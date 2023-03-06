لن تصدقوا ماذا فعلت شبيهة جورجينا بوجهها لتصبح أكثر شبهاً بها! (شاهد)

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وطن– فاجأت مشهورة مواقع التواصل والتيك توكر السعودية، ريما العنزي، الجمهور، بإجرائها عملية تجميل جديدة، لكي تصبح أكثر شبهاً بجورجينا رودريغز، عارضة الأزياء الإسبانية وحبيبة النجم البرتغالي ولاعب نادي النصر السعودي، كريستيانو رونالدو.

وتداولت صفحات فنية صورة حديثة للشابة السعودية ريما العنزي، التي تقول عن نفسها إنها شبيهة جورجينا، حيث بدت فيها وقد أجرت عملية تجميل جديدة لها في الأنف.

وحظي ما قامت به ريما العنزي من عملية تجميل جديدة، على تفاعل واسع بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاءت أغلب الردود تنتقد سعي ريما الدائم لاستنساخ شكل زوجة رونالدو.

وأثارت شبيهة جورجينا الجدل مؤخراً على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد كل ظهور وإطلالة لصديقة كريستيانو على السوشيال ميديا، إذ يرافقها ظهور لريما بعد ساعات أو أيام بنفس الثياب واللوك والمكياج.

وسبق أن اعترفت مشهورة مواقع التواصل والتيك توكر السعودية، ريما العنزي، بأنها خضعت لعمليتي تجميل سابقاً، لكن ليس في سياق الوصول لتبدو شبيهة لجورجينا. حسب زعمها.

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وقد اتُّهمت ريما العنزي بالخضوع لعمليات تجميل لتبدوَ نسخة طبق الأصل عن جورجينا رودريغيز، غير أنّها نفت ذلك، وقالت في لقاء صحفي، إنها لا تستخدم الفلاتر لتظهر على أنها “شبيهة جورجينا“.

وقالت إنها لا تقلّد شخصية جورجينا؛ بل تقلِّد ستايلها وإطلالاتها. مشيرةً إلى أن ذلك ما يطلبه متابعوها منها.

وقالت إنها تَظهر لمعجبيها عبر تطبيق “تيك توك” دون مستحضرات التجميل خلال البثوث المباشرة، مبينةً أنّ عدداً قليلاً من الأشخاص كانوا يشبّهونها بجورجينا حينما تظهر في البث المباشر عبر “تيك توك”.

♨️ كلما رأيناها تساءلنا: من هي جورجينا الحقيقية ومن هي شبيهتها؟

ET بالعربي يقابل ريما العنزي لنعرف منها: هل خضعت لعمليات لتشبه جورجينا رودريغيز؟ المزيد في التقرير 👇https://t.co/RMnPF4x5w3 pic.twitter.com/NafHX1dORH — ET بالعربي (@ETbilArabi) January 15, 2023

وتعيش جورجينا رودريغز مع حبيبها كريستيانو رونالدو في السعودية، منذ أن وقع لصالح نادي النصر السعودي.

مؤثرة فنزويلية تتهم رونالدو بإقامة علاقة معها وخيانة جورجينا

وقبل أيام، زعمت المؤثرة الفنزويلية على مواقع التواصل الاجتماعي “جورجيلايا”، أنها كانت على علاقة غرامية مع كريستيانو رونالدو.

وزعمت المؤثرة الفنزويلية، بأن أيقونة مانشستر يونايتد السابق، كريستيانو رونالدو، أرسل لها رسالة نصية دعاها من خلالها إلى غرفته بعد أن التقطت صور سيلفي مع اللاعبين، وفق ما نقلته صحيفة “ذا صن” البريطانية.

وادعت المشهورة أن نجم ريال مدريد السابق قد اختلى بها في فندق “سيلفيردي”، في فيلا نوفا دي جايا، شمال البرتغال.

وتزعم “جورجيلايا”، أن الاتصال جرى في 25 مارس/آذار من العام الماضي، بينما كان رونالدو قائد البرتغال وفريقه يستعدون لكأس العالم في قطر.