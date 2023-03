أول تعليق من فخر العرب صلاح بعد تحقيق حلمه التاريخي مع ليفربول (فيديو)

- Advertisement -

وطن- علّق النجم المصري الدولي محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، بعد تربّعه على عرش قائمة الهدّافين التاريخيين مع الريدز في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وقال المصري صلاح، في تصريحات صحفية تداولتها وسائل الإعلام المختلفة: “لا أستطيع أن أصف ما حدث.. إنه أحسن أيام حياتي”.

وتابع لاعب ليفربول صلاح حديثه: “عملت بجد من أجل هذا اليوم المميز لي، كما حطمت رقماً قياسياً كنت أسعى إليه منذ أول قدومي إلى النادي”.

وأردف صلاح: “أتمنى أن أظل دائماً أسعى وراء الأرقام القياسية، وأنا محظوظ بذلك. لأنني سجلت في مباراة كبيرة أمام مانشستر يونايتد”.

An extraordinary day for all Liverpool fans. I’m honoured to keep making history with this great club! pic.twitter.com/aRR2n5Ss8l

— Mohamed Salah (@MoSalah) March 5, 2023