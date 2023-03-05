الأحد, مارس 5, 2023
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سبب وفاة شريفة فاضل.. اسمها الحقيقي وقصة “أم البطل” وبيعها أملاكها لعلاج زوجها

الفنانة والممثلة المصرية "شريفة فاضل" المشهورة بقلب "أم البطل" توفيت، الأحد 5 مارس، بعد معاناة مع المرض

كتب فهمي الورغمي
وفاة شريفة فاضل watanserb.com
وفاة شريفة فاضل
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وطن- تُوفيت المُطربة المصرية “شريفة فاضل” في ساعة مبكرة من صباح، الأحد 05 مارس/آذار 2023، عن عمر ناهز 85 عاما، بعد صراع مع أمراض الشيخوخة لسنوات، ووعكة صحية ألمت بها مؤخرا، تاركة وراءها تاريخا حافلا سيبقى شاهدا على جيل كامل من مصر “الزمن الجميل”.

سبب وفاة شريفة فاضل

نعا الوسط الفني والإعلامي المصري والعربي الراحلة شريفة فاضل، واسمها الحقيقي “فوقية محمود أحمد ندا”، بعبارات التعازي والدعاء لها بالرحمة والمغفرة.

هذا وأعلن ابن شقيقتها “طارق ندا”، خبر وفاتها عبر صفحته على فيسبوك، وقال: “سبحان من له الدوام إنا لله وإنا إليه راجعون… توفيت الى رحمة الله تعالى عمتي ام البطل الفنانة المرحومة شريفة فاضل.”

وتابع:”والدة سامى السيد بدير رجل الاعمال فى ايرلندا.. و تامر على زكى رجل الاعمال.. و جدة د. دينا سامى بدير بدبى.. و سلمى بدير ب برايس واتر هاوس القاهرة.. و المهندسة نغم تامر زكى.. و فارس تامر زكى الجامعة الالمانية”.

وحدد طارق موعد الجنازة بقوله “صلاة الجنازة فى مسجد السيدة نفيسة بعد صلاة العصر والدفن فى مقابر العائلة قبل كوبري السيدة عائشة صلاح سالم مقابر الامام الشافعي”.

وختم بتعازيه ودعائه: “الله يرحمك يا أم البطل ويحسن اليكي ويغفر لكي ويسامحك ويسكنك الفردوس الأعلى أمين أمين أمين”

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وتوفيت الراحلة بعد صراع مع أمراض الشيخوخة لسنوات، ووعكة صحية ألمت بها مؤخرا، كما أنها اعتزلت الظهور العلني منذ سنوات بسبب ذات المرض.

وفاة شريفة فاضل عن 85 عاماً
وفاة شريفة فاضل عن 85 عاماً

من هي “أم البطل” شريفة فاضل؟

ولدت الفنانة االراحلة في مدينة القاهرة عام 1938، وهي حفيدة المقرئ أحمد ندا، و تدربت على أيدي أساتذة الإنشاد الديني والموسيقى، ثم التحقت بمعهد الفنون المسرحية.

وتعود قصة تسمية “أم البطل” إلى فترة السبعينات خلال حرب أكتوبر من العام 1973، عندما توفي ابنها “سيد السيد بدير” في الحرب ضد إسرائيل، وغنت أغنية “أم البطل”، وحققت نجاحاً كبيراً.

ورثت “أم البطل” حلاوة الصوت وقوته من جدها الشيخ “أحمد ندا” مؤسس مدرسة التلاوة الحديثة، وأحد أعظم قراء القرآن الكريم في مصر والمنطقة العربية، وتدربت منذ صغرها على الإنشاد الديني والموسيقى.

عاشت شريفة فاضل في القاهرة مع والدتها بعد انفصال أبويها، فدعمتها والدتها فنيا رغم اعتراض والدها. ولحلاوة صوتها، ذاع صيتها، فغنت أمام الملك فاروق الذي أشاد بصوتها في ذلك الوقت.

اشتهرت الراحلة خلال ظهورها في أعمال سينمائية شهيرة بعد زواجها الأول من الفنان السيد بدير، فقدمت أفلاما مثل “حارة السقايين” و”غازية من بني غازي” و”الحب والثمن”.

وخلال تسعينيات القرن الماضي، قررت شريفة فاضل الابتعاد عن الأضواء، خاصة بعد أن أصيب زوجها الثاني اللواء “علي زكي” بالشلل، فتفرغت لرعايته، وعاشت مع ابنها تامر.

مصر تنعي الراحلة “أم البطل” شريفة فاضل

نعا الفقيدة، مواطنها أستاذ الموسيقى “عاطف إمام” عبر فيسبوك وقال: “البقاء لله وحده وانا لله وانا اليه راجعون توفيت الي رحمه الله تعالي الفنانة (ام البطل) شريفة فاضل لها العديد من الأعمال التي تعيش في الوجدان ومنها أغنية “تم البدر بدرى”، “أم البطل” و”مبروك عليك يا معجبانى يا غالى”، و”فلاح كان فايت بيغنى”، “حارة السقايين”، “وآه من الصبر وآه”، “وآه يالمكتوب” و”الليل”.وامانة يا بكرة ودور دور وغيرها”.

وتابع: “شريفة فاضل الفنانة الراحلة أهدت الوطن أغلى ما تملك ومنحته قطعة من قلبها فهى أم البطل الشهيد سيد السيد بدير الذى استشهد فى حرب الاستنزاف فغنت أمه لأمهات الأبطال بدمها ودموعها لتشد من عزائمهن ومن عزائم الأبطال المحاربين بأغنيتها الشهيرة أم البطل حين تحقق النصر.”

واختتم: “قامت ببطولة فيلم سلطانة الطرب عن قصة حياة الفنانة منيرة المهدية من اخراج حسن الإمام وغيرها من الافلام وندعوا الله ان يتغمدها بواسع رحمته وان يدخلها فسيح جناته ويلهم محبيها واسرتها الصبر والسلوان”.

من جانيه قدم المحامي “طارق العوضي” واجب التعزية في الفقيدة قائلا “انا لله وانا اليه راجعون.. وداعا الفنانة الكبيرة شريفه فاضل”.

وقال الإعلامي المصري “سامي كمال الدين: “ورحلت أم البطل ماتت الفنانة شريفة فاضل عن عمر ناهز ال 84 عامًا لها مع أغانيها حكايا ومع المخابرات قصة من أشهر أغانيها: تم البدر بدري والأيام بتجري .. والله لسه بدري يا شهر الصيام .. والله لسه بدري يا رمضان”.

مضيفا ” كما غنت أم البطل التي كتبت خصيصًا لها بعد استشهاد ابنها الطيار في حرب الاستنزاف”.

بدوره استذكر الكاتب “محمد العريفي” لقطات من حياة الراحلة قائلا “وفاة الفنانه المصرية شريفه فاضل عن عمر 97 عام.. انتجت 100 أغنيه لها ولد واحد استشهد بحرب 73 .. هي صاحبة كازينو الليل بشارع الهرم.”

وأكمل: “تزوجت المخرج سيد بدير وتطلقت بسبب الغيره طبعا عايش بين الممثلات.. تزوجت اللواء طيار علي زكي واصيب بالشلل فباعت الكازينو لمستثمر سعودي كي تعالج زوجها”.

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فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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