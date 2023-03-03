الفيفا يريد شراء ملعب بارك دي برينس في فرنسا لهذا السبب

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وطن- أفادت تقارير صحفية فرنسية، عن رغبة الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”، شراء ملعب بارك دي برينس في العاصمة الفرنسية “باريس”، معقل نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

كما وذكرت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، ” الفيفا يتفاوض مع فرنسا لشراء ملعب بارك دي برينس (ساحة الأمراء)، في العاصمة الفرنسية باريس”.

الفيفا يريد شراء ملعب بارك دي برينس في فرنسا

وأضافت الصحيفة الفرنسية، ” الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، يسعى لشراء ملعب دي برينس. (حديقة الأمراء)، من أجل استخدامه لإقامة المباريات في الحالات الطارئة مثل حالة أوكرانيا أو عند الحاجة لأرض محايدة”.

La FIFA envisage de reprendre le Stade de France INFO L'ÉQUIPE. Emmanuel Macron et Gianni Infantino ont évoqué lors de leur entrevue à l'Élysée la possibilité de voir l'instance internationale prendre le contrôle ou racheter l'enceinte de Saint-Denis https://t.co/JM4vvJLAoo pic.twitter.com/ugvdIk9SjZ — L'ÉQUIPE (@lequipe) March 1, 2023

كما وتابعت، ” ربما يفكر الفيفا في إقامة النسخة الجديدة من بطولة كأس العالم للأندية بثوبها الجديد هناك، مع زيادة عدد الفريق في عام 2025″.

فرنسا ترغب في بيع ملعب بارك دي برينس

واستكملت، ” رئيس فرنسا إيمانويل ماكرون، يريد بالفعل بيع ملعب دي برينس. حيث أنه تفاوض بالفعل مع رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا)، جياني إنفانتينو، بشأن إمكانية شراء الفيفا للملعب”.

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وواصلت الصحيفة الفرنسية، ” الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، عرض الفكرة على الفيفا في شهر فبراير الماضي”.

سعر صفقة بيع بارك دي برينس

كما وختمت، ” صفقة بيع بارك دي برينس ملعب باريس سان جيرمان، ربما تحتاج إلى الوقت لإتمام تلك الصفقة، حيث تقدر قيمة الصفقة. ب600 مليون يورو، بالإضافة إلى حولي 300-400 مليون يورو كأعمال صيانة”.