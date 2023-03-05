الأحد, مارس 5, 2023
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زواج الأميرة إيمان بنت عبد الله.. الديوان حدد موعده فهل اعتنق جميل ألكساندر الإسلام؟

الديوان الملكي الأردني حدد موعد زواج الأميرة إيمان بنت ملك الأردن عبد الله الثاني بن الحسين، من جميل ألكساندر ترميوتس، وسيكون يوم 12 مارس المقبل

كتب فهمي الورغمي
زواج الأميرة إيمان بنت عبد الله watanserb.com
زواج الأميرة إيمان بنت عبد الله
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وطن- أعلن الديوان الملكي الأردني، اليوم الأحد، موعد عقد قران الأميرة إيمان ابنة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، على جميل ألكساندر ترميوتس، في 12 مارس المقبل، وسط حفاوة كبيرة استقبلت بها العائلة المالكة هذا الخبر.

زواج الأميرة إيمان

وقال الديوان الملكي الأردني، في بيان عبر حسابه في “تويتر” طالعته (وطن): “يسر الديوان الملكي الهاشمي أن يعلن أنه سيتم، بعون الله وتوفيقه، عقد قران صاحبة السمو الملكي الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني المعظمة على السيد جميل ألكساندر ترميوتس، في التاسع عشر من شعبان عام 1444 هجرية، الموافق للثاني عشر من آذار عام 2023 ميلادية”.

الديوان الملكي الهاشمي يعلن أن عقد قران سمو الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني على السيد جميل ألكساندر ترميوتس
الديوان الملكي الهاشمي يعلن أن عقد قران سمو الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني على السيد جميل ألكساندر ترميوتس

وشاركت الملكة رانيا، زوجة الملك عبد الله الثاني مقطع فيديو مؤثر عبر حسابها الرسمي على منصة انستغرام، تناول مختلف المراحل العمرية لـ الأميرة إيمان، توجهت خلالها بالمباركة لابنتها العروسة المنتظرة، التي تستعد لعقد قرانها من جميل الكساندر بتاريخ 12 مارس الجاري.

وقالت الملكة رانيا العبدالله: “ألف مبارك حبيبتي إيمان، فرحتك عندي بالدنيا! الله يهنيكم أنت وجميل ويوفقكم دائما، ويجعل التمام على خير”.

 

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يبدأ مقطع الفيديو الذي شاركته الملكة رانيا مع اللحظة الأولى لولادة الأميرة إيمان وحتى يوم خطوبتها.

وقالت في تعليق عليه: “بعد أسبوع إن شاء الله بشوفك عروس… حوطتك باسم الله يا إيمان، يا ريحانة الدار… الله يوفقك وينور دربك”.

وحملت خلفية الفيديو صوت إليسا وكلمات وألحان مروان خوري، اللذان قررا بدورهما إهداء الملكة رانيا هذه الأغنية بمناسبة عقد قران ابنتها.

 

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وتقول كلمات الأغنية: “على دربك على قدرك خطوة وخطوة تمشي.. والنجمة الليلة بعرسك بإيدك تقلب كمشة.. يا رب إنت السامع صوتي لصوبك طالع بدعي لأغلى إنسانة.. يا ربي أنت العاطي. الليلة تسمع دعواتي.. فرحك تحضن إيماني.. للورد وللياسمين.. يا عروسة أحلامي يا أميرة هالحلوين”.

من هو جميل ألكساندر عريس الأميرة إيمان؟

وُلد جميل ألكساندر ترميوتس، عريس الأميرة إيمان بنت عبد الله الثاني ملك الأردن، في كاراكاس بفنزويلا عام 1994، وهو من أصول يونانية.

ويحمل ترميوتس درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال، ويعمل في قطاع الخدمات المالية في مدينة نيويورك الأميركية.

تخرج من جامعة فلوريدا الدولية – كلية إدارة الأعمال في عام 2016.

يعيش في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة.

يعمل كمؤسس مشارك وشريك في شركة مالية تدعى، Outbound Ventures.

عمل سابقًا في DPM Capital وهي شركة لإدارة الأصول والاستثمار تستثمر في شركات عبر مجموعة متنوعة من القطاعات.

عمل سابقًا في شركة AMARLA وهي واحدة من أكبر متاجر التجزئة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا (EMEA).

ورغم أن الديوان الملكي الأردني لم يعلن عن ديانة جميل ألكساندر ترميوتس زوج الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني، إلا أن مصادر متطابقة أكدت أنه حول ديانته من المسيحية إلى الإسلام.

حيث من المعروف أن الإسلام يحرم زواج المسلمة بغير المسلم، لذلك فالمؤكد هو أن جميل اعتنق الإسلام، بما يتيح له الزواج من الأميرة إيمان ـ مسلمة ـ بنت العاهل الأردني عبدالله بن الحسين.

المصدرانستجرام، تويتر، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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