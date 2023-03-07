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ابن سلمان يدعم فوز “أردوغان”.. CNBC تكشف كواليس الوديعة السعودية بـ5 مليارات دولار!

الوديعة السعودية تم منحها لتركيا بدون شروط مسبقة على عكس مصر وباكستان والبجرين وتونس

كتب سالم حنفي
الوديعة السعودية في البنك المركزي التركي watanserb.com
اردوغان وابن سلمان ومزيد من التحسن في العلاقة بين تركيا والسعودية
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وطن – كشفت محطة “CNBC” الامريكية تفاصيل جديدة عن هدف الوديعة بـ5 مليارات دولار التي أودعتها السعودية في البنك المركزي التركي أمس الإثنين.

وقالت قناة “CNBC” في تقرير لها نقلا عن مراقبين، إن الخطوة التي اتخذتها الرياض لها أجندة واضحة قبل الانتخابات الرئاسية التركية المقررة في 14 مايو/أيار المقبل.

ونقلت القناة عن تيموثي آش ، محلل الأسواق الناشئة في BlueBay Asset Management ، في رسالة بريد إلكتروني قوله: ”أعتقد أننا نعرف الآن من يريد محمد بن سلمان الفوز في الانتخابات التركية”.

قرض بدون شروط

وأضاف “آش”: “من الجدير بالذكر أن الإقراض السعودي لتركيا يأتي بدون شروط – وهو أمر مثير للاهتمام نظرًا لأنه يقرض االدول المتعثرة الأخرى ، مثل باكستان ومصر وتونس والبحرين، مع شرط توفر السياسة الاقتصادية الجيدة و/أو ان تكون ضمن برامج صندوق النقد الدولي”.

أهمية أردوغان

ولفت إلى أن السعودية “قدمت شريان الحياة المالي للاقتصادات المتعثرة الأخرى في المنطقة ، لكنها رفضت مؤخرًا طلبات من باكستان ومصر ، وطالبتهما بإجراء إصلاحات معينة أولاً. لا يبدو أن هذا هو الحال مع تركيا”، ليضيف:” يظهر ما أعتقد أنه “اهمية” أردوغان”.

وديعة سعودية بـ5 مليارات دولار في البنك المركزي التركي

وكان الصندوق السعودي للتنمية قد اعلن في بيان له، الاثنين، إن المملكة العربية السعودية وافقت على إيداع 5 مليارات دولار في البنك المركزي التركي من خلال صندوقها السعودي للتنمية.

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وقال البيان إن القرار هو “دليل على التزام السعودية بدعم جهود تركيا لتعزيز اقتصادها”.

وجاءت هذه الخطوة في الوقت الذي تكافح فيه تركيا مع اقتصاد تأثر بقوة من سنوات من التضخم المرتفع وسلسلة حديثة من الزلازل المدمرة التي أودت بحياة أكثر من 46 الف شخص وتركت الملايين بلا مأوى.

ارتفاع التضخم في تركيا

و لا يزال التضخم التركي أعلى من 55٪، وعملتها تحوم بالقرب من أدنى مستويات قياسية مقابل الدولار بعد سنوات عدة من التدخل السياسي من قبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي قاوم رفع أسعار الفائدة على الرغم من التضخم المتزايد.

كما تسبب ارتفاع أسعار الطاقة العالمية ووباء كوفيد-19 واتساع الحساب الجاري والعجز التجاري في تركيا في ان يكون الاقتصاد التركي في وضع غير مستقر، والآن بالكاد يستطيع العديد من الاتراك البالغ عددهم 85 مليون نسمة الذين يعيشون في البلاد تحمل اسعار السلع الأساسية.

تحسن العلاقات

الجدير بالذكر أن تحرك السعودية يشير إلى مزيد من التحسن في العلاقة بين البلدين – وكلاهما لاعبين كبار في العالم الإسلامي – بعد قطع العلاقات بعد قتل عملاء للصحفي السعودي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في اسطنبول.

وفي السنوات التي تلت ذلك، استخدمت البلدان وسائل مختلفة لمقاطعة منتجات ورحلات بعضها البعض بشكل غير رسمي أو منع وسائل الإعلام الخاصة ببعضها البعض.

ولكن على مدار عام 2022، قام قادة كل من تركيا والسعودية بزيارات دبلوماسية متبادلة وتعهدوا بالتجارة والاستثمار، حيث اعتمد أردوغان تحولا كاملا في الموقف، سعيا إلى التقارب والدعم المالي لاقتصاد بلاده المريض.

المصدرcnbc - ترجمة وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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