الجمعة, مارس 3, 2023
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حياتنا

أشرف حكيمي..هذا ما قرره المدعي العام الفرنسي بحقه ومحاميته تفجر مفاجأة غر متوقعة!

المدعي العام أكد على أن أشرف حكيمي يخضع حاليا للرقابة القضائية مع السماح له بمغادرة الأراضي الفرنسية

كتب سالم حنفي
اتهام أشرف حكيمي باغتصاب شابة watanserb.com
نجم نادي باريس سان جيرمان أشرف حكيمي
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وطن – أكدت وكالة الأنباء الفرنسية أن مكتب المدعي العام في الضاحية الغربية للعاصمة باريس “نانتير”، وجه رسميا لنجم نادي باريس سان جيرمان أشرف حكيمي تهمة الاغتصاب.

وقالت الوكالة الفرنسية إن المدعين العامين، استجوبوا أمس الخميس أشرف حكيمي بعد اتهامات من امرأة تبلغ من العمر 24 عامًا بتعرضها للاغتصاب في منزل اللاعب في بولونيّ-بيلانكور في 25 شباط/فبراير الماضي.

فرض رقابة قضائية على أشرف حكيمي

ووفقا لإفادة المدعين العامين فإن أشرف حكيمي يخضع حاليا للرقابة القضائية وممنوع من التواصل نهائيا مع الفتاة التي اتهمته باغتصابها، إلا انهم أفادوا أنه بإمكانه مغادرة الأراضي الفرنسية ولا يخضع لمنع سفر.

وكان التحقيق الأولي الذي فتحه مكتب المدعي العام في نانتير الاثنين قد أوكل إلى قاضي تحقيق.

وبحسب الوكالة، ولم ترد فاني كولان، محامية اللاعب أشرف حكيمي على اتصال فرانس برس، علمًا أنها أكدت لصحيفة “لو باريزيان” الثلاثاء أن الاتهامات “كاذبة” وأن حكيمي “هادئ” و”تحت تصرف العدالة”.

اتهام أشرف حكيمي باغتصاب شابة
من المفترض أن يكون الاغتصاب المزعوم قد وقع يوم السبت 25 فبراير

ونقلت الوكالة عن محامية المدعية راشيل فلور باردو قولها:””لقد أخذنا علمًا بقرار الاتهام. موكلتي تحافظ على كل أقوالها. لقد اختارت التحدث إلى العدالة حصريًا ولا ترغب في نشر القضية، خاصة حفاظًا على سلامتها”.

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وفي بلاغ رسمي، أرسلته محامية “حكيمي” لموقع “الصحيفة” المغربية اليوم الجمعة، فقد أبرزت أن موكلها طلب الاستماع له “بصفة مستعجلة”، حيث نفى قطعيا الاتهامات الموجهة إليه، موضحة أن “وضع الحراسة النظرية تدبير ضروري لأي شخص متهم في قضية الاغتصاب وسيمنح لأشرف حكيمي فرصة الدفاع عن نفسه”.

وأضافت فاني كولين في بلاغها أنه “في هذا الإطار، يمكن لموكلي أشرف حكيمي الاستفادة من حقوقه الكاملة، في مقدمتها الاطلاع على فحوى ملف القضية”.

وأوضحت محامية حكيمي، أنه “بعد ساعات من مرحلة من الاستماع، أحتفظ من جهتي على أن المدعية رفضت تقديم شكاية، رفضت الخضوع لأي فحص طبي أو نفسي، كما أنها رفضت مواجهة أشرف حكيمي، علما أن الاتهام ارتكز حصريا على أقوالها”.

ووفقاً لصحيفة “لو باريزيان“، التي فجرت القضية، كانت الضحية المزعومة، البالغة من العمر 24 عامًا، لا تريد تقديم شكوى، إلا أنّ مركز الشرطة فتح تحقيقًا، قبل أن يستعيد مكتب المدعي العام في نانتير الملف، بسبب المكانة المفترضة لمرتكب الواقعة.

ومن المفترض أن يكون الاغتصاب المزعوم قد وقع يوم السبت 25 فبراير، عشيةَ المباراة الكلاسيكية بين OM وPSG، والتي أصيب حكيمي خلالها.

تعارف عبر إنستغرام ثم دعوة للمنزل

وأوضحت الشابة أنها التقت باللاعب عبر شبكة التواصل الاجتماعي إنستغرام في 16 يناير، حيث بدأ الاثنان في المناقشة، وفي 25 فبراير، في الليل، ذهبت إلى منزل اللاعب في بولوني بيلانكور (Hauts-de-Seine)، مع سيارة أجرة طلبها حكيمي.

تقبيل فمها وثدييها

وتشير الشابة إلى أن المغربي الدولي قبّل فمها وثدييها بعد أن أنزل ملابسها دون رضاها، وتضيف أنه أجرى اختراقًا لعضوها التناسلي بأصبعه لبضع ثوانٍ، رغم أنها رفضت.

وأخيرًا قالت إنها دفعته بعيدًا بقدمها، قبل أن ترسل رسالة نصية قصيرة إلى صديق جاء ليأخذها.

المصدروكالة الأنباء الفرنسية + الصحيفة + لو باريزيان - رصد وترجمة وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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