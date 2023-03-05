الأحد, مارس 5, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةالهدهدعائشة الشاطر.. السيسي لم يرحم حتى النساء وينكل بمعارضيه وذويهم
الهدهد

عائشة الشاطر.. السيسي لم يرحم حتى النساء وينكل بمعارضيه وذويهم

الحكم على الناشطة المصرية عائشة الشاطر بـ 10 سنوات سجن مشدد في قضية "التنسيقية المصرية"، بعدما قضت 5 سنوات في الحبس الانفرادي في ظروف غير إنسانية

كتب خالد الأحمد
عائشة الشاطر watanserb.com
عائشة الشاطر
- Advertisement -

وطن- بأوامر مباشرة من نظام عبدالفتاح السيسي ضمن سياسة اُنتهجت منذ الانقلاب للانتقام من معارضيه وذويهم، قضت محكمة مصرية بالسجن على ابنة القيادي الإخواني خيرت الشاطر، عائشة الشاطر، بالسجن المشدد 10 سنوات في القضية الملفقة التي عرفت إعلاميا بـ” قضية التنسيقية المصرية”.

وبحسب وسائل إعلام مصرية فقد أصدرت محكمة أمن الدولة العليا طوارىء بمصر أحكاما قاسية، الأحد، في القضية المعروفة إعلامياً باسم التنسيقية المصرية للحقوق والحريات.

تضم قائمة المتهمين 31 متهما بينهم 14 محبوسين

وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد قررت إحالة القضية رقم 1552 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، وتضم 31 متهما بينهم 14 محبوسين، باتهامات قيادة والانضمام لجماعة إرهابية وتمويلها ودعمها.

وأكدت “المفوضية المصرية للحقوق والحريات” على موقع “تويتر”، أنه تم الحكم على المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بقضية “التنسيقية المصرية” من قبل محكمة أمن الدولة العليا طوارئ والتي لا يُطعن في أحكامها.

- Advertisement -

وحكمت المحكمة بالسجن 15 عاما للمحامي عزت غنيم، والحكم ضد عائشة خيرت الشاطر بالسجن لمدة 10 سنوات، و5 سنوات للمحامية هدى عبد المنعم . والمحامي محمد أبو هريرة 15 عاماً.

أوقفوا في عام 2018

وكان الحقوقيون الأربعة الذين يعملون في مجموعة “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” أوقفوا في عام 2018 في ظل حملة أمنية شملت توقيف نشطاء سياسيين وحقوقيين ومحامين.

وجاءت حيثيات الحكم وضع المتهمين تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات بعد انتهاء سجنهم، بالإضافة إلى إدراج أسمائهم على قوائم الإرهاب، وإغلاق موقع التنسيقية على الإنترنت ومنعه من التواصل.

وكانت عدد من المنظمات الحقوقية، قد طالبت في بيانه لها، قبل يومين من جلسة النطق بالحكم في القضية، بإسقاط كافة الاتهامات الموجهة لأعضاء التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، على خلفية اتهامات تتعلق بممارسة عملهم الحقوقي ودفاعهم عن حقوق الإنسان.

وأكدت المنظمات الحقوقية ومن بينها المفوضية المصرية للحقوق والحريات، أن هذه المحكمة التي سبق وأصدرت أحكامها الجائرة بحق سياسيين وحقوقيين وصحفيين، لا تراعي الحد الأدنى من ضمانات المحاكمة العادلة ولا يمكن الطعن على أحكامها.

عائشة الشاطر.. السيسي لم يرحم حتى النساء
عائشة الشاطر.. السيسي لم يرحم حتى النساء

حبس انفرادي لـ 5 سنوات

وخلال اعتقالها في الحبس الانفرادي طوال 5 سنوات تعرضت عائشة خيرت الشاطر، لمختلف أنواع التنكيل ومنع الزيارة بهدف الانتقام من والدها خيرت الشاطر.

وتم حرمانها عمدًا من الرعاية الصحية الواجبة على نحو يعرض حياتها للخطر، علماً أنها تعاني من تدهور في حالتها الصحية جراء ظروف الاعتقال.

