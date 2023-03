زواج الأميرة إيمان بنت عبد الله.. الديوان حدد موعده فهل اعتنق جميل ألكساندر الإسلام؟

- Advertisement -

وطن- أعلن الديوان الملكي الأردني، اليوم الأحد، موعد عقد قران الأميرة إيمان ابنة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، على جميل ألكساندر ترميوتس، في 12 مارس المقبل، وسط حفاوة كبيرة استقبلت بها العائلة المالكة هذا الخبر.

وقال الديوان الملكي الأردني، في بيان عبر حسابه في “تويتر” طالعته (وطن): “يسر الديوان الملكي الهاشمي أن يعلن أنه سيتم، بعون الله وتوفيقه، عقد قران صاحبة السمو الملكي الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني المعظمة على السيد جميل ألكساندر ترميوتس، في التاسع عشر من شعبان عام 1444 هجرية، الموافق للثاني عشر من آذار عام 2023 ميلادية”.

وشاركت الملكة رانيا، زوجة الملك عبد الله الثاني مقطع فيديو مؤثر عبر حسابها الرسمي على منصة انستغرام، تناول مختلف المراحل العمرية لـ الأميرة إيمان، توجهت خلالها بالمباركة لابنتها العروسة المنتظرة، التي تستعد لعقد قرانها من جميل الكساندر بتاريخ 12 مارس الجاري.

وقالت الملكة رانيا العبدالله: “ألف مبارك حبيبتي إيمان، فرحتك عندي بالدنيا! الله يهنيكم أنت وجميل ويوفقكم دائما، ويجعل التمام على خير”.

يبدأ مقطع الفيديو الذي شاركته الملكة رانيا مع اللحظة الأولى لولادة الأميرة إيمان وحتى يوم خطوبتها.

وقالت في تعليق عليه: “بعد أسبوع إن شاء الله بشوفك عروس… حوطتك باسم الله يا إيمان، يا ريحانة الدار… الله يوفقك وينور دربك”.

وحملت خلفية الفيديو صوت إليسا وكلمات وألحان مروان خوري، اللذان قررا بدورهما إهداء الملكة رانيا هذه الأغنية بمناسبة عقد قران ابنتها.

وتقول كلمات الأغنية: “على دربك على قدرك خطوة وخطوة تمشي.. والنجمة الليلة بعرسك بإيدك تقلب كمشة.. يا رب إنت السامع صوتي لصوبك طالع بدعي لأغلى إنسانة.. يا ربي أنت العاطي. الليلة تسمع دعواتي.. فرحك تحضن إيماني.. للورد وللياسمين.. يا عروسة أحلامي يا أميرة هالحلوين”.

وُلد جميل ألكساندر ترميوتس، عريس الأميرة إيمان بنت عبد الله الثاني ملك الأردن، في كاراكاس بفنزويلا عام 1994، وهو من أصول يونانية.

ويحمل ترميوتس درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال، ويعمل في قطاع الخدمات المالية في مدينة نيويورك الأميركية.

تخرج من جامعة فلوريدا الدولية – كلية إدارة الأعمال في عام 2016.

يعيش في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة.

يعمل كمؤسس مشارك وشريك في شركة مالية تدعى، Outbound Ventures.

عمل سابقًا في DPM Capital وهي شركة لإدارة الأصول والاستثمار تستثمر في شركات عبر مجموعة متنوعة من القطاعات.

The Royal Hashemite Court is pleased to announce that the wedding of Her Royal Highness Princess Iman bint Abdullah II and Mr. Jameel Alexander Thermiotis will take place on 12 March 2023#Jordan pic.twitter.com/QZKbbSrysv

— RHC (@RHCJO) March 5, 2023