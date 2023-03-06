الإثنين, مارس 6, 2023
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مذيعة برنامج إسباني تحتد بعنف على فتاة تحدثت بالإنجليزية (فيديو رائج)

المذيعة أصرت على الفتاة أن تتحدث بالإسبانية وإلا تغادر الاستوديو

كتب خالد السعدي
انتشار اللغة الإسبانية watanserb.com
مذيعة إسبانية غاضبة من حديث فتاة حاضرة في الاستوديو تتكلم اللغة الإنجليزية
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وطن – حقق مقطع فيديو لمذيعة برنامج إسباني رواجا كبيرا، بعدما رفضت حديثا داخل الاستوديو باللغة الإنجليزية، من قِبل أحد الحاضرين.

وفي الفيديو، همَّت فتاة كانت حاضرة بالاستوديو بالقول – باللغة الإنجليزية: “مرحبا مساء الخير”، فيما قاطعتها المذيعة: “لا مساء الخير .. لا مرحبا.. كلا، لا شيء من ذلك.. هنا تتحدثين بالإسبانية”.

وأضافت: “هذا برنامج تلفزيوني إسباني.. نتحدث هنا بالإسبانية.. وهنا لا نترجم”، وسخرت من الفتاة بسبب اسمها قائلة: “اسمك ليس مووونا .. حسنا؟”.

وتابعت: “سوف تتحدثين لي بالإسبانية.. لا تحاولي أن تكوني مضحكة.. لا تفعلي ذلك”، ثم سألت الفتاة “من أين أنتِ؟”، فردت “وُلدت في كولومبيا”، فطالبتها المذيعة “تحدثي معي بالإسبانية”.

وفيما قالت الفتاة إنها لا تشعر بالارتياح، فنهضت المذيعة من مقعدها وردت على الفتاة: “إسمعي.. إذا لم تتحدثي بالإسبانية غادري”، فضحكت الفتاة، وردت المذيعة: “هل تفهمين؟.. أنا لا أمزح”.

وأضافت المذيعة: “أنتِ لن تتحدثين.. لستُ مهتمة بألعابك الحمقاء القذرة.. هل تعلمين أن من يتحدث لغتين يسمى ثنائي اللغة، ومن يتحدث ثلاث لغات يسمى ثلاثي اللغة.. هل تعلمين ماذا يسمون من تتحدث مثلك؟.. أمريكانو.. أنتِ لست أمريكية.. أنتِ كولومبية، وما يتدفق في شرايينك هو كولومبيا”.

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وتابعت: “لا تخطئي.. هذا برنامج تلفزيوني باللغة الإسبانية.. فإذا لم تتحدثي الإسبانية في الكلمة التالية غادري”، فيما ردت الفتاة وهي مغلوبة على أمرها “نعم يا سيدتي”.

حجم انتشار اللغة الإسبانية

يُشار إلى اللّغة الإسبانية هي اللغة الرسمية في 20 دولة، وهي اللغة الأم التي يتم التحدّث بها بالشكل الأكبر في أمريكا الوسطى والجنوبية “أمريكا اللاتينية”.

والدول التي تتحدث الإسبانية، هي إسبانيا، المكسيك، الأرجنتين، كولومبيا، بوليفيا، تشيلي، كوستاريكا، كوبا، الجمهورية الدومينيكية، الإكوادور، غينيا الاستوائية، سلفادور، غواتيمالا، هندوراس، نيكاراغوا، بنما، باراغواي، البيرو، بورتوريكو، الأوروغواي، وفنزويلا.

كما أن اللغة الإسبانية هي اللغة التي تضم ثاني أكبر عدد من الناطقين بها كلغة أم حول العالم، علما أيضا بأن عدد الناطقين باللّغة الإسبانية في الولايات المتحدة أكثر من الذين في إسبانيا.

المصدرتويتر - رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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