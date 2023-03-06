تغييرات بالجملة في تشكيلة الأهلي ضد المقاولون العرب في الدوري المصري

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وطن- يلتقي فريق الأهلي المصري نظيره المقاولون العرب، الثلاثاء، في المباراة القوية المرتقبة بين كلا الفريقين، في إطار منافسات الجولة ال17 المؤجلة من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وذكرت صحيفة (الوطن) المصرية، بأن المدرب السويسري مارسيل كولر، سيجري 6 تغييرات في التشكيلة الأساسية لفريق الأهلي المصري أمام منافسه المقاولون العرب، في منافسات الدوري المصري الممتاز.

6 تغييرات في تشكيلة الأهلي ضد المقاولون العرب

وأردفت الصحيفة المصرية، ” المدرب مارسيل كولر، استقر على إراحة 6 لاعبين في صفوف التشكيلة الأساسية لفريق الأهلي أمام المقاولون، في إطار الاستعدادات لمواجهة القوية القادمة ضد صن دوانز في دوري أبطال أفريقيا في ال11 من شهر مارس الجاري”.

كما وأضافت، ” مدرب الأهلي كولر سيقوم بإراحة كلاً من اللاعبين، محمد هاني وعلي معلول ومحمد عبد المنعم وأليو ديينغ وحمد فتحي، بالإضافة إلى محمد شريف من المواجهة القادمة أمام المقاولون العرب”.

ومن المتوقع أن يدخل المدرب السويسري مارسيل كولر، المباراة القوية أمام المقاولون العرب، بتشكيلة أساسية متوقعة في منافسات الدوري المصري لحساب الجولة ال17 المؤجلة، كما يلي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، علي لطفي.

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دفاع الأهلي: ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، محمد أشرف إل بكري، كريم فؤاد.

خط الوسط: أحمد قندوسي، محمد مجدي قفشه، مروان عطية غلاب، خالد عبد الفتاح.

مركز الهجوم: بيرسي تاو، محمود عبد المنعم (كهربا).

موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب

وستقام المباراة بين كلا الفريقين في منافسات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مصر وفلسطين.

مران الأهلي اليوم في إطار الاستعدادات لمواجهة المقاولون العرب #Alahlytv 📺 pic.twitter.com/FoliV4gLvb — Al Ahly TV – قناة الأهلي (@AlAhlyTV) March 5, 2023

كما وستكون بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) ودول الخليج العربي، عند الساعة السادسة مساءً.

معلق مباراة الأهلي ضد المقاولون في الدوري المصري

وسيعلق على مجريات أحداث المباراة القوية بين الأهلي المصري والمقاولون العرب، المعلق طارق حسن، على قنوات (أون تايم سبورت) الرياضية المصرية.

لا وقت للراحة ❌

فريقنا يواصل تدريباته استعدادًا للمواجهات المقبلة ✅🦅#يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/q1JIViohDB — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) March 5, 2023

ويتصدر فريق الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري. برصيد 41 نقطة، كما وجاء الفريق المنافس المقاولون العرب في المركز السادس من الترتيب برصيد 32 نقطة للموسم الجاري.