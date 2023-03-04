غوارديولا يعتذر للجماهير الجزائرية والسبب رياض محرز (فيديو)

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وطن- اعتذر المدرب الإسباني بيب غوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، إلى الجماهير الجزائرية في كل مكان، بسبب نجم بلادهم وقائد منتخب محاربو الصحراء رياض محرز.

ورد المدرب غوارديولا خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة الماضية أمام نيوكاسل يونايتد في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، على سؤال صحفي جزائري يعمل مع صحيفة “لاغازيت دو فناك”، بشأن تذمر الجماهير الجزائرية من عدم مشاركة نجم بلادهم رياض محرز في المباريات.

اعتذار غوارديولا للجماهير الجزائرية

وقال الإسباني غوارديولا، ” أنا غوارديولا متأسف جداً للجماهير الجزائرية، لكن هناك لاعبين من جنسيات أخرى لا يلعبون”.

ولم يلعب النجم الجزائري رياض محرز، في المباراة الماضية أمام نيوكاسل يونايتد، في منافسات الجولة ال26 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

بيب غوارديولا ردا على صحفي جزائري بعد عدم لعب رياض محرز اليوم ضد نيوكاسل 🎙️: " انا آسف من اجل الجماهير الجزائرية ، هذه هي خطة لعبنا ، الجماهير الأرجنتينية أيضا غاضبة مني لأني لم اشرك لاعبها ( يقصد الفاريز )". [ @LGDFennec ] pic.twitter.com/Fm3xyRXpYY — Koora DZair 🇩🇿 (@Koora_DZair) March 4, 2023

وكان آخر مشاركة لمحارب الصحراء الجزائري محرز، كأساسي في المباراة أمام بريستول سيتي، الثلاثاء، في دور ثمن نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، التي انتهت بتأهل الأزرق السماوي إلى الدور القادم.

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كما وصنع الجزائري محرز في مباراة مانشستر سيتي وبريستول، الهدف الأول للفريق في تلك المباراة. لكن بعدها بدأ المدرب غوارديولا يشارك زميله فيل فودين نجم السيتي الصاعد كبديل عنه في نفس المركز.

وشارك رياض محرز لاعب جناح فريق مانشستر سيتي (الأزرق السماوي)، في 32 مباراة في مختلف المسابقات والبطولات لهذا الموسم، سجل فيها 5 أهداف. كما وصنع 4 تمريرات حاسمة لزملائه.

فوز مانشستر سيتي على نيوكاسل يونايتد

وحقق حامل اللقب فريق مانشستر سيتي، السبت، الفوز النظيف على نيوكاسل يونايتد. بهدفين دون مقابل، في منافسات الدوري الإنجليزي على ملعب ( استاد الاتحاد).

ليلة أخرى ممتعة من ليالي استاد الاتحاد الساحرة 💙😍#السيتي pic.twitter.com/2AKJX2dOmT — مانشستر سيتي (@Cityarabia) March 4, 2023

كما وسجل هدفي مانشستر سيتي اللاعب فيل فودين في الدقيقة ال15، وبرناردو سيلفا في الدقيقة ال67.

مكون من 4️⃣ أرقام مانشستر سيتي يصل للهدف رقم 1000 على ملعبنا في الدوري الممتاز ⚽️🏡#السيتي pic.twitter.com/vNQmSG9BlC — مانشستر سيتي (@Cityarabia) March 4, 2023

وبهذا الفوز رفع الأزرق السماوي رصيده إلى 58 نقطة في وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، خلف المتصدر أرسنال. بفارق 5 نقاط، برصيد 63 نقطة لهذا الموسم.