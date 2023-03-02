مشاهد خارجة.. كرتون أطفال فاضح على قناة “ليبيا الوطنية” يفجر الغضب

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وطن – تسبب ظهور فيلم كرتون للأطفال على قناة “ليبيا الوطنية”، بحالة غضب وسخط كبير، حيث صب ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي جام غضبهم على إدارة القناة، لما تضمنه الفيلم من مشاهد لقبلات بين فتاة وشاب، بينما اكتفت إدارة القناة بفتح تحقيق.

فيلم كرتون فاضح على قناة “ليبيا الوطنية”

ووفق موقع “أخبار ليبيا 24“، فإن “مشاهد فاضحة لقبلات بين فتاة وشاب” بفيلم الكرتون المثير للجدل، هي سبب الضجة الواسعة على مواقع التواصل الاجتماعي في ليبيا.

وأضاف المصدر نفسه أن القناة تعرّضت لانتقادات عنيفة من نشطاء اعتبروا بث الكارتون “دليلا على الانحطاط الأخلاقي وتشجيعا للأطفال على الممارسات الجنسية”.

عواطف الطشاني مديرة قناة ليبيا الوطنية تبث كرتون خادش للحياء على الشاشة الرسمية للدولة 😡 pic.twitter.com/lRJiyPxEgH — Mohamed Altajore 🇦🇷 (حسابي الجديد ) (@tajore2023) March 1, 2023

بدوره، انتقدت مواقع أخرى ما وصفته بـ”اللقطات الخادشة والفاضحة”، أو “المنافية للقيم المحلية والدين الإسلامي”.

وفي المقابل، طالب مدير إدارة البرامج في “قناه ليبيا الوطنية” بالتحقيق الفوري في تلك الواقعة، ووجّه خطابًا إلى المدير العام للقناة يطالب فيه بإحالة الموظفين المسؤولين عن مراقبة هذه البرامج والمتورطين في عملية بثه إلى المجلس التأديبي، وذلك لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وتأديبية ضمن اللوائح والقوانين المنّظمّه لذلك.

بعد بث مشاهد خادشة للحياء.. مديرة قناة #ليبيا_الوطنية تطالب مدير إدارة البرامج بفتح تحقيق في واقعة بث كرتون أطفال يتنافى والتعاليم الدينية وعادات مجتمعنا وإحالة المتورطين إلى المجلس التأديبي#أبعاد #ليبيا pic.twitter.com/UVmm7kYSzF — أبعاد (@abaadnews_ly) March 1, 2023

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فتح تحقيق بالواقعة

وعلى إثر الهجوم اللاذع، طالب مديرة القناة عواطف الطشاني، مدير إدارة البرامج بالقناة بفتح تحقيق فوري لبث فيلم الكرتون ضمن الخارطة البرامجية، يتنافى مع تعالم ديننا وعادات مجتمعنا وإحالة الموظفين عن مراقبة البرنامج والمتورطين في عملية بثه إلى المجلس التأديبي، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.

#خبر| المدير العام لقناة ليبيا الوطنية عواطف الطشاني، تطلب من مدير إدارة البرامج في القناة التحقيق في "واقعة بث كرتون أطفال ضمن الخارطة البرامجية، يتنافى مع تعالم ديننا وعادات مجتمعنا".#ليبيا_أوبزرفر #ليبيا pic.twitter.com/kmnUoHHK7l — ‎ليبيا أوبزرڤر – The Libya Observer (@lyobserver_ar) March