الأعضاء السود، وقد أخذها كريس في هذا الأمر؟”

في كوميديا الستاند أب، كشف روك أنّ جادا بينكيت سميث كانت غاضبة من الأكاديمية بسبب نقص التنوع في إصدار 2016 من حفل توزيع جوائز الأوسكار، حيث كان روك يقدم وساهم في هاشتاغ #OscarsTooWhite.

وقال روك في الستاند أب الكوميدي: “منذ سنوات، قالت زوجته إنه يجب أن أترك حفل توزيع جوائز الأوسكار. لا يجب أن أستضيف” لأن زوجها لم يتم ترشيحه لجائزة ارتجاج في المخ. ثم أصابني بارتجاج في المخ”.

#ChrisRock explains the "beef" Jada & Will Smith had w/ him years ago regarding Will not being nominated for Concussion and wanting Chris Rock to not host the Oscars because of it. Proceeds to call Jada a "bitch."#ChrisRockLive #ChrisRockNetflix #SelectiveOutrage #OscarsSoWhite pic.twitter.com/dGV78RQKDl

— Dana (Store Name) #AmplifyBlackVoices (@sagesurge) March 5, 2023