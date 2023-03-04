أزمة المسلسل الوثائقي الجابرية الرحلة 422.. غضب كويتي رسمي وشعبي والمنصة السعودية تتحايل

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وطن– أثيرت حالة من الغضب في الكويت، بسبب مسلسل “الجابرية الرحلة 422” على منصة “شاهد” السعودية، الذي قيل إنه يشوه صورة قادة الكويت بالإضافة إلى تزوير حقائق تاريخية مهمة.

وفي خضم حالة الغضب، تحدثت السلطات الكويتية عن أن منصة شاهد حذفت العمل، واحتفت بذلك، إلا المنصة السعودية لم روجت للعمل لكن باسم مغاير.

منصة شاهد قالت إن مسلسل هو عمل وثائقي يستعرض حادثة اختطاف طائرة الجابرية الكويتية في العام 1988، ويجري لقاءات حصرية متنوعة ويكشف النقاب لأول مرة عن تفاصيلها وكيف تم التعامل معها.

القصة الحقيقية للعمل الوثائقي

وترجع حادثة “الجابرية” إلى تاريخ الخامس من أبريل من العام 1988، عندما أقدم مسلحون على خطف طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الكويتية، أثناء قدومها من بانكوك إلى العاصمة الكويت قبل أن تغير وجهتها إلى مدينة مشهد بإيران ثم قبرص فالجزائر.

وطالب الخاطفون وقتها بإطلاق سراح 17 مدانا، حكم على بعضهم بالإعدام، بسبب مشاركتهم أو إشرافهم على تنفيذ هجمات إرهابية استهدفت سفارتي الولايات المتحدة وفرنسا في الكويت في العام 1983.

واستمر اختطاف الطائرة، التي كان على متنها 113 راكباً من ضمنهم الطاقم الجوي مدة 16 يوماً، وجرى خلالها قتل اثنين من الرهائن يحملان الجنسية الكويتية.

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وقال الصحفي الكويتي عبدالله الصالح: “طلب الملك عبدالله من الأمير صباح الأحمد ايقاف مسلسل أسد الجزيرة لمحتواه التاريخي بحسب تحليل الفنان محمد المنصور..واليوم نشهد غضبة شعبية على مسلسل الجابريه الرحله٤٢٢ من انتاج شاهد السعودية.. فهل سيقابل الطيب بالطيب؟”.

طلب الملك عبدالله من الأمير صباح الأحمد ايقاف مسلسل أسد الجزيرة لمحتواه التاريخي بحسب تحليل الفنان محمد المنصور

..

واليوم نشهد غضبة شعبية على مسلسل #الجابريه_الرحله٤٢٢ من انتاج شاهد السعودية

..

فهل سيقابل الطيب بالطيب؟

نقول آمين#تسريبات_عبدالله_الصالح 🇰🇼 pic.twitter.com/fJFBYxaBjZ — Abdullah Al-Saleh | عبدالله الصالح (@abdullahalsaleh) March 2, 2023

وذكرت ناشطة: “مسلسل الجابرية الرحلة٤٢٢ ما شفت بحياتي شي هابط نفسه تفوح رائحته عفن.. تزوير لجميع الوقائع التاريخية بتلك الحقبة وتشويه متعمّد لصورة الشخصيات الكويتية.. عسى ناركم تاكل حطبكم”.

مسلسل

#الجابرية_الرحلة٤٢٢

ماشفت بحياتي شي هابط

نفسه❗️تفوح ريحته عفن ١-تزوير لجميع الوقائع التاريخية بتلك الحقبة ٢-تشويه متعمّد لصورة الشخصيات الكويتية هالكثر الكويت 🇰🇼وشعبها حامسين چبودكم ⁉️

عسى ناركم تاكل حطبكم pic.twitter.com/HqNS77tkoa — Medical Engineer (@EngHudaAlmosawi) March 2, 2023

وغردت الناشطة ريما العتيبي: “رحم الله شهداء الجابريه وشهداء موكب الأمير جابر الأحمد وشهداء الغزو العراقي الغاشم وشهداء مسجد الامام الصادقمن ناحيتي ما شفت المسلسل ولا راح اشوفه،، أجمل الأمراء العرب أمير القلوب بابا جابر والشيخ سعد العبدالله الله يرحمه هيبه ورزه”.

رحم الله شهداء الجابريه

وشهداء موكب الأمير جابر الأحمد

وشهداء الغزو العراقي الغاشم

وشهداء مسجد الامام الصادق

من ناحيتي ما شفت المسلسل ولا راح اشوفه،،

أجمل الأمراء العرب أمير القلوب بابا جابر

والشيخ سعد العبدالله الله يرحمه هيبه ورزه ،،،#الجابريه_الرحله٤٢٢ ،،#الكويت pic.twitter.com/Q7SHnIL6oX — ريما العتيبي ..أم سليمان 🐞 (@Rima_AlO) March 2, 2023

وزارة الإعلام الكويتية تقول إن شاهد حذفت العمل

وفيما أثار المسلسل غضبا كويتيا، قالت وزارة الإعلام في البلاد إن منصة شاهد حذفت العمل، وأشارت إلى أن مثل هذا التجاوب يعكس متانة العلاقات الخليجية المتأصلة وحجم التعاون والتفاهم بين المسؤولين القائمين على المؤسسات الإعلامية في دول الخليج،.

وأكدت الوزارة، سعيها الداعم إلى “تعزيز التعاون المشترك بين هذه المؤسسات بما يعود بالنفع على البلاد والمواطنين على كافة الأصعدة”.

وشددت على “ضرورة التزام المنتجين للأعمال الإعلامية باللوائح والنظم والقوانين المنصوص عليها في الدولة التي تتحدث عنها قصة العمل أو ينتج فيها العمل واضعين نصب أعينهم سلامة وحدتنا الخليجية واحترام سيادة الدول الأعضاء”.

منصة شاهد لم تحذف العمل بل غيرت عنوانه

لكن تبين أن منصة شاهد عملت على تغيير الملصق والإعلان الترويجي للمسلسل، ولم يتضح بعد ما إذا كان التغيير قد شمل المحتوى القديم أيضا أم لا.

وتم تعديل اسم المسلسل من “الجابرية الرحلة 422” إلى “كاظمة والجابرية – أيام الرعب”، ولم تشر منصة شاهد إلى حدوث أي تغيير أو تعديل أو حذف لمحتوى قديم واستبداله بمحتوى جديد.