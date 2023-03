مبابي يتربع على عرش صدارة الهدافين التاريخيين لباريس سان جيرمان (فيديو)

- Advertisement -

وطن- تربع النجم الفرنسي كيليان مبابي صاحب ال24 عاماً، على عرش صدارة الهدافين التاريخيين لنادي باريس سان جيرمان، بعد إحرازه الهدف رقم 201، داخل شباك نانت في منافسات الجولة ال26 من الدوري الفرنسي الممتاز، السبت.

وتخطى الفرنسي مبابي، الرقم القياسي لنجم النادي الباريسي السابق الأوروغواياني إدينسون كافاني، الذي سجل مع الفريق في كافة المسابقات المختلفة 200 هدفاً.

كما ونجح جوهرة فريق باريس سان جيرمان مبابي، من تسجيل 201 هدفاً في كافة البطولات المختلفة، خلال مشاركته في 247 مباراة مع الفريق الباريسي، منذ قدومه في صيف عام 2017. بصفقة بلغت 180 مليون يورو. قادماً من صفوف نادي موناكو الفرنسي.

وحقق حامل اللقب فريق باريس سان جيرمان ( البي أس جي)، الفوز الثمين على نظيره نانت. برباعية مقابل هدفين، في منافسات الجولة ال26 من الدوري الفرنسي الممتاز لكرة القدم، على ملعب ( بارك دي برينس).

كما وسجل رباعية باريس سان جيرمان داخل شباك مرمى نانت، الأرجنتيني ليونيل ميسي في الدقيقة ال12، وجوين هاجام لاعب نانت بطريق الخطأ في الدقيقة ال17، ودانيلو بيريرا في الدقيقة ال60. وكيليان مبابي في الدقيقة ال92.

KYLIAN MBAPPE SCORES HIS 201ST PSG GOAL TO BECOME THE CLUB'S RECORD GOALSCORER 🏆

He did it in only 247 games 🤯 pic.twitter.com/CQkJiHLJN4

— ESPN FC (@ESPNFC) March 4, 2023