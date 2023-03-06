هبة عبوك ستحتفظ بهذه السيارة بعد الإنفصال عن أشرف حكيمي.. مواصفات وسعر خيالي!

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وطن – قال موقع “تورك نيوز” الإسباني إن أشرف حكيمي لم يمر بأفضل لحظاته في عام 2023، لافتا إلى أنه لم يتم التنديد به مؤخرًا فحسب بسبب تفجر قضية الاغتصاب المزعومة، بل أيضًا إنه على وشك الطلاق من زوجته الممثلة الإسبانية-التونسية الأصل هبة عبوك.

ووفقا لموقع “تورك نيوز” ، فإنه مع مسيرة تضم بعض أكبر الأندية في أوروبا مثل ريال مدريد وبوروسيا دوتموند وإنتر، تمكن أشرف حكيمي ، على الرغم من صغر سنه ، من جمع الكثير من الأموال، ومع ذلك ، إذا انفصل عن هبة عبوك ، فستحتفظ الممثلة البالغة من العمر 36 عامًا بالكثير من إنجازاته المهنية، بما في ذلك العديد من السيارات التي يقودها كلاهما.

هبة عبوك ستحتفظ بسيارة مرسيدس بنز AMG

ونوه الموقع إلى أنه من بين هذه السيارات التي ستحتفظ بها هبة عبوك، تبرز سيارة مرسيدس بنز AMG G36 ، موضحا انه تم تجهيز هذه السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات بدقة وبمحرك AMG 4 لتر مع 8 سلندر V. كل هذا يعطي قوة 577 حصان لهذه السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات ، والتي تعد واحدة من أقوى فئاتها.

مواصفات السيارة

ويمكن أن تصل سرعتها القصوى إلى 210 كم / ساعة ولديها القدرة على الانتقال من 0 إلى 100 كم / ساعة في 4.6 ثانية فقط .

كما أن السيارة مجهزة بمقاعد جلدية وتدفئة فردية ومقاعد كهربائية ، وتوفر هذه المواصفات راحة غير مسبوقة للسيارة الفاخرة ذات الدفع الرباعي.

وبحسب الموقع فإن هذه السارة ظهرت في السوق لتنافس Land Rover Defender ، ويمكن ملاحظة ذلك من خلال حجمها ، بالإضافة إلى المقصورات ومساحات التخزين التي توفرها.

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ولفت الموقع إلى أنه على الرغم من عدم تأكيد أي شيء حتى الآن في قضية الاغتصاب المزعومة، فقد حضر أشرف حكيمي حفل “The Best” ، مع شقيقه ، ولم تقم هبة عبوك حتى بتحميل منشور على انستغرام لتهنئته.

ثمن السيارة

واختتم الموقع بالقول أنه براتب 10 ملايين يورو في الموسم الواحد، يبدو أن خسارة 300 ألف يورو لمرسيدس بنز لن تهم أشرف حكيمي، وما يجب أن يقلق اللاعب المغربي هو خسارة من كان شريك حياته حتى الآن.