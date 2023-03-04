إذاعة مونت كارلو تسخر من حكم مباراة النصر والباطن: رونالدو ألهمه ليفعل ما فعله

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وطن– سخرت إذاعة “مونت كارلو”، من حكم مباراة النصر والباطن في الدوري السعودي الذي احتسب 12 دقيقة وقت بدل ضائع، ما مكّن كتيبة البرتغالي كريستانو رونالدو من قلب نتيجة التأخر بهدف إلى الفوز بثلاثة أهداف.

ونشرت الإذاعة في تغريدة عبر حسابها على موقع تويتر، صورة من مباراة النصر والباطن أثناء الإعلان عن الوقت الضائع والمقدر بـ12 دقيقة، ورد فعل لزادلفكو لوجاروسيتش، مدرب الباطن.

وقالت الإذاعة الدولية: “كريستيانو رونالدو كان خسر مع النصر ولكنه ألهم الحكم لإضافة 12 دقيقة وقت محتسب بدل من الضائع”.

وأضافت: “حتى مدرب الخصم يضحك والنتيجة هي تسجيل النصر بعد دقائق قليلة من احتساب هذا الوقت”.

🇸🇦 Cristiano Ronaldo qui perd avec Al Nassr… l'arbitre de touche a été inspiré pour rajouter… 12 minutes de temps additionnel ! 😂 Même le coach adverse en rigole… Résultat : Al Nassr égalise quelques minutes plus tard. Hilarant ! pic.twitter.com/N25rYNFKb1 — RMC Sport (@RMCsport) March 3, 2023

وقلب النصر تأخره بهدف أمام ضيفه الباطن إلى فوز مثير بنتيجة (3-1)، مساء الجمعة، في إطار مباريات المرحلة الـ19 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، ليحافظ على صدارته للبطولة.

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واحتسب حكم المباراة 12 دقيقة كوقت بدل من الضائع عقب نهاية الوقت الأصلي، شهد تسجيل “العالمي” أهدافه الثلاثة.

مدرب الباطن مصدوم من حكم المباراة

وبعد المباراة، قال زدرافكو لوجاروسيتش مدرب الباطن: “لأول مرة في مسيرتي أشاهد احتساب 12 دقيقة كوقت بدل من الضائع”.

وأضاف: “لدي بعض التساؤلات حول هذا الأمر الغريب، ولكنني سعيد بمستوى فريقي رغم أن القيمة التسويقية للنصر أعلى بـ15 مرة”.

رئيس نادي الباطن يعتبر ما حدث مهزلة

كما فتح ناصر الهويدي، رئيس نادي الباطن النار على التحكيم قائلا: “أعتقد أن ما حدث في مباراة النصر كان مهزلة”.

وأضاف: “الأمور تدار بشكل غير صحيح، لا أعرف لماذا يحدث ذلك في مثل هذه المباريات، فالدوري السعودي هو أحد أفضل 10 دوريات بالعالم”.

وتابع: “لا أمتلك الأموال كي استقطب حكما أجنبيا، وليس لدي شيء آخر لأقوله”.