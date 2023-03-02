5 عادات مثبتة لتحقيق النجاح في الحياة المهنية والشخصية

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وطن– بينما العادات هي سلوكيات متكررة، فإن المعتقدات هي أفكار متكررة وإن إتقان كليهما أمر بالغ الأهمية إذا أردت النجاح في الحياة المهنية و الخاصة.

من خلال الانخراط المستمر في المعتقدات والعادات التي تدعم أهدافك وقيمك، يمكنك تحقيق إمكاناتك وتحقيق أهدافك سواء كان ذلك في حياتك المهنية، أو في تطورك الشخصي وعلاقاتك.

وفي هذا السياق، نقدم لكم خمس عادات مثبتة لتحقيق النجاح في العمل وفي الحياة، حسب ما أورده موقع “entrepreneur“.

تعرف على ما تشير إليه بوصلتك الأخلاقية

في وقتنا الآن، من الشائع أن نرى الناس يحصلون على معتقداتهم وشعورهم بالقيمة الذاتية من وسائل التواصل الاجتماعي أو آراء الآخرين أو الأرقام الموجودة في حساباتهم المصرفية.

إن وجود فهم واضح لمبادئك سيساعدك على فهم بوصلتك الأخلاقية وعلى زيادة إحساسك بالذات، بما في ذلك نقاط القوة والضعف لديك. كما يساعدك ذلك على فهم كيفية الاستفادة منها لصالح عملك.

ستساعدك معرفة قيمك على اتخاذ قرارات إستراتيجية بشأن شركتك، وسيساعدك كل قرار من هذه القرارات على البقاء على المسار الصحيح مع رؤيتك.

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كل من يتعامل معك ومع عملك سيعرف أخلاقك التوجيهية وسيساعدك ذلك على جذب الأفراد ذوي التفكير المماثل، سواء كانوا قادة أعمال آخرين أو موظفين أو حتى مستثمرين.

يعد الوضوح في بوصلتك الأخلاقية إحدى الطرق الأساسية لبناء مستوى قوي من الثقة بينك وبين أصحاب المصلحة.

اظهر بحماس

الناجحون متحمسون لما يفعلونه. إذا كنت لا تشعر بالحماس في حياتك، فابدأ في تجربة الأشياء التي ستثيرك.

لا يهم كيف تبدأ – اختر أي شيء لتدمجه في الحياة اليومية تشعر بالحماس تجاهه. قد تكون القراءة أو الذهاب إلى صالة الألعاب الرياضية أو استثمار الوقت والمال في الهوايات أو الصفوف التي تثير هذا الشعور بالحماس في حياتك.

بغض النظر عما تفعله، تحدى نفسك في البحث عن بيئات حماسية وبناء علاقات مع الأفراد المتحمسين الآخرين وسيؤثر هذا على زيادة ونمو أعمالك.



حدد أهادفك

من الضروري أن تحدد ما تريده في الحياة وأن تحدد هدفك. الأشخاص الناجحون يفعلون كل ما هو مطلوب لتحقيق هذا الغرض.

وضح أهدافك الرئيسية، ثم حدد الأهداف الأصغر التي تساعدك على الوصول إليها.



الناس بلا هدف يخجلون من القيام بأشياء صعبة أو إجراء محادثات صعبة أو أي شيء يتطلب مجهودًا حقيقيًا. الإجراءات التي تتطلب مجهودًا حقيقيًا هي التي تجعلك تعيش حياة أفضل لنفسك.

إن العثور على هدفك ومحاولة الوصول إليه، خاصة عندما يتضمن القيام بهذه الأشياء الصعبة، هو ما سيؤدي إلى النمو والنجاح في أي جانب من جوانب حياتك.

ثق بنفسك وبقدراتك

الأشخاص الذين يؤمنون بقدراتهم وبمبادئهم يثقون في أنفسهم ويمكنهم في النهاية الوصول إلى النتيجة التي يريدونها.



إذا أردت النجاح في حياتك، سيتعين عليك تعلم كيفية العمل بمفردك. ومهما كانت كبيرة أو صغيرة، احتفل بمكاسبك.

ركز فقط على ما يهمك

لا تضيع انتباهك على الأشياء التي لا تهم وخاصة على المعلومات السلبية التي تصرف انتباهك عن التغلب على العقبات أو الوصول إلى الأهداف التي تعرف أن لديك القدرة على تحقيقها.

إذا أردت تحقيق النجاح، كن مباشرًا في تفاعلاتك وركز انتباهك بالكامل على ما يهم حقًا (صحتك، تحسين نفسك، عائلتك، وموظفيك، وعملك).