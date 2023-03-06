الإثنين, مارس 6, 2023
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حبيبة وائل كفوري المغربية غاضبة والفنان يخرج عن صمته (فيديو)

ذكرت صحيفة الجرس أن ماجدة أليموس رافقت وائل كفوري في حفلاته ثم وصلت إلى الفيلا الزوجية وأهداها سيارة فارهة

كتب رفيف عبدالله
حبيبة وائل كفوري المغربية غاضبة والفنان يخرج عن صمته (فيديو) watanserb.com
وائل كفوري
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وطن– ردّ الفنان اللبناني وائل كفوري، لأول مرة على أنباء زواجه من حبيبته الأولى، المغربية ماجدة أليموس.

“قالوا!”

جاء ذلك في أثناء طرح الإعلاميين الأسئلة على وائل كفوري، بعد انتهاء حفلته ضمن حفلات “بلو مار” في جمهورية الدومينيكان.

وقالت مذيعة “إم تي في” جويس عقيقي، لوائل كفوري: “وين الخاتم؟ قالوا إنك تزوّجت من مغربية وليس لبنانية”.

فردّ وائل كفوري ضاحكاً: “قالوا”، وردّد الكلمة أكثر من مرة.

“حالة غرام”

وأجاب أخيراً دون الوقوف عند الموضوع: “لا، ما تجوزت”.

لتسأله جويس: “هل أنت مغروم؟”، فأجاب الفنان اللبناني: “أنا دائماً في حالة غرام”.

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وكانت السيدة المغربية ماجدة أليموس، قد أعلنت أنها ستلجأ إلى القضاء بعد تداول أنباء زواجها من وائل كفوري.

وكتبت أليموس عبر خاصية الستوري في حسابها على “انستجرام”: “كل ما نشر باليومين الأخيرين عن علاقة تجمعني بالفنان وائل كفوري وعن زواجنا عار من الصحة. وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالمغرب تجاه كل شخص ساهم بنشر صوري على أي منصة”.

نفت السيدة المغربية ما تم تداوله

سبق صحفي

وكون الإعلامية نضال الأحمدية، أول من نشر الخبر، قالت أليموس: “أنا ما عندي شي ضد السيدة المحترمة نضال الأحمدية ولا مجلة الجرس. عتبي ع مصدر الخبر مش عليهن”.

وتابعت: “وعتبي الأكبر على المنابر الإعلامية المغربية التي قامت بتداول الخبر ونشر صوري واسمي بالكامل على جميع المنصات بالمغرب بدون تقصي الحقائق. مما سبب لي إحراجاً كبيراً مع عائلتي الصغيرة والكبيرة”.

لم تعتب أليموس على نضال الأحمدية

وتابعت حبيبة وائل كفوري السابقة: “وبرجع وبأكد أنني لا أتبنى أي موقف ضد السيدة الأحمدية وفريقها الصحفي المحترم اللي كانوا السباقين بالنشر. بالنهاية هيدي هي الصحافة وحب السبق الصحفي”.

وشكرت أليموس من نفى الأمر: “بشكر كل اللي عم ينزلو تكذيب الخبر وبتمنى على الجميع مسح المنشورات السابقة”.

اختلاف أديان فرّقهما

وكانت مجلة “الجرس” قد كشفت، عن أن وائل كفوري يستعدّ للارتباط بحبيبته المغربية التي تدعى ماجدة أليموس، والتي أحبها قبل 19 عاماً، لكنّ اختلاف الأديان فرّقهما.

وأشارت المجلة إلى أن الثنائي اختار قبرص لإتمام الزواج المدني، لاختلاف ديانتيهما الذي فرّقهما في السابق.

وذكرت الصحيفة أن ماجدة أليموس رافقت وائل كفوري في حفلاته بأبو ظبي ودبي، ثم وصلت إلى الفيلا الزوجية، وأهداها الفنان اللبناني سيارة فارهة.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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