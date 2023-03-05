الأحد, مارس 5, 2023
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كريستيانو رونالدو يفاجئ السوريين والأتراك من منكوبي الزلزال “بطائرة الخيرات”

كريستيانو رونالدو أرسل طائرة محملة بالمساعدات إلى المتضررين من الزلزال المدمر في سوريا وتركيا

كتب فهمي الورغمي
كريستيانو رونالدو يفاجئ السوريين والأتراك من منكوبي الزلزال watanserb.com
كريستيانو رونالدو يفاجئ السوريين والأتراك من منكوبي الزلزال
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وطن- أرسل نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو، طائرة إغاثة محملة بالمساعدات لضحايا الزلزال من المنكوبين في مدن شمال شرقي سوريا وجنوب تركيا، تعبيرا عن تضامنه وتعاطفه الشديدين مع ضحايا الكارثة المأساوية التي خلفت أكثر من 50000 قتيل في البلدين.

كريستيانو يتبرع لضحايا زلزال تركيا وسوريا

تُوفي عشرات الآلاف من الأشخاص ودُمرت البنية التحتية في عشرات المدن على خلفية الزلزال المدمر، الذي ضرب في السادس من الشهر الماضي مساحات شاسعة من تركيا وسوريا.

وبينما أرسلت عشرات الدول والمنظمات والهيئات الإغاثية حول العالم آلاف الأطنان من المساعدات اللوجيستية والطبية، دخل على خط هذه الحملات التضامنية شخصيات معروفة ومشاهير من مختلف الاتجاهات ومنهم لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

حيث أرسل كريستيانو رونالدو طائرة مُحملة بالمواد الطبية واللوجستية لضحايا الزلزال المدمر في سوريا وتركيا، حسب ما ذكرت صحيفة “ديلي ميل dailymail” البريطانية في تقرير لها.

وتكفل “رونالدو” بتكاليف عشرات المخيمات وقسائم الطعام والوسائد والبطانيات والأسِرَّة وأغذية الأطفال والحليب والإمدادات الطبية للمساعدة في الجهود الإنسانية. وقد تم بالفعل إرسال البضائع إلى كل من تركيا وسوريا.

وتأتي ردة فعل “رونالدو” التضامنية مع ضحايا الزلزال، في الوقت الذي انخرط رياضيين ومشاهير عالميين في حملات التضامن.

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ومن المرجح أن تكون لفتة رونالدو السخية بمثابة دافع لكثير من الشخصيات الرياضية الأخرى، بأن تحذو حذوها في الأيام والأسابيع المقبلة.

كريستيانو يتبرع لضحايا زلزال تركيا وسوريا
كريستيانو يتبرع لضحايا زلزال تركيا وسوريا

طفل سوري يلتقي رونالدو

لم يكتف رونالدو بإرسال المساعدات إلى المتضررين في سوريا وتركيا، لكنه أيضا يحاول زرع السعادة في قلوب بعض الأطفال، حيث أظهرت لقطات مصورة، الجمعة، رونالدو وهو يحتضن صبيًا سوريًا تداول ناشطون مؤخرا قوله بأن حلمه هو لقاء مهاجم ريال مدريد السابق.

وقد تحقق حلم الطفل السوري “ربيع شاهين” بلقاء نجم نادي النصر السعودي كريستيانو رونالدو في مقر تدريبات نادي النصر، بعد رحلة شاقة انطلقت من سوريا إلى السعودية، تخللها انتظار لعدة أيام حتى استطاع ربيع أن يلتقي بكريستيانو ويُعبر له عن إعجابه به بشكل مباشر ويلتقط الصور معه.

وكان تعليق “ربيع” على لقاء كريستيانو بأنه بمثابة تحقيق حلم بالنسبة له قائلا: “اليوم حققت حلمي وقابلت رونالدو ونفسي ألعب بالطابة مثله وأتدرب في النصر السعودي، ويا رب يفوز النصر دائماً”.

وفي الواقع ليست هذه المرة الأولى التي يُقدم فيها رونالدو مثل هذه التبرعات السخية. حيث دفع رونالدو ذات مرة 83 ألف دولار لتسديد تكاليف جراحة دماغ طفل مريض وتبرع بمبلغ 165 ألف دولار للمساعدة في تمويل مركز للسرطان في موطنه البرتغال.

كما تبرع المهاجم البرتغالي، الذي شغل لسنوات منصب سفير لمنظمة Save the Children و Unicef ​​و World Vision ، بمليون جنيه إسترليني للمستشفيات البرتغالية خلال ذروة جائحة فيروس كورونا.

جدير بالذكر أن رونالدو انتقل بداية العام الجاري إلى نادي النصر السعودي في صفقة تاريخية بموسمين، قيمة الموسم الواحد تناهز 200 مليون دولار.

زلزال تركيا وسوريا
زلزال تركيا وسوريا
المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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