السبت, مارس 4, 2023
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رياضة

غوارديولا يعتذر للجماهير الجزائرية والسبب رياض محرز (فيديو)

غوارديولا يتأسف إلى الجماهير الجزائرية لعدم مشاركة نجمهم رياض محرز في المباريات

كتب فارس أبو شيحة
غوارديولا يعتذر للجماهير الجزائرية والسبب رياض محرز watanserb.com
غوارديولا يعتذر للجماهير الجزائرية والسبب رياض محرز
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وطن- اعتذر المدرب الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، إلى الجماهير الجزائرية في كل مكان، بسبب نجم بلادهم وقائد منتخب محاربو الصحراء  رياض محرز.

ورد المدرب غوارديولا خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة الماضية أمام نيوكاسل يونايتد في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، على سؤال صحفي جزائري يعمل مع صحيفة “لاغازيت دو فناك”، بشأن تذمر الجماهير الجزائرية من عدم مشاركة نجم بلادهم رياض محرز في المباريات.

اعتذار غوارديولا للجماهير الجزائرية

وقال الإسباني غوارديولا، ” أنا غوارديولا متأسف جداً للجماهير الجزائرية، لكن هناك لاعبين من جنسيات أخرى لا يلعبون”.

ولم يلعب النجم الجزائري رياض محرز، في المباراة الماضية أمام نيوكاسل يونايتد، في منافسات الجولة ال26 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وكان آخر مشاركة لمحارب الصحراء الجزائري محرز، كأساسي في المباراة أمام بريستول سيتي، الثلاثاء، في دور ثمن نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، التي انتهت بتأهل الأزرق السماوي إلى الدور القادم.

رياض محرز
رياض محرز
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كما وصنع الجزائري محرز في مباراة مانشستر سيتي وبريستول، الهدف الأول للفريق في تلك المباراة. لكن بعدها بدأ المدرب غوارديولا يشارك زميله فيل فودين نجم السيتي الصاعد كبديل عنه في نفس المركز.

وشارك رياض محرز لاعب جناح فريق مانشستر سيتي (الأزرق السماوي)، في 32 مباراة في مختلف المسابقات والبطولات لهذا الموسم، سجل فيها 5 أهداف. كما وصنع 4 تمريرات حاسمة لزملائه.

فوز مانشستر سيتي على نيوكاسل يونايتد

وحقق حامل اللقب فريق مانشستر سيتي، السبت، الفوز النظيف على نيوكاسل يونايتد. بهدفين دون مقابل، في منافسات الدوري الإنجليزي على ملعب ( استاد الاتحاد).

كما وسجل هدفي مانشستر سيتي اللاعب فيل فودين في الدقيقة ال15، وبرناردو سيلفا في الدقيقة ال67.

وبهذا الفوز رفع الأزرق السماوي رصيده إلى 58 نقطة في وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، خلف المتصدر أرسنال. بفارق 5 نقاط، برصيد 63 نقطة لهذا الموسم.

مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد
مباراة مانشستر سيتي ونيوكاسل يونايتد
المصدروطن + لاغازيت دو فناك + مواقع التواصل
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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