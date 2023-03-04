السبت, مارس 4, 2023
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حياتنا

ملكة جمال كرواتيا بإطلالة فاضحة بعد سرقة ملابسها في باريس (شاهد)

أمضت إيفانا معظم العام في رحلات حول العالم منذ عودتها من تشجيع كرواتيا في قطر وكانت ضحية اللصوص للمرة الثانية في باريس

كتب رفيف عبدالله
ملكة جمال كرواتيا بإطلالة فاضحة بعد سرقة ملابسها في باريس (شاهد) watanserb.com
إيفانا نول
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وطن– كشفت إيفانا نول، ملكة جمال كرواتيا السابقة، عن تعرضها للسرقة بعد وصولها إلى باريس، ولم يعد لديها كثير لارتدائها بعد أن سُرقت فساتينها.

لصوص باريس

تحاول عارضة الأزياء إيفانا نول، التي صعدت إلى النجومية في كأس العالم العام الماضي، أن تظل متفائلة بعد أن تم سرقة إحدى حقائبها.

بعد فترة وجيزة من قدومها إلى لندن، انطلقت إيفانا إلى واحدة أخرى من أكثر المدن شهرة في أوروبا.

لكن نول أخبرت المعجبين على إنستغرام، أنها وقعت مرة أخرى ضحية للسرقة في العاصمة الفرنسية.

حقيبة إيفانا التي لم يسرقها لصوص باريس

التقطت ملكة جمال كرواتيا، صورة لحقيبة السفر الوحيدة المتبقية لها، وأخبرت متابعيها بما حدث للحقيبة الأخرى.

كتبت إيفانا: “لقد وصلت للتو وقد سرقوا بالفعل حقيبتي الصغيرة. ودائمًا ما أكون موضع ترحيب كبير في باريس من قبل اللصوص”.

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ثم سجّلت إيفانا نول مقطع فيديو بنفسها، لإعطاء مزيد من التفاصيل للمعجبين القلقين.

“سرقوني كالمعتاد”

قالت الحسناء الكرواتية: “مرحباً من باريس. فقط لأعلمكم، أنا بخير”.

وتابعت نول: “لقد سرقوني كالمعتاد في باريس. عندما وصلت آخر مرة أخذوا حقيبتي ومحفظتي والآن أخذوا حقيبتي”.

ولم تبدُ إيفانا قلقة وهي تقول: “أخذوا كل ثيابي. لا أعرف ماذا سأرتدي الليلة. لكن فليكن”.

ثم تغمز الفتاة البالغة من العمر 30 عامًا للكاميرا، وتخرج لسانها وهي تحاول البقاء في حالة معنوية جيدة.

“إطلالة مثيرة”

وبعد لحظات، ظهرت إيفانا في حفل الدي جي الشهير ريل بلاك كوفي، ويبدو أنها وجدت ما ترتديه.

ظهرت إيفانا بجمبسوت أسود مكشوف الصدر والبطن بطريقة مثيرة.

وكعادتها في سهراتها الليلية حول العالم، أشعلت إيفانا المكان بالرقص والتفاعل بملابسها المثيرة.

أمضت إيفانا معظم العام في رحلات حول العالم منذ عودتها من تشجيع كرواتيا في قطر.

في الأيام الأخيرة، شوهدت وهي تحفل مع أسطورة الملاكمة فلويد مايويذر، واستمتعت برأس السنة الجديدة مع ممثل هوليوود جيمي فوكس.

“لن أنضم”

وباعتبارها أكثر المشجعين جاذبية في كأس العالم، جمعت إيفانا 3.5 مليون متابع على إنستجرام ظلوا على اطلاع دائم على حياتها.

تابع العديد منهم البثّ المباشر لإيفانا قبل يومين، للحديث عن خططها المستقبلية، لكن الانضمام إلى OnlyFans ليس جزءًا منهم.

عندما سُئلت نول عن الانضمام إلى منصة الاشتراك، أجابت: “لا، لن أنضم”.

وأكدت: “أنا لا أحكم على أولئك الذين يفعلون ذلك، لكني أحب البقاء على وسائل التواصل الاجتماعي، وأريد البقاء في الرياضة والبقاء في تلك المنطقة”.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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