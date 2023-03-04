بطاقتين في دقيقة واحدة.. غضب جماهير العربي القطري بعد طرد عمر السومة (فيديو)

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وطن- أثار طرد النجم السوري عمر السومة لاعب العربي القطري، غضب جماهير النادي داخل مدرجات الملعب، بعد حصول اللاعب على بطاقتين في دقيقة واحدة، خلال مباراة القمة أمام الدحيل في منافسات دوري نجوم قطر.

وتداول النشطاء عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر فيه غضب جماهير نادي العربي القطري. حيث أنهم قاموا بإلقاء زجاجات المياه داخل أرضية ملعب المباراة، احتجاجاً على قرار الحكم بطرد اللاعب عمر السومة.

طرد عمر السومة لاعب العربي القطري

وأشهر الحكم القطري سلمان فلاحي، بطاقتين في غضون دقيقة واحدة في وجه النجم السوري عمر السومة، خلال مباراة العربي والدحيل في منافسات الجولة ال15 من الدوري القطري (دوري نجوم قطر).

#دوري_نجوم_QNB |

طرد عمر السومة لاعب #العربي عقب حصوله على البطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة 78#قنوات_الكاس pic.twitter.com/Q27rm5BZ80 — قنوات الكاس (@alkasschannel) March 2, 2023

كما وأشهر حكم مباراة الدحيل والعربي، البطاقة الحمراء الثانية في وجه النجم السوري عمر السومة. عند الدقيقة ال78، ليخرج على إثرها اللاعب خارج أرضية ملعب المباراة، وسط غضب واحتجاجات جماهير النادي المتواجدة في المدرجات على هذا القرار.

جماهير العربي تقذف عمر السومة بعلب المياة بعد الطرد الغير مبرر بسبب رعونته وعدم مبالاته وانهاء امالهم بالدوري بعد ان كانوا قريبين منه ⁦@omaralsomah⁩#الدحيل_العربي#دوري_نجوم_QNB pic.twitter.com/iHZP4VSyVF — yasser (@yasseraldalbahi) March 2, 2023

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وحقق فريق الدحيل الفوز الثمين على العربي، الخميس، في قمة منافسات الجولة ال15 من الدوري القطري الممتاز، بثلاثية ثمينة مقابل هدف وحيد.

مباراة الدحيل والعربي في الدوري القطري

وأحرز الدحيل أولى أهداف المباراة أمام منافسه العربي. عند الدقيقة ال7 عن طريق اللاعب نام تام هي.

كما وأدرك العربي هدف التعادل في الدقيقة ال25، اللاعب حامد إسماعيل، وعاد فريق الدحيل ليسجل هدف التقدم الثاني في المباراة، عن طريق المعز علي في الدقيقة ال37.

هذا الطرد الي جمهور العربي كان زعلان ومحتج عليه

هل يستحق الطرد ولا الحكم ظلمه !؟#عمر_السومه #العربي_الدحيل #دوري_نجوم_QNB pic.twitter.com/qyEppz7zGc — Bo7md – بوحمد ‏  (@bo7md6_) March 3, 2023

وجاء هدف الدحيل الثالث داخل مرمى شباك العربي في الدقيقة ال92 من الوقت البديل، من توقيع اللاعب مايكل أولونغا.

كأس أمير قطر دور ال16

وسيلتقي فريق العربي القطري بعد تلك الخسارة، الأربعاء. أمام الشمال، في منافسات دور ال16 من بطولة كأس أمير قطر 2022-2023.

وعزز فريق الدحيل بهذا الفوز صدارة ترتيب الدوري القطري (دوري نجوم قطر). برصيد 35 نقطة، كما وبفارق 4 نقاط عن الوصيف العربي صاحب المركز الثاني برصيد 31 نقطة للموسم الجاري.