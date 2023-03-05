عائشة الشاطر.. السيسي لم يرحم حتى النساء وينكل بمعارضيه وذويهم

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وطن- بأوامر مباشرة من نظام عبدالفتاح السيسي ضمن سياسة اُنتهجت منذ الانقلاب للانتقام من معارضيه وذويهم، قضت محكمة مصرية بالسجن على ابنة القيادي الإخواني خيرت الشاطر، عائشة الشاطر، بالسجن المشدد 10 سنوات في القضية الملفقة التي عرفت إعلاميا بـ” قضية التنسيقية المصرية”.

وبحسب وسائل إعلام مصرية فقد أصدرت محكمة أمن الدولة العليا طوارىء بمصر أحكاما قاسية، الأحد، في القضية المعروفة إعلامياً باسم التنسيقية المصرية للحقوق والحريات.

تضم قائمة المتهمين 31 متهما بينهم 14 محبوسين

وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد قررت إحالة القضية رقم 1552 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، وتضم 31 متهما بينهم 14 محبوسين، باتهامات قيادة والانضمام لجماعة إرهابية وتمويلها ودعمها.

أحكام قاسية على #عائشة_الشاطر وزوجها محمد أبو هريرة في قضية التنسيقية المصرية للحقوق والحريات pic.twitter.com/HpmcNFQxta — شبكة رصد (@RassdNewsN) March 5, 2023

وأكدت “المفوضية المصرية للحقوق والحريات” على موقع “تويتر”، أنه تم الحكم على المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بقضية “التنسيقية المصرية” من قبل محكمة أمن الدولة العليا طوارئ والتي لا يُطعن في أحكامها.

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وحكمت المحكمة بالسجن 15 عاما للمحامي عزت غنيم، والحكم ضد عائشة خيرت الشاطر بالسجن لمدة 10 سنوات، و5 سنوات للمحامية هدى عبد المنعم . والمحامي محمد أبو هريرة 15 عاماً.

أوقفوا في عام 2018

وكان الحقوقيون الأربعة الذين يعملون في مجموعة “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” أوقفوا في عام 2018 في ظل حملة أمنية شملت توقيف نشطاء سياسيين وحقوقيين ومحامين.

أنظف ناس بتبهدل في أجمل سنين عمرهم واحنا بنتفرج ومش عايزين الناس متلاقيش تاكل صدقوني الناس هتاكل بعضها بسبب الذنب اللي كلنا مشتركين فيه. اللهم اجرنا في مصيبتنا واخلفنا خيرا منها ولا حول ولا قوة الا بالله اللهم صبرا وثبات لهم ولأهلهم ولنا ياارب العالمين💔#عائشة_الشاطر pic.twitter.com/TShH3nmxqF — رحـــ🦋ـــــمة (@Rahma____1) March 5, 2023

وجاءت حيثيات الحكم وضع المتهمين تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات بعد انتهاء سجنهم، بالإضافة إلى إدراج أسمائهم على قوائم الإرهاب، وإغلاق موقع التنسيقية على الإنترنت ومنعه من التواصل.

وكانت عدد من المنظمات الحقوقية، قد طالبت في بيانه لها، قبل يومين من جلسة النطق بالحكم في القضية، بإسقاط كافة الاتهامات الموجهة لأعضاء التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، على خلفية اتهامات تتعلق بممارسة عملهم الحقوقي ودفاعهم عن حقوق الإنسان.

وأكدت المنظمات الحقوقية ومن بينها المفوضية المصرية للحقوق والحريات، أن هذه المحكمة التي سبق وأصدرت أحكامها الجائرة بحق سياسيين وحقوقيين وصحفيين، لا تراعي الحد الأدنى من ضمانات المحاكمة العادلة ولا يمكن الطعن على أحكامها.

حبس انفرادي لـ 5 سنوات

وخلال اعتقالها في الحبس الانفرادي طوال 5 سنوات تعرضت عائشة خيرت الشاطر، لمختلف أنواع التنكيل ومنع الزيارة بهدف الانتقام من والدها خيرت الشاطر.

وتم حرمانها عمدًا من الرعاية الصحية الواجبة على نحو يعرض حياتها للخطر، علماً أنها تعاني من تدهور في حالتها الصحية جراء ظروف الاعتقال.

بعد 5 سنين ظلم وقهر بدون حكم النهارده #عائشة_الشاطر اتحكم عليها 10 سنين! ربنا ينتقم من #السيسي واعوانه وعصابته وكل حد بيوقف معاه على ظلم الناس وخصوصاً النساء .. ربنا يكون معاكي يا عائشة pic.twitter.com/2xZa6jFdWP — Eslaam Hafez • إسـلام (@Eslaam_hafez) March 5, 2023

وكان المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا المستشار خالد ضياء الدين، أحال عائشة خيرت سعد الشاطر نجلة القيادي في جماعة الإخوان المسلمين وعضو مكتب الارشاد، و30 آخرين بينهم 6 سيدات إلى محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ.

وسبق أن تداول نشطاء تسجيلاً صوتياً مسرباً لعائشة الشاطر، تكشف فيه ظروف حبسها غير الآدمي والإهمال الطبي المتعمد الذي تتعرض له داخل المعتقل.

10 سنوات لعائشة الشاطر..

أحكام قاسية بحق عشرات الحقوقيين في قضية التنسيقية المصرية pic.twitter.com/P9MUKG2zOK — شبكة رصد (@RassdNewsN) March 5, 2023

وفي التسريب تكشف عائشة الشاطر أيضا، أن السجانين “منعوا عليها دخول دورة المياه وتستعمل جردل لقضاء حاجتها.”

وأضافت متسائلة: “ما هي جريمتي وتهمتي كي يحكم علي بذلك.. هل تهتمتي أني ابنة خيرت الشاطر.”