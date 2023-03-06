الإثنين, مارس 6, 2023
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حياتنا

لن تصدقوا ماذا فعلت شبيهة جورجينا بوجهها لتصبح أكثر شبهاً بها! (شاهد)

تداولت صفحات فنية صورة حديثة للشابة السعودية ريما العنزي التي تقول عن نفسها إنها شبيهة جورجينا، حيث بدت فيها وقد أجرت عملية تجميل جديدة لها في الأنف

كتب أنس السالم
ريما العنزي تستنسخ إطلالة جورجينا المثيرة في صحراء الرياض! (شاهد) watanserb.com
ريما العنزي شبيهة جورجينا
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وطن– فاجأت مشهورة مواقع التواصل والتيك توكر السعودية، ريما العنزي، الجمهور، بإجرائها عملية تجميل جديدة، لكي تصبح أكثر شبهاً بجورجينا رودريغز، عارضة الأزياء الإسبانية وحبيبة النجم البرتغالي ولاعب نادي النصر السعودي، كريستيانو رونالدو.

وتداولت صفحات فنية صورة حديثة للشابة السعودية ريما العنزي، التي تقول عن نفسها إنها شبيهة جورجينا، حيث بدت فيها وقد أجرت عملية تجميل جديدة لها في الأنف.

ريما العنزي تجري عملية تجميل لتصبح أكثر شبهاً للعارضة جورجينا رودريغز
ريما العنزي تجري عملية تجميل لتصبح أكثر شبهاً للعارضة جورجينا رودريغز

وحظي ما قامت به ريما العنزي من عملية تجميل جديدة، على تفاعل واسع بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاءت أغلب الردود تنتقد سعي ريما الدائم لاستنساخ شكل زوجة رونالدو.

ريما العنزي تستنسخ إطلالة جورجينا المثيرة في صحراء الرياض! (شاهد) watanserb.com
ريما العنزي شبيهة جورجينا

وأثارت شبيهة جورجينا الجدل مؤخراً على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد كل ظهور وإطلالة لصديقة كريستيانو على السوشيال ميديا، إذ يرافقها ظهور لريما بعد ساعات أو أيام بنفس الثياب واللوك والمكياج.

وسبق أن اعترفت مشهورة مواقع التواصل والتيك توكر السعودية، ريما العنزي، بأنها خضعت لعمليتي تجميل سابقاً، لكن ليس في سياق الوصول لتبدو شبيهة لجورجينا. حسب زعمها.

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وقد اتُّهمت ريما العنزي بالخضوع لعمليات تجميل لتبدوَ نسخة طبق الأصل عن جورجينا رودريغيز، غير أنّها نفت ذلك، وقالت في لقاء صحفي، إنها لا تستخدم الفلاتر لتظهر على أنها “شبيهة جورجينا“.

جورجينا مع رونالدو وعائلته في السعودية
جورجينا مع رونالدو وعائلته في السعودية

وقالت إنها لا تقلّد شخصية جورجينا؛ بل تقلِّد ستايلها وإطلالاتها. مشيرةً إلى أن ذلك ما يطلبه متابعوها منها.

وقالت إنها تَظهر لمعجبيها عبر تطبيق “تيك توك” دون مستحضرات التجميل خلال البثوث المباشرة، مبينةً أنّ عدداً قليلاً من الأشخاص كانوا يشبّهونها بجورجينا حينما تظهر في البث المباشر عبر “تيك توك”.

وتعيش جورجينا رودريغز مع حبيبها كريستيانو رونالدو في السعودية، منذ أن وقع لصالح نادي النصر السعودي.

مؤثرة فنزويلية تتهم رونالدو بإقامة علاقة معها وخيانة جورجينا

وقبل أيام، زعمت المؤثرة الفنزويلية على مواقع التواصل الاجتماعي “جورجيلايا”، أنها كانت على علاقة غرامية مع كريستيانو رونالدو.

المؤثرة الفنزويلية التي ادعت انها كانت على علاقة غرامية مع  كريستيانو رونالدو
المؤثرة الفنزويلية التي ادعت انها كانت على علاقة غرامية مع  كريستيانو رونالدو

وزعمت المؤثرة الفنزويلية، بأن أيقونة مانشستر يونايتد السابق، كريستيانو رونالدو، أرسل لها رسالة نصية دعاها من خلالها إلى غرفته بعد أن التقطت صور سيلفي مع اللاعبين، وفق ما نقلته صحيفة “ذا صن” البريطانية.

وادعت المشهورة أن نجم ريال مدريد السابق قد اختلى بها في فندق “سيلفيردي”، في فيلا نوفا دي جايا، شمال البرتغال.

علاقات غرامية كريستيانو رونالدو
المؤثرة جورجيلايا تزعم أنها مارست الجنس مع كريستيانو رونالدو

وتزعم “جورجيلايا”، أن الاتصال جرى في 25 مارس/آذار من العام الماضي، بينما كان رونالدو قائد البرتغال وفريقه يستعدون لكأس العالم في قطر.

المصدروطن - رصد مواقع التواصل - مواقع الكترونية
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.
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