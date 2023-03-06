إليسا ترقص بفستان مكشوف الصدر وترفع حماس الحضور: “يلا شباب” (شاهد)

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وطن – بفستانها الوردي الطويل المكشوف عند منطقة الصدر، أحيت الفنانة اللبنانية إليسا حفلاً غنائياً في “بونتا كانا” في جمهورية الدومينيكان.

وغنت إليسا أمام الجاليات العربية أجمل أغانيها، حيث تفاعلوا معها بشكل لافت.

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كما غنت الفنانة اللبنانية أغنية “من أول دقيقة” مع صوت وكليب الفنان المغربي سعد لمجرد في رسالة واضحة إلى مطالبيها بالاعتذار لأنها أجرت معه “ديو غنائياً”، وذلك بعد سجنه في فرنسا بسبب تورطه في فضيحة اغتصاب فتاة، والحكم عليه بالسجن 6 سنوات .

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في سياقٍ آخر، أهدت الفنانة اللبنانية اليسا، الأميرة إيمان بنت عبد الله الثاني، أغنية بمناسبة عقد قرانها على جميل ألكساندر ترميوتس.

والاغنية من كلمات وألحان الفنان اللبناني مروان خوري.

أغنية إليسا لزفاف إيمان ابنة الملكة رانيا العبدالله 🤍 👰‍♀️ pic.twitter.com/d5SQ4IYXXw — Gorgeous (@gorgeous4ew) March 5, 2023

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وأعلن الديوان الملكي الأردني، موعد عقد قران الأميرة إيمان بنت ملك البلاد عبدالله الثاني على الشاب جميل ألكساندر ترميوتس، فيما حرص كثيرون على مباركة هذه الخطوة.

وقال الديوان الملكي في بيان مقتضب نشره في تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر: “الديوان الملكي الهاشمي يعلن أن عقد قران سمو الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني على السيد جميل ألكساندر ترميوتس سيتم في التاسع عشر من شعبان عام 1444 هجري، الموافق للثاني عشر من آذار عام 2023 ميلادي”.

الديوان الملكي الهاشمي يعلن أن عقد قران سمو الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني على السيد جميل ألكساندر ترميوتس سيتم في التاسع عشر من شعبان عام 1444 هجري، الموافق للثاني عشر من آذار عام 2023 ميلادي#الأردن pic.twitter.com/tL7OWygChr — RHC (@RHCJO) March 5, 2023

وكتبت الملكة رانيا في منشور لها بالمناسبة: “بعد أسبوع إن شاء الله بشوفك عروس… حوطتك باسم الله يا إيمان، يا ريحانة الدار… الله يوفقك وينور دربك”.

وأضافت الملكة رانيا: “شكراً للفنانة المبدعة اليسا على الإهداء وللفنان القدير مروان خوري على الكلمات والألحان… صوت شجي وكلمات معبرة تلامس القلب”.