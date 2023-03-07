ترتيب مجموعة الزمالك في دوري أبطال أفريقيا 2023 بعد فوزه على الترجي التونسي

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وطن- نجح فريق الزمالك المصري في تحقيق أول انتصار بمنافسات الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2022-2023، بثلاثية ثمينة مقابل هدف وحيد، على ملعب (استاد برج العرب).

وافتتح فريق الزمالك (الفارس الأبيض)، أولى أهداف المباراة عند الدقيقة ال9، عن طريق اللاعب سيف فاروق جعفر.

مباراة الزمالك ضد الترجي الرياضي

كما وعزز الزمالك التقدم في نتيجة المباراة. بهدف ثاني في الدقيقة ال29، كان من توقيع أحمد سيد زيزو من ركلة جزاء تحصل عليها الفارس الأبيض في المباراة.

وقلص فريق الترجي النتيجة بهدف وحيد للفريق داخل مرمى شباك الزمالك، عن طريق اللاعب رياض بيناياد في الدقيقة ال57.

وعاد فريق الزمالك ليضيف الهدف الثالث في الدقيقة ال91. من الوقت البديل على نهاية أحداث المباراة، عن طريق النجم التونسي سيف الدين الجزيري.

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كما وشهدت المباراة تفوق فريق الترجي الرياضي التونسي على مستوى التسديدات والاستحواذ طيلة مجريات دقائق المباراة، حيث وصلت عدد التسديدات إلى 18 تسديدة والاستحواذ على الكرة بنسبة 61%.

الترجي الرياضي يقلص النتيجة عبر رياض بن عياد 🔥 تابع المباراة الآن على beIN SPORTS 4 📺 📦 اشترك الآن 👇 🔗 https://t.co/DjYUE8GQBz

📱 https://t.co/alkogGuf3u#دوري_أبطال_أفريقيا #الترجي_الزمالك pic.twitter.com/P6AiWf7shf — beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 7, 2023

فيما وصلت عدد تسديدات فريق الزمالك إلى 10 تسديدات باتجاه شباك المرمى، كما ووصلت نسبة الاستحواذ إلى 39% في المباراة.

وكان الفارس الأبيض قد تلقى الخسارة في مستهل مشواره في البطولة القارية الأفريقية، أمام شباب بلوزداد الجزائري، وتعادل أمام المريخ السوداني. كما وتلقى الخسارة أمام الترجي التونسي، قبل أن يحقق الفوز على الأخير في الجولة الرابعة الماضية.

سيف فاروق جعفر يمنح الزمالك التقدم على الترجي الرياضي#دوري_أبطال_أفريقيا pic.twitter.com/jtGIW0BoZD — beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 7, 2023

وسيلتقي فريق الزمالك في المواجهة القادمة. أمام منافسه انبي، الأحد، في منافسات الأسبوع ال21 من الدوري المصري لكرة القدم.

فوز شباب بلوزداد على المريخ السوداني

وفاز فريق شباب بلوزداد الجزائري على نظيره المريخ السوداني، في منافسات الجولة الرابعة من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا بهدف نظيف دون مقابل.

كما وسجل هدف الفوز الوحيد في المباراة لصالح فريق شباب بلوزاد الجزائري، في الدقيقة ال35 عن طريق اللاعب محمد إسلام بالخير.

ترتيب مجموعة الزمالك في دوري أبطال أفريقيا 2023

كما ونرفق لكم متابعو (وطن) في كل مكان، ترتيب مجموعة الزمالك في دوري أبطال أفريقيا 2023، بعد فوزه على الترجي التونسي، على النحو الآتي:

الترجي الرياضي التونسي 9 نقاط.

شباب بلوزداد الجزائري 6 نقاط.

الزمالك المصري 4 نقاط.

المريخ السوادني 4 نقاط.