الإثنين, مارس 6, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةحياتناإليسا ترقص بفستان مكشوف الصدر وترفع حماس الحضور: "يلا شباب" (شاهد)
حياتنا

إليسا ترقص بفستان مكشوف الصدر وترفع حماس الحضور: “يلا شباب” (شاهد)

غنت إليسا أمام الجاليات العربية أجمل أغانيها، حيث تفاعلوا معها بشكل لافت.

كتب أنس السالم
إليسا ترقص بفستان مكشوف الصدر watanserb.com
إليسا
- Advertisement -

وطن – بفستانها الوردي الطويل المكشوف عند منطقة الصدر، أحيت الفنانة اللبنانية إليسا حفلاً غنائياً في “بونتا كانا” في جمهورية الدومينيكان.

وغنت إليسا أمام الجاليات العربية أجمل أغانيها، حيث تفاعلوا معها بشكل لافت.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by One TV (@onetvlebanon)

كما غنت الفنانة اللبنانية أغنية “من أول دقيقة” مع صوت وكليب الفنان المغربي سعد لمجرد في رسالة واضحة إلى مطالبيها بالاعتذار لأنها أجرت معه “ديو غنائياً”، وذلك بعد سجنه في فرنسا بسبب تورطه في فضيحة اغتصاب فتاة، والحكم عليه بالسجن 6 سنوات .

 

View this post on Instagram

 

A post shared by One TV (@onetvlebanon)

في سياقٍ آخر، أهدت الفنانة اللبنانية اليسا، الأميرة إيمان بنت عبد الله الثاني، أغنية بمناسبة عقد قرانها على جميل ألكساندر ترميوتس.

والاغنية من كلمات وألحان الفنان اللبناني مروان خوري.

- Advertisement -

وأعلن الديوان الملكي الأردني، موعد عقد قران الأميرة إيمان بنت ملك البلاد عبدالله الثاني على الشاب جميل ألكساندر ترميوتس، فيما حرص كثيرون على مباركة هذه الخطوة.

وقال الديوان الملكي في بيان مقتضب نشره في تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر: “الديوان الملكي الهاشمي يعلن أن عقد قران سمو الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني على السيد جميل ألكساندر ترميوتس سيتم في التاسع عشر من شعبان عام 1444 هجري، الموافق للثاني عشر من آذار عام 2023 ميلادي”.

وكتبت الملكة رانيا في منشور لها بالمناسبة: “بعد أسبوع إن شاء الله بشوفك عروس… حوطتك باسم الله يا إيمان، يا ريحانة الدار… الله يوفقك وينور دربك”.

وأضافت الملكة رانيا: “شكراً للفنانة المبدعة اليسا على الإهداء وللفنان القدير مروان خوري على الكلمات والألحان… صوت شجي وكلمات معبرة تلامس القلب”.

المصدروطن - رصد انستغرام
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.
اقرأ أيضاً
حياتنا

فتحة صدر فستان إليسا تورطها مع الرقابة في الكويت! (شاهد)

حياتنا

إليسا تشعل كازينو لبنان بالرقص بفستان أحمر قصير وتوجه رسالة من هناك لضحايا الزلزال!  

حياتنا

ظهرت تربط يدها لأشهر.. وضع إليسا الصحي بعد إجرائها عملية جراحية

حياتنا

أحضان وقبلات حارة بين أصالة وإليسا.. فيديو مسرب وتفاصيل الصلح بينهما

حياتنا

إليسا.. شاعر أغنيتها “يا مرايتي” يكشف عمرها الحقيقي ويطالبها بأمر صادم (فيديو)

حياتنا

إليسا ووصلة رقص جماعي مع يسرا ولبلبة في السعودية.. فيديو

حياتنا

إليسا تبرر تغريدتها حول علاء عبدالفتاح بطريقة غير متوقعة! (فيديو)

حياتنا

إليسا تخاطر بمستقبلها الفني في مصر.. تغريدة جريئة عن علاء عبدالفتاح وضعتها في ورطة!

حياتنا

هيفاء وهبي تشعل مهبط الوحي وبلاد الحرمين بحركات دلع وغنج (شاهد)

حياتنا

فستان إليسا الفاضح يلفت الأنظار لصدرها.. هذا ما لاحظه الجمهور! (شاهد)

حياتنا

إليسا ترقص بطريقة غريبة بفستان شفاف وتتغزل بجرأة بشاب وسيم (فيديو)

حياتنا

“مسرحية هزلية”.. صحيفة عكاظ السعودية تهاجم إليسا وسعد لمجرد بشراسة بسبب ما حدث في جدة!

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

هكذا احتفت شقيقة محمد صلاح بإنجازه التاريخي مع ليفربول (شاهد)

الحفرة الغامضة في لبنان.. العلم يقول كلمته بعد موجة جدل وخوف (شاهد)

حفل زفاف ملكي.. أشهر متحولة جنسية بالعالم تتزوج وهذه هوية العريس (شاهد)

حضره الموت أثناء المباراة.. وفاة اللاعب مصطفى سيلا بسكتة قلبية (فيديو)

كُسر ضلعه.. أميتاب باتشان تعرض لإصابة خطيرة وتفاصيل وضعه الصحي

فهد يجوب شوارع مسقط بسرعة جنونية.. ما حقيقة الفيديو الذي قلب سلطنة عُمان؟

ميريام فارس في صورة تكشف صدرها بوضوح وتغلق التعليقات أمام الجمهور! (شاهد)

خليفة سعود القحطاني.. ماذا وراء تعيين حمود المريخي مستشارا بالديوان؟

بمؤتمر افتتحه أمير قطر.. مسؤول يمني يشتبك مع آخر إيراني بالدوحة (فيديو)

زلزال عظيم.. العالم الهولندي يؤكد توقعه لكارثة جديدة غدا ويبث الرعب

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC