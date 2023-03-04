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أزمة المسلسل الوثائقي الجابرية الرحلة 422.. غضب كويتي رسمي وشعبي والمنصة السعودية تتحايل

العمل أثار غضبا كويتيا كونه يمثل تشويها متعمّدا لصورة الشخصيات الكويتية كما قالوا

كتب خالد السعدي
المسلسل الوثائقي الجابرية الرحلة 422 watanserb.com
المسلسل الوثائقي الجابرية الرحلة 422
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وطن– أثيرت حالة من الغضب في الكويت، بسبب مسلسل “الجابرية الرحلة 422” على منصة “شاهد” السعودية، الذي قيل إنه يشوه صورة قادة الكويت بالإضافة إلى تزوير حقائق تاريخية مهمة.

وفي خضم حالة الغضب، تحدثت السلطات الكويتية عن أن منصة شاهد حذفت العمل، واحتفت بذلك، إلا المنصة السعودية لم روجت للعمل لكن باسم مغاير.

منصة شاهد قالت إن مسلسل هو عمل وثائقي يستعرض حادثة اختطاف طائرة الجابرية الكويتية في العام 1988، ويجري لقاءات حصرية متنوعة ويكشف النقاب لأول مرة عن تفاصيلها وكيف تم التعامل معها.

القصة الحقيقية للعمل الوثائقي

وترجع حادثة “الجابرية” إلى تاريخ الخامس من أبريل من العام 1988، عندما أقدم مسلحون على خطف طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الكويتية، أثناء قدومها من بانكوك إلى العاصمة الكويت قبل أن تغير وجهتها إلى مدينة مشهد بإيران ثم قبرص فالجزائر.

وطالب الخاطفون وقتها بإطلاق سراح 17 مدانا، حكم على بعضهم بالإعدام، بسبب مشاركتهم أو إشرافهم على تنفيذ هجمات إرهابية استهدفت سفارتي الولايات المتحدة وفرنسا في الكويت في العام 1983.

واستمر اختطاف الطائرة، التي كان على متنها 113 راكباً من ضمنهم الطاقم الجوي مدة 16 يوماً، وجرى خلالها قتل اثنين من الرهائن يحملان الجنسية الكويتية.

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وقال الصحفي الكويتي عبدالله الصالح: “طلب الملك عبدالله من الأمير صباح الأحمد ايقاف مسلسل أسد الجزيرة لمحتواه التاريخي بحسب تحليل الفنان محمد المنصور..واليوم نشهد غضبة شعبية على مسلسل الجابريه الرحله٤٢٢ من انتاج شاهد السعودية.. فهل سيقابل الطيب بالطيب؟”.

وذكرت ناشطة: “مسلسل الجابرية الرحلة٤٢٢ ما شفت بحياتي شي هابط نفسه تفوح رائحته عفن.. تزوير لجميع الوقائع التاريخية بتلك الحقبة وتشويه متعمّد لصورة الشخصيات الكويتية.. عسى ناركم تاكل حطبكم”.

وغردت الناشطة ريما العتيبي: “رحم الله شهداء الجابريه وشهداء موكب الأمير جابر الأحمد وشهداء الغزو العراقي الغاشم وشهداء مسجد الامام الصادقمن ناحيتي ما شفت المسلسل ولا راح اشوفه،، أجمل الأمراء العرب أمير القلوب بابا جابر والشيخ سعد العبدالله الله يرحمه هيبه ورزه”.

وزارة الإعلام الكويتية تقول إن شاهد حذفت العمل

وفيما أثار المسلسل غضبا كويتيا، قالت وزارة الإعلام في البلاد إن منصة شاهد حذفت العمل، وأشارت إلى أن مثل هذا التجاوب يعكس متانة العلاقات الخليجية المتأصلة وحجم التعاون والتفاهم بين المسؤولين القائمين على المؤسسات الإعلامية في دول الخليج،.

وأكدت الوزارة، سعيها الداعم إلى “تعزيز التعاون المشترك بين هذه المؤسسات بما يعود بالنفع على البلاد والمواطنين على كافة الأصعدة”.

وشددت على “ضرورة التزام المنتجين للأعمال الإعلامية باللوائح والنظم والقوانين المنصوص عليها في الدولة التي تتحدث عنها قصة العمل أو ينتج فيها العمل واضعين نصب أعينهم سلامة وحدتنا الخليجية واحترام سيادة الدول الأعضاء”.

منصة شاهد لم تحذف العمل بل غيرت عنوانه

لكن تبين أن منصة شاهد عملت على تغيير الملصق والإعلان الترويجي للمسلسل، ولم يتضح بعد ما إذا كان التغيير قد شمل المحتوى القديم أيضا أم لا.

وتم تعديل اسم المسلسل من “الجابرية الرحلة 422” إلى “كاظمة والجابرية – أيام الرعب”، ولم تشر منصة شاهد إلى حدوث أي تغيير أو تعديل أو حذف لمحتوى قديم واستبداله بمحتوى جديد.

المصدرتويتر ، رصد وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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