الإثنين, مارس 6, 2023
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رياضة

تغييرات بالجملة في تشكيلة الأهلي ضد المقاولون العرب في الدوري المصري

منافسات الجولة ال17 المؤجلة من الدوري المصري الممتاز

كتب فارس أبو شيحة
تشكيلة الأهلي ضد المقاولون العرب watanserb.com
تشكيلة الأهلي ضد المقاولون العرب
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وطن- يلتقي فريق الأهلي المصري نظيره المقاولون العرب، الثلاثاء، في المباراة القوية المرتقبة بين كلا الفريقين، في إطار منافسات الجولة ال17 المؤجلة من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وذكرت صحيفة (الوطن) المصرية، بأن المدرب السويسري مارسيل كولر، سيجري 6 تغييرات في التشكيلة الأساسية لفريق الأهلي المصري أمام منافسه المقاولون العرب، في منافسات الدوري المصري الممتاز.

6 تغييرات في تشكيلة الأهلي ضد المقاولون العرب

وأردفت الصحيفة المصرية، ” المدرب مارسيل كولر، استقر على إراحة 6 لاعبين في صفوف التشكيلة الأساسية لفريق الأهلي أمام المقاولون، في إطار الاستعدادات لمواجهة القوية القادمة ضد صن دوانز في دوري أبطال أفريقيا في ال11 من شهر مارس الجاري”.

كما وأضافت، ” مدرب الأهلي كولر سيقوم بإراحة كلاً من اللاعبين، محمد هاني وعلي معلول ومحمد عبد المنعم وأليو ديينغ وحمد فتحي، بالإضافة إلى محمد شريف من المواجهة القادمة أمام المقاولون العرب”.

ومن المتوقع أن يدخل المدرب السويسري مارسيل كولر، المباراة القوية أمام المقاولون العرب، بتشكيلة أساسية متوقعة في منافسات الدوري المصري لحساب الجولة ال17 المؤجلة، كما يلي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، علي لطفي.

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دفاع الأهلي: ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، محمد أشرف إل بكري، كريم فؤاد.

خط الوسط: أحمد قندوسي، محمد مجدي قفشه، مروان عطية غلاب، خالد عبد الفتاح.

مركز الهجوم: بيرسي تاو، محمود عبد المنعم (كهربا).

الأهلي المصري
الأهلي المصري

موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب

وستقام المباراة بين كلا الفريقين في منافسات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مصر وفلسطين.

كما وستكون بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) ودول الخليج العربي، عند الساعة السادسة مساءً.

معلق مباراة الأهلي ضد المقاولون في الدوري المصري

وسيعلق على مجريات أحداث المباراة القوية بين الأهلي المصري والمقاولون العرب، المعلق طارق حسن، على قنوات (أون تايم سبورت) الرياضية المصرية.

ويتصدر فريق الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري. برصيد 41 نقطة، كما وجاء الفريق المنافس المقاولون العرب في المركز السادس من الترتيب برصيد 32 نقطة للموسم الجاري.

تدريبات الأهلي المصري
تدريبات الأهلي المصري
المصدروطن + نادي الأهلي + المقاولون العرب + الوطن المصرية
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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