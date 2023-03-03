الجمعة, مارس 3, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةرياضةالفيفا يريد شراء ملعب بارك دي برينس في فرنسا لهذا السبب
رياضة

الفيفا يريد شراء ملعب بارك دي برينس في فرنسا لهذا السبب

يبلغ قيمة سعر ملعب بارك دي برينس في فرنسا 600 مليون يورو

كتب فارس أبو شيحة
شراء ملعب بارك دي برينس watanserb.com
شراء ملعب بارك دي برينس
- Advertisement -

وطن- أفادت تقارير صحفية فرنسية، عن رغبة الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”، شراء ملعب بارك دي برينس في العاصمة الفرنسية “باريس”، معقل نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

كما وذكرت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، ” الفيفا يتفاوض مع فرنسا لشراء ملعب بارك دي برينس (ساحة الأمراء)، في العاصمة الفرنسية باريس”.

الفيفا يريد شراء ملعب بارك دي برينس في فرنسا

وأضافت الصحيفة الفرنسية، ” الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، يسعى لشراء ملعب دي برينس. (حديقة الأمراء)، من أجل استخدامه لإقامة المباريات في الحالات الطارئة مثل حالة أوكرانيا أو عند الحاجة لأرض محايدة”.

كما وتابعت، ” ربما يفكر الفيفا في إقامة النسخة الجديدة من بطولة كأس العالم للأندية بثوبها الجديد هناك، مع زيادة عدد الفريق في عام 2025″.

فرنسا ترغب في بيع ملعب بارك دي برينس

واستكملت، ” رئيس فرنسا إيمانويل ماكرون، يريد بالفعل بيع ملعب دي برينس. حيث أنه تفاوض بالفعل مع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، جياني إنفانتينو، بشأن إمكانية شراء الفيفا للملعب”.

بارك دي برينس
بارك دي برينس
- Advertisement -

وواصلت الصحيفة الفرنسية، ” الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، عرض الفكرة على الفيفا في شهر فبراير الماضي”.

سعر صفقة بيع بارك دي برينس

كما وختمت، ” صفقة بيع بارك دي برينس ملعب باريس سان جيرمان، ربما تحتاج إلى الوقت لإتمام تلك الصفقة، حيث تقدر قيمة الصفقة. ب600 مليون يورو، بالإضافة إلى حولي 300-400 مليون يورو كأعمال صيانة”.

ملعب بارك دي برينس
ملعب بارك دي برينس

 

المصدروطن + صحيفة ليكيب
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
اقرأ أيضاً
رياضة

تقرير يكشف عن الحديث الذي دار بين رونالدو الظاهرة وميسي  في حفل ذا بيست (صور)

رياضة

تعرف على الفائزين بجوائز ذا بيست 2023

رياضة

تقرير يكشف هوية المُتوج بجائزة “ذا بيست” لعام 2022

رياضة

تغييرات جديدة تطرأ على قواعد تقنية الVAR.. تعرف عليها

رياضة

صدام عربي من العيار الثقيل .. تفاصيل قرعة كأس العالم للأندية 2023

رياضة

الفيفا يصدم كهربا لاعب الأهلي المصري بهذا القرار!

رياضة

جماهير فرنسا تُوقع على عريضة ضخمة للمطالبة بإعادة مباراة نهائي كأس العالم 2022

رياضة

مَن هبة سعدية أول حكَمة فلسطينية في كأس العالم للسيدات 2023؟!

رياضة

تصنيف الفيفا للمنتخبات .. البرازيل في الصدارة وقفزة هائلة للمغرب

رياضة

مخطط لتغيير موعد إقامة كأس العالم .. وهذه تفاصيله

رياضة

مطالبات بإعادة نهائي كأس العالم 2022 بعد لقطة مثيرة للجدل (صور)

رياضة

بعد تتويج الأرجنتين بطلاً للنسخة ال22 .. ترتيب منتخبات كأس العالم 2022 قطر

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

الباحث الشرعي السعودي أحمد الغامدي يثير جدلا بفتوى عن قتل المرتد.. هل تحاسبه المملكة؟ (فيديو)

رد فعل ابن سلمان تجاه مواطن همس في أذنه خلال عزاء راكان بن فلاح بن حثلين (فيديو)

تشكيلة الأهلي ضد القطن في منافسات دوري أبطال أفريقيا 2023

مقال جديد لعماد الدين أديب يلمح فيه لانهيار نظام السيسي.. ماذا قال هذه المرة؟

وثيقة قد تورط ملاك نادي نيوكاسل يونايتد مع رابطة الدوري الإنجليزي

تفاصيل مؤلمة لمصرع طفلين سوريين طاردهما الموت بعد الزلزال 

برشلونة يهزم غريمه ريال مدريد في ذهاب كلاسيكو كأس الملك (فيديو)

السجن لجزائري زعم أنه ضحية قصف جوي في ليبيا.. ما علاقة سفارة الإمارات؟

حدث نادر في سلطنة عمان بولاية العامرات وتفاعل واسع (فيديو)

ما فعله كارثي.. لاعب أردني يدخل التاريخ بأسرع بطاقة حمراء (فيديو)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC