تسريبات جنسية لمهدي جمعة تقلب تونس.. زوجته ضبطته وفضحت خيانته (شاهد)

- Advertisement -

وطن- تسريبات خطيرة كشفتها صفحات إخبارية في تونس، حول دردشة جنسية وكلام مخل بالآداب، جمعت رئيس الحكومة السابق “مهدي جمعة” (14 ديسمبر 2013 حتى 25 يناير 2015)، مع امرأة متزوجة فيما بدا أنها عملية خيانة زوجية من الطرفان.

تسريبات جنسية لمهدي جمعة وزوجته تفضحه

تناقلت صفحات وحسابات عبر موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” خلال الساعات الماضية في تونس، تسريبات خطيرة- تسوقها (وطن) بكل تحفظ- عبارة عن محضر بحث أمني تونسي يعود إلى مايو/آيار 2021، وفيه رصد لمحادثات ساخنة جمعت رئيس الحكومة الأسبق مهدي جمعة مع امراة أخرى تحت اسم “ألفة”.

تظهر الوثائق التي حظيت بتفاعل واسع بين النشطاء في تونس، محادثة جنسية ساخنة بين مهدي جمعة (61عاما) والمدعوة “ألفة”، وقد كانا يتبادلان رسائل إباحية وصورا جنسية وحتى مقاطع فيديو مثيرة بينهما.

اللافت أن زوجة رئيس الحكومة الأسبق، السيدة “هالة السنوسي” هي التي تقدمة بالشكاية والوثائق التي تدعمها إلى المصالح المختصة، بعد أن تفطنت لعملية الخيانة التي تعرضت لها من زوجها.

وبعد البحث والتقصي من المصالح المختصة في الشرطة التونسية، وبعد الاستماع لأقوال الشاكية- زوجة مهدي جمعة- تبين أن أطوار قضية الخيانة الزوجية لرئيس الحكومة الأسبق تعود لعام 2017، حيث تفطنت زوجته هالة السنوسي إلى 2 مقاطع فيديو لزوجها داخل قرص صلب.

- Advertisement -

يشار أن المدعوة “ألفة” هي الأخرى “متزوجة” وقد انخرطت في المحادثات الجنسية مع رئيس الحكومة الأسبق مهدي جمعة، حسب ما كشفت الوثائق.

مهدي جمعة يتصدر الترند في تونس

أثارت قضية الخيانة الزوجية التي تورط فيها مهدي جمعة، ردود فعل واسعة بين النشطاء في تونس، بين من انتقد تسريب هذه الوثائق عبر مواقع التواصل، على أنها محاضر بحث سرية ويجب الحفاظ على سريتها من باب حفظ خصوصيات الأفراد.

وبين من اعتبر أن ما قام به مهدي جمعة “ليس إلا بعضا مما يُعرض يوميا عبر المحاكم حول قضايا الخيانة الزوجية في تونس والعالم على السواء.”

حيث علق الناشط “أشرف جبري” عبر فيسبوك قائلا: “نشر محضر فيه معاينة عملتها زوجة مهدي جمعة لحوار بينه وبين امرأة أخرى، هو تأكيد آخر للوظائف الجديدة التي اضطلعت بها الدولة في المنظومة الجديدة”.

وتابع: “المحاضر وظيفة القضاء منشورة على قارعة الطريق ما فهمتش اش يهمني انا كمواطن كيف مهدي جمعة يخون مرتو”.

بدورها استغربت “هالة بن سدرين” انتشار الفضيحة الجنسية لرئيس الحكومة الأسبق مهدي جمعة.

وعلقت في تدوينة عبر فيسبوك رصدتها (وطن): “ووه… اشومي على تونس….هذا كان رئيس حكومة يحكم فينا….ووه على مهدي جمعة…تفرجو يا ناس”.

أما “نورس حمادي” فكتبت هي الأخرى: “درس اليوم يا فتيان وفتيات من مهدي جمعة انه من حفر جبا لأخيه وقع فيه.”

يشار أن مهدي جمعة، وهو مهندس وسياسي تونسي، كان قد شغل منصب رئيس حكومة بالإنابة من 14 ديسمبر 2013 حتى 25 يناير 2015.