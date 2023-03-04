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رياضة

بطاقتين في دقيقة واحدة.. غضب جماهير العربي القطري بعد طرد عمر السومة (فيديو)

عمر السومة يتحصل على البطاقة الحمراء بدقيقة واحدة في دوري نجوم قطر 2023

كتب فارس أبو شيحة
طرد عمر السومة watanserb.com
طرد عمر السومة
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وطن- أثار طرد النجم السوري عمر السومة لاعب العربي القطري، غضب جماهير النادي داخل مدرجات الملعب، بعد حصول اللاعب على بطاقتين في دقيقة واحدة، خلال مباراة القمة أمام الدحيل في منافسات دوري نجوم قطر.

وتداول النشطاء عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر فيه غضب جماهير نادي العربي القطري. حيث أنهم قاموا بإلقاء زجاجات المياه داخل أرضية ملعب المباراة، احتجاجاً على قرار الحكم بطرد اللاعب عمر السومة.

 طرد عمر السومة لاعب العربي القطري

وأشهر الحكم القطري سلمان فلاحي، بطاقتين في غضون دقيقة واحدة في وجه النجم السوري عمر السومة، خلال مباراة العربي والدحيل في منافسات الجولة ال15 من الدوري القطري (دوري نجوم قطر).

كما وأشهر حكم مباراة الدحيل والعربي، البطاقة الحمراء الثانية في وجه النجم السوري عمر السومة. عند الدقيقة ال78، ليخرج على إثرها اللاعب خارج أرضية ملعب المباراة، وسط غضب واحتجاجات جماهير النادي المتواجدة في المدرجات على هذا القرار.

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وحقق فريق الدحيل الفوز الثمين على العربي، الخميس، في قمة منافسات الجولة ال15 من الدوري القطري الممتاز، بثلاثية ثمينة مقابل هدف وحيد.

حالة طرد عمر السومة بالبطاقة الحمراء
حالة طرد عمر السومة بالبطاقة الحمراء

مباراة الدحيل والعربي في الدوري القطري

وأحرز الدحيل أولى أهداف المباراة أمام منافسه العربي. عند الدقيقة ال7 عن طريق اللاعب نام تام هي.

كما وأدرك العربي هدف التعادل في الدقيقة ال25، اللاعب حامد إسماعيل، وعاد فريق الدحيل ليسجل هدف التقدم الثاني في المباراة، عن طريق المعز علي في الدقيقة ال37.

وجاء هدف الدحيل الثالث داخل مرمى شباك العربي في الدقيقة ال92 من الوقت البديل، من توقيع اللاعب مايكل أولونغا.

كأس أمير قطر دور ال16

وسيلتقي فريق العربي القطري بعد تلك الخسارة، الأربعاء. أمام الشمال، في منافسات دور ال16 من بطولة كأس أمير قطر 2022-2023.

عمر السومة لاعب العربي القطري
عمر السومة لاعب العربي القطري

وعزز فريق الدحيل بهذا الفوز صدارة ترتيب الدوري القطري (دوري نجوم قطر). برصيد 35 نقطة، كما وبفارق 4 نقاط عن الوصيف العربي صاحب المركز الثاني برصيد 31 نقطة للموسم الجاري.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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