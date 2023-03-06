مذيعة برنامج إسباني تحتد بعنف على فتاة تحدثت بالإنجليزية (فيديو رائج)

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وطن – حقق مقطع فيديو لمذيعة برنامج إسباني رواجا كبيرا، بعدما رفضت حديثا داخل الاستوديو باللغة الإنجليزية، من قِبل أحد الحاضرين.

وفي الفيديو، همَّت فتاة كانت حاضرة بالاستوديو بالقول – باللغة الإنجليزية: “مرحبا مساء الخير”، فيما قاطعتها المذيعة: “لا مساء الخير .. لا مرحبا.. كلا، لا شيء من ذلك.. هنا تتحدثين بالإسبانية”.

وأضافت: “هذا برنامج تلفزيوني إسباني.. نتحدث هنا بالإسبانية.. وهنا لا نترجم”، وسخرت من الفتاة بسبب اسمها قائلة: “اسمك ليس مووونا .. حسنا؟”.

وتابعت: “سوف تتحدثين لي بالإسبانية.. لا تحاولي أن تكوني مضحكة.. لا تفعلي ذلك”، ثم سألت الفتاة “من أين أنتِ؟”، فردت “وُلدت في كولومبيا”، فطالبتها المذيعة “تحدثي معي بالإسبانية”.

وفيما قالت الفتاة إنها لا تشعر بالارتياح، فنهضت المذيعة من مقعدها وردت على الفتاة: “إسمعي.. إذا لم تتحدثي بالإسبانية غادري”، فضحكت الفتاة، وردت المذيعة: “هل تفهمين؟.. أنا لا أمزح”.

وأضافت المذيعة: “أنتِ لن تتحدثين.. لستُ مهتمة بألعابك الحمقاء القذرة.. هل تعلمين أن من يتحدث لغتين يسمى ثنائي اللغة، ومن يتحدث ثلاث لغات يسمى ثلاثي اللغة.. هل تعلمين ماذا يسمون من تتحدث مثلك؟.. أمريكانو.. أنتِ لست أمريكية.. أنتِ كولومبية، وما يتدفق في شرايينك هو كولومبيا”.

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وتابعت: “لا تخطئي.. هذا برنامج تلفزيوني باللغة الإسبانية.. فإذا لم تتحدثي الإسبانية في الكلمة التالية غادري”، فيما ردت الفتاة وهي مغلوبة على أمرها “نعم يا سيدتي”.

مقطع متداول لمذيعة اسبانية تغضب بشدة على فتاة حاولت التحدث بالإنجليزية: "هُنا نتحدث بلغتنا الاسبانية فقط، اذا نطقتي بكلمة انجليزية واحدة ستغادرين البرنامج" pic.twitter.com/mg8kCbdLql — WHR (@whrumor) March 5, 2023

حجم انتشار اللغة الإسبانية

يُشار إلى اللّغة الإسبانية هي اللغة الرسمية في 20 دولة، وهي اللغة الأم التي يتم التحدّث بها بالشكل الأكبر في أمريكا الوسطى والجنوبية “أمريكا اللاتينية”.

والدول التي تتحدث الإسبانية، هي إسبانيا، المكسيك، الأرجنتين، كولومبيا، بوليفيا، تشيلي، كوستاريكا، كوبا، الجمهورية الدومينيكية، الإكوادور، غينيا الاستوائية، سلفادور، غواتيمالا، هندوراس، نيكاراغوا، بنما، باراغواي، البيرو، بورتوريكو، الأوروغواي، وفنزويلا.

كما أن اللغة الإسبانية هي اللغة التي تضم ثاني أكبر عدد من الناطقين بها كلغة أم حول العالم، علما أيضا بأن عدد الناطقين باللّغة الإسبانية في الولايات المتحدة أكثر من الذين في إسبانيا.