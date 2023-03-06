الإثنين, مارس 6, 2023
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رياضة

أول تعليق من فخر العرب صلاح بعد تحقيق حلمه التاريخي مع ليفربول (فيديو)

المصري صلاح يتربع على عرش صدارة الهدافين التاريخيين لليفربول برصيد 129 هدفاً في البريميرليج

كتب فارس أبو شيحة
محمد صلاح هداف ليفربول watanserb.com
محمد صلاح هداف ليفربول
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وطن- علّق النجم المصري الدولي محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، بعد تربّعه على عرش قائمة الهدّافين التاريخيين مع الريدز في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وقال المصري صلاح، في تصريحات صحفية تداولتها وسائل الإعلام المختلفة: “لا أستطيع أن أصف ما حدث.. إنه أحسن أيام حياتي”.

محمد صلاح هدّاف ليفربول التاريخي

وتابع لاعب ليفربول صلاح حديثه: “عملت بجد من أجل هذا اليوم المميز لي، كما حطمت رقماً قياسياً كنت أسعى إليه منذ أول قدومي إلى النادي”.

وأردف صلاح: “أتمنى أن أظل دائماً أسعى وراء الأرقام القياسية، وأنا محظوظ بذلك. لأنني سجلت في مباراة كبيرة أمام مانشستر يونايتد”.

وأضاف: “كل اللاعبين طمعوا في تسجيل أكبر عدد من الأهداف، كما نتمنى أن يعطينا هذا الفوز دفعة معنوية في المباريات القادمة”.

محمد صلاح
محمد صلاح
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وختم صلاح تصريحاته: “مانشستر يونايتد فريق قوي. ويقدم مستويات جيدة في الفترة الأخيرة، لكننا لعبنا اليوم من أجل الفوز”.

ووصل الملك المصري محمد صلاح إلى الهدف رقم (129)، مع فريق ليفربول في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، ليتربع بذلك على عرش صدارة الهدافين التاريخيين للنادي في البريميرليج، بعد كسر رقم اللاعب روبي فاولر.

محمد صلاح الهداف التاريخي لليفربول
محمد صلاح الهداف التاريخي لليفربول

فوز ليفربول التاريخي على مانشستر يونايتد

وحقّق فريق ليفربول (الريدز)، الفوز التاريخي والكبير على منافسه مانشستر يونايتد بسباعية نظيفة دون مقابل، في منافسات الجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

كما سجّل سباعية أهداف ليفربول صاحب الأرض داخل مرمى الضيف مانشستر يونايتد، الهولنديّ كودي جاكبو في الدقيقة الـ43 والـ50، والأوروغواياني داروين نونيز في الدقيقة الـ47 والـ75.

وأحرز محمد صلاح هدفين في الدقيقة الـ66 والـ83. وصنع هدفاً آخر في المباراة، والهدف السابع جاء من توقيع البرازيلي فيرمينو في الدقيقة الـ88.

ليفربول ومانشستر يونايتد
ليفربول ومانشستر يونايتد

كما أصبح المصري صلاح ثاني لاعب يسجّل في خمس مباريات على التوالي في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، وأول لاعب يسجّل في ست مباريات متتالية في جميع المسابقات المختلفة.

ويحتل فريق ليفربول بهذا الفوز التاريخي على مانشستر يونايتد، المركز الخامس من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 42 نقطة لهذا الموسم.

المصدروطن + نادي ليفربول + الدوري الإنجليزي
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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