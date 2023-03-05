وزيرة خارجية ألمانيا في موقف شديد الإحراج.. نزلت من طائرتها ولا أحد يستقبلها (فيديو)

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وطن– واجهت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، موقفاً شديد الإحراج، بعدما وصلت إلى مطار نيودلهي في الهند لحضور قمة العشرين، لكنّ أحداً لم يكن في استقبالها.

ووثَّق مقطع فيديو، لحظةَ نزول أنالينا بيربوك من طائرتها منفردة، وصُدِمت بعدم وجود استقبال رسمي لها.

وشوهدت معالم الإحراج الشديد على الوزيرة التي حاولت تفادي الموقف بالضحك بعدما رأت السفير الألماني الذي عانقها، بعدما جاء إليها من بعيد، ليكون في استقبالها بعد نزولها من سلم الطائرة.

وكان من المتوقع أن تكون هناك لجنة مكونة من ممثلين عن الدولة المضيفة والسفارة الألمانية، لكنها بدت غاضبة إلى حد ما حين التقطتها عدسات المراسلين المنتظرين.

وفور نزولها من الطائرة، استدارت وزيرة الخارجية الألمانية إلى اليسار ورفعت يدها اليمنى، ثم صرخت ضاحكة في وجه رجلين يرتديان الزي العكسري قائلة: “لا أحد هناك”.

كان أحد الرجلين العسكريين من الهند والآخر من ألمانيا، بينما هُرع رجل ثالث واعتذر باللغة الإنجليزية لعدم وجود لجنة استقبال، قبل أن تردّ بيربوك بالإنجليزية: “لا بأس”.

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وقالت الوزيرة الألمانية لسفير بلادها في الهند: “مساء الخير سيدي السفير! لا يوجد أحد هنا”، قبل أن تغادر المكان.

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وفيما تعرضت وزارة الخارجية الألمانية لكثير من الانتقادات بعد هذا الموقف، فيما سعت لاحتوائها قائلة: “الخدمة الخارجية هي رياضة متعددة الأوجه.. نحن فخورون بزملائنا الذين يقومون بعمل رائع كل يوم”.

وكانت وزيرة خارجية ألمانيا قد عبّرت، عن انزعاج بلادها من الحرب التي شنّتها روسيا على أوكرانيا. وذلك في كلمتها في اجتماع وزراء خارجية الدول في قمة العشرين في الهند.

وقالت بيربوك، إن روسيا منعت الأعضاء الآخرين في مجموعة العشرين من التركيز على القضايا التي أنشئت من أجلها المجموعة.

ودعت روسيا إلى العودة إلى “تطبيق كامل” لمعاهدة “نيو ستارت” للحدّ من الأسلحة النووية والموقعة مع الولايات المتحدة، والتي أعلنت روسيا تعليقها الشهر الماضي.