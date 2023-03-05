الأحد, مارس 5, 2023
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رياضة

مبابي يتربع على عرش صدارة الهدافين التاريخيين لباريس سان جيرمان (فيديو)

كيليان مبابي أصبح الهداف التاريخي لنادي باريس سان جيرمان بعد وصوله إلى 201 هدف

كتب فارس أبو شيحة
مبابي الهداف التاريخي لباريس سان جيرمان watanserb.com
مبابي الهداف التاريخي لباريس سان جيرمان
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وطن- تربع النجم الفرنسي كيليان مبابي صاحب ال24 عاماً، على عرش صدارة الهدافين التاريخيين لنادي باريس سان جيرمان، بعد إحرازه الهدف رقم 201، داخل شباك نانت في منافسات الجولة ال26 من الدوري الفرنسي الممتاز، السبت.

وتخطى الفرنسي مبابي، الرقم القياسي لنجم النادي الباريسي السابق الأوروغواياني إدينسون كافاني، الذي سجل مع الفريق في كافة المسابقات المختلفة 200 هدفاً.

كيليان مبابي
كيليان مبابي

مبابي الهداف التاريخي لباريس سان جيرمان

كما ونجح جوهرة فريق باريس سان جيرمان مبابي، من تسجيل 201 هدفاً في كافة البطولات المختلفة، خلال مشاركته في 247 مباراة مع الفريق الباريسي، منذ قدومه في صيف عام 2017. بصفقة بلغت 180 مليون يورو. قادماً من صفوف نادي موناكو الفرنسي.

وحقق حامل اللقب فريق باريس سان جيرمان ( البي أس جي)، الفوز الثمين على نظيره نانت. برباعية مقابل هدفين، في منافسات الجولة ال26 من الدوري الفرنسي الممتاز لكرة القدم، على ملعب ( بارك دي برينس).

مباراة باريس سان جيرمان ونانت في الدوري الفرنسي

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كما وسجل رباعية باريس سان جيرمان داخل شباك مرمى نانت، الأرجنتيني ليونيل ميسي في الدقيقة ال12، وجوين هاجام لاعب نانت بطريق الخطأ في الدقيقة ال17، ودانيلو بيريرا في الدقيقة ال60. وكيليان مبابي في الدقيقة ال92.

كما وأحرز نانت هدفين في مرمى صاحب الأرض باريس سان جيرمان، في الدقيقة ال31. عن طريق اللاعب لودوفيتس واللاعب إجناتيوس جاناجو في الدقيقة ال38.

كيليان مبابي الهداف التاريخي لباريس سان جيرمان
كيليان مبابي الهداف التاريخي لباريس سان جيرمان

إياب دوري أبطال أوروبا دور ال16

كما وسيلتقي فريق باريس سان جيرمان، في المواجهة القوية القادمة. أمام بايرن ميونخ الألماني، الأربعاء، في منافسات إياب دور ال16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا 2022-2023.

وكان البافاري الألماني قد حقق الفوز النظيف على باريس سان جيرمان، في مباراة ذهاب دور ال16 (الأدوار الإقصائية)، بهدف دون مقابل.

ويعتلي فريق باريس سان جيرمان صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي. برصيد 63 نقطة، كما وبفارق 11 نقطة عن أقرب المنافسين أولمبيك مارسيليا صاحب المركز الثاني برصيد 52 نقطة للموسم الجاري.

المصدروطن + نادي باريس سان جيرمان + مواقع التواصل
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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