وكان المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا المستشار خالد ضياء الدين، أحال عائشة خيرت سعد الشاطر نجلة القيادي في جماعة الإخوان المسلمين وعضو مكتب الارشاد، و30 آخرين بينهم 6 سيدات إلى محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ.

وسبق أن تداول نشطاء تسجيلاً صوتياً مسرباً لعائشة الشاطر، تكشف فيه ظروف حبسها غير الآدمي والإهمال الطبي المتعمد الذي تتعرض له داخل المعتقل.

وفي التسريب تكشف عائشة الشاطر أيضا، أن السجانين “منعوا عليها دخول دورة المياه وتستعمل جردل لقضاء حاجتها.”

وأضافت متسائلة: “ما هي جريمتي وتهمتي كي يحكم علي بذلك.. هل تهتمتي أني ابنة خيرت الشاطر.”

المصدرفيسبوك، تويتر، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
اقرأ أيضاً
حياتنا

سبب وفاة شريفة فاضل.. اسمها الحقيقي وقصة “أم البطل” وبيعها أملاكها لعلاج زوجها

حياتنا

“مقاطع إباحية وفجور”.. إحالة صاحبة قناة “يوميات أنوش” للمحاكمة

الهدهد

نعش متوفَّى يرفض الخروج من المسجد.. فيديو يثير الجدل في مصر وهذا الهدف منه! (شاهد)

حياتنا

محامي الفيوم.. 45 ثانية مرعبة توثق لحظة قتله بفأس أمام زوجته وابنه (فيديو)

تقارير

“رويترز”: 60% من المصريين أصبحوا فقراء بينما ينفق “السيسي” الأموال على المباني والسلاح!

الهدهد

وزيرة مصرية تنعى مسؤولاً سابقاً حوكم في قضية فساد كبيرة.. ماذا قالت؟

الهدهد

“المشكلة أن المسؤولين أغنى من الشعب”.. كيف تتجاوز مصر عثرتها الاقتصادية؟

الهدهد

مقال جديد لعماد الدين أديب يلمح فيه لانهيار نظام السيسي.. ماذا قال هذه المرة؟

الهدهد

“هوج بول” وأكبر عملية نصب.. استغلت طمع المصريين ونهبت 6 مليارات جنيه

تقارير

CNN: الخليج يتوقف عن تقديم “الصدقات” لمصر والسيسي المسؤول الأول عن إضعاف بلاده!

اقتصاد

القادم أسوأ بكثير..بنك سوسيتيه جنرال يتوقع سعراً مرعباً لـ الجنيه المصري نهاية العام الجاري!

الهدهد

رسميا.. حفيد السادات يصعّد بعد بيع جواز سفر جده في مزاد علني برقم كبير

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

وضع حكيمي تحت مراقبة الشرطة وامرأة مجهولة تظهر معه.. من هي؟(شاهد)

نادين نسيب نجيم تنشر صور هدية ثمينة وصلتها من ميسي شخصيا (شاهد)

جمال ساحر للأميرة إيمان بطفولتها والملكة رانيا تعرض لقطات نادرة لها (فيديو)

كواليس لقاء والدة أمير قطر الشيخة موزا بأمين عام الأمم المتحدة (شاهد)

هديل عليان بأفخاذ عارية مع حنان الفتلاوي.. لقاء فجر غضب السعوديين

تسريبات جنسية لمهدي جمعة تقلب تونس.. زوجته ضبطته وفضحت خيانته (شاهد)

سبب وفاة شريفة فاضل.. اسمها الحقيقي وقصة “أم البطل” وبيعها أملاكها لعلاج زوجها

هاني شاهين..”نوري” باب الحارة تعرض لحادث أليم يغيبه عن الساحة مجددا

أوامر ملكية.. ما لا تعرفه عن سلمان الدوسري وزير الإعلام السعودي الجديد

ذعر بالسودان.. لغز نيران تخرج من باطن الأرض تلتهم المنازل والمحاصيل (فيديو)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC