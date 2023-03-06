أول تعليق من فخر العرب صلاح بعد تحقيق حلمه التاريخي مع ليفربول (فيديو)

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وطن- علّق النجم المصري الدولي محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، بعد تربّعه على عرش قائمة الهدّافين التاريخيين مع الريدز في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وقال المصري صلاح، في تصريحات صحفية تداولتها وسائل الإعلام المختلفة: “لا أستطيع أن أصف ما حدث.. إنه أحسن أيام حياتي”.

محمد صلاح هدّاف ليفربول التاريخي

وتابع لاعب ليفربول صلاح حديثه: “عملت بجد من أجل هذا اليوم المميز لي، كما حطمت رقماً قياسياً كنت أسعى إليه منذ أول قدومي إلى النادي”.

وأردف صلاح: “أتمنى أن أظل دائماً أسعى وراء الأرقام القياسية، وأنا محظوظ بذلك. لأنني سجلت في مباراة كبيرة أمام مانشستر يونايتد”.

An extraordinary day for all Liverpool fans. I’m honoured to keep making history with this great club! pic.twitter.com/aRR2n5Ss8l — Mohamed Salah (@MoSalah) March 5, 2023

وأضاف: “كل اللاعبين طمعوا في تسجيل أكبر عدد من الأهداف، كما نتمنى أن يعطينا هذا الفوز دفعة معنوية في المباريات القادمة”.

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وختم صلاح تصريحاته: “مانشستر يونايتد فريق قوي. ويقدم مستويات جيدة في الفترة الأخيرة، لكننا لعبنا اليوم من أجل الفوز”.

وبناة الاهرام فى سالف الدهر كفوني الكلام عند التحدي 🇪🇬❤️ رقم قياسي جديد يُضاف لجُعبة الملك المصري محمد صلاح 👑✍️ pic.twitter.com/amhq3xMcO4 — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) March 5, 2023

ووصل الملك المصري محمد صلاح إلى الهدف رقم (129)، مع فريق ليفربول في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، ليتربع بذلك على عرش صدارة الهدافين التاريخيين للنادي في البريميرليج، بعد كسر رقم اللاعب روبي فاولر.

فوز ليفربول التاريخي على مانشستر يونايتد

وحقّق فريق ليفربول (الريدز)، الفوز التاريخي والكبير على منافسه مانشستر يونايتد بسباعية نظيفة دون مقابل، في منافسات الجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

كما سجّل سباعية أهداف ليفربول صاحب الأرض داخل مرمى الضيف مانشستر يونايتد، الهولنديّ كودي جاكبو في الدقيقة الـ43 والـ50، والأوروغواياني داروين نونيز في الدقيقة الـ47 والـ75.

"يوم استثنائي لجميع مشجعي ليفربول. يُشرفني أن أستمر في كتابة التاريخ مع هذا النادي الرائع". https://t.co/iJDQ1yhaJp — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) March 5, 2023

وأحرز محمد صلاح هدفين في الدقيقة الـ66 والـ83. وصنع هدفاً آخر في المباراة، والهدف السابع جاء من توقيع البرازيلي فيرمينو في الدقيقة الـ88.

كما أصبح المصري صلاح ثاني لاعب يسجّل في خمس مباريات على التوالي في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، وأول لاعب يسجّل في ست مباريات متتالية في جميع المسابقات المختلفة.

سباعية للتاريخ 😍 استمتعوا بأبرز لقطات الانتصار العريض أمام مانشستر يونايتد بنتيجة 7-0 😁pic.twitter.com/tHacL4ozGy — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) March 5, 2023

ويحتل فريق ليفربول بهذا الفوز التاريخي على مانشستر يونايتد، المركز الخامس من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 42 نقطة لهذا الموسم.