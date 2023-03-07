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ترتيب مجموعة الزمالك في دوري أبطال أفريقيا 2023 بعد فوزه على الترجي التونسي

منافسات الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2022-2023

كتب فارس أبو شيحة
لاعب الزمالك سيف الدين الجزيري watanserb.com
ترتيب مجموعة الزمالك في دوري أبطال أفريقيا 2023
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وطن-  نجح فريق الزمالك المصري في تحقيق أول انتصار بمنافسات الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2022-2023، بثلاثية ثمينة مقابل هدف وحيد، على ملعب (استاد برج العرب).

وافتتح فريق الزمالك (الفارس الأبيض)، أولى أهداف المباراة عند الدقيقة ال9، عن طريق اللاعب سيف فاروق جعفر.

مباراة الزمالك ضد الترجي الرياضي

كما وعزز الزمالك التقدم في نتيجة المباراة. بهدف ثاني في الدقيقة ال29، كان من توقيع أحمد سيد زيزو من ركلة جزاء تحصل عليها الفارس الأبيض في المباراة.

وقلص فريق الترجي النتيجة بهدف وحيد للفريق داخل مرمى شباك الزمالك، عن طريق اللاعب رياض بيناياد في الدقيقة ال57.

وعاد فريق الزمالك ليضيف الهدف الثالث في الدقيقة ال91. من الوقت البديل على نهاية أحداث المباراة، عن طريق النجم التونسي سيف الدين الجزيري.

مباراة الزمالك والترجي
مباراة الزمالك والترجي
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كما وشهدت المباراة تفوق فريق الترجي الرياضي التونسي على مستوى التسديدات والاستحواذ طيلة مجريات دقائق المباراة، حيث وصلت عدد التسديدات إلى 18 تسديدة والاستحواذ على الكرة بنسبة 61%.

فيما وصلت عدد تسديدات فريق الزمالك إلى 10 تسديدات باتجاه شباك المرمى، كما ووصلت نسبة الاستحواذ إلى 39% في المباراة.

وكان الفارس الأبيض قد تلقى الخسارة في مستهل مشواره في البطولة القارية الأفريقية، أمام شباب بلوزداد الجزائري، وتعادل أمام المريخ السوداني. كما وتلقى الخسارة أمام الترجي التونسي، قبل أن يحقق الفوز على الأخير في الجولة الرابعة الماضية.

وسيلتقي فريق الزمالك في المواجهة القادمة. أمام منافسه انبي، الأحد، في منافسات الأسبوع ال21 من الدوري المصري لكرة القدم.

فوز شباب بلوزداد على المريخ السوداني 

وفاز فريق شباب بلوزداد الجزائري على نظيره المريخ السوداني، في منافسات الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا بهدف نظيف دون مقابل.

كما وسجل هدف الفوز الوحيد في المباراة لصالح فريق شباب بلوزاد الجزائري، في الدقيقة ال35 عن طريق  اللاعب محمد إسلام بالخير.

ترتيب مجموعة الزمالك في دوري أبطال أفريقيا 2023

كما ونرفق لكم متابعو (وطن) في كل مكان، ترتيب مجموعة الزمالك في دوري أبطال أفريقيا 2023، بعد فوزه على الترجي التونسي، على النحو الآتي:

الترجي الرياضي التونسي 9 نقاط.

شباب بلوزداد الجزائري 6 نقاط.

الزمالك والترجي
الزمالك والترجي

الزمالك المصري 4 نقاط.

المريخ السوادني 4 نقاط.

المصدروطن + نادي الزمالك +نادي الترجي + دوري أبطال أفريقيا
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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