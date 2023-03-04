السبت, مارس 4, 2023
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لا مثيل لها.. عرض صدفة نادرة للبيع في سلطنة عمان بمبلغ خيالي (شاهد)

الصدفة فريدة ونادرة جداً بحسب ما أفاد عارضها الناشط العماني الشهير سيف النوفلي

كتب باسل النجار
صدفة نادرة في سلطنة عمان watanserb.com
صدفة نادرة في سلطنة عمان
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وطن- جدل واسع شهده موقع التواصل تويتر في سلطنة عمان، بعد عرض ناشط عماني بارز “صدفة” قال إنها نادرة وفريدة للبيع برقم كبير، لافتاً إلى أنه وسيط وطالب من يرغب بشرائها بالتواصل معه.

صدفة نادرة في سلطنة عمان وسعرها صادم

ونشر الناشط العماني الشهير سيف النوفلي، صورة “الصدفة” عبر حسابه الرسمي بتويتر، معلناً أنها للبيع وحدّد سعرها برقم كبير، أهل العمانيين.

وكتب معلّقاً على صورة الصدفة، بحسب ما رصدت (وطن): “صدفة فريدة ونادرة جداً، ليس لها مثيل”.

صدفة نادرة في سلطنة عمان وسعرها صادم
صدفة نادرة في سلطنة عمان وسعرها صادم

وأوضح “النوفلي” أنّ الألوان والرسومات التي توجد على الصدفة “طبيعية 100%”.

وحدّد سعرها قائلاً: “للبيع.. مطلوب 50 ألف ريال عماني والتفاوض في حدود المعقول.. مجرد وسيط، التواصل على الخاص”.

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وتوضح الصورة أن هذه الصدفة من النوع النادر فعلاً، حيث تحظى بألوان ونقوش فريدة باللونين الأبيض والبني، وتتدرج الخطوط عليها بشكل جمال بديع وكأنها لوحة مرسومة.

لكن السعر الذي ذكره سيف النوفلي، أذهل العديد من العمانيين وأصابهم بالصدمة، ولفت بعضهم إلى أن السعر مبالغ فيه بشكل كبير.

وضمن ردود الأفعال، قال مغرد باسم “محمد”: “آمنا بالله ربا.. طيب يا حبيبنا ممكن نعرف ليش هذا السعر؟.. أقصد هل فيه شيء غير الرسومات عشان يوصل سعرها لهذا المبلغ؟”.

وكتب آخر: “خمسين الف اشتري آڤلون واتزوج.. واشوف لي الشقة والباقي باستثمر فيه”.

حساب باسم “القناص” ذكر من جانبه: “هذا النوع من المحار ليس نادر.. نعم شكلها جميل لكن ما أعتقد توصل هذا السعر”.

ودوّن يعقوب مبارك ساخراً: “المشكلة اللون ما مناسب.. إذا عندك بنفسجي المبلغ جاهز”.

وعلى الجانب الآخر رأى الناشط “عبدالعزيز”، أن هذه الصدفة تستحق السعر المطلوب فيها.

ودون: “تستاهل السعر، لو نتأمل الألوان ورسومات جبال الحجر الطبيعية، بالتوفيق للبائع ومحظوظ الشاري”.

صدفة نادرة في سلطنة عمان وسعرها صادم
صدفة نادرة في سلطنة عمان وسعرها صادم

شواطئ سلطنة عمان

وتزخر سلطنة عمان على طول سواحلها بالعديد من الكائنات البحرية اللافقارية كالقشريات والرخويات والمحاريات التي تعدّ من الأنواع ذات القيمة الاقتصادية العالية.

وتنقسم المحاريات حسب عدد أصدافها إلى ثلاثة أقسام، فهناك محاريات أحادية الصدفة مثل القواقع والحلزونيات، ومحاريات ثنائية الصدفة، وهي التي تحتوي على صدفتين متصلتين ببعضهما مثل: محار اللؤلؤ.

بالإضافة إلى محاريات متعددة الأصداف، والتي يحتوي جسمها على أصداف مجزأة كالكايتون (العط أو حرشيف).

وتعدّ المحاريات أحد روافد التنويع الاقتصادي، ودخولها في المجالات الصناعية والتقنيات الحيوية.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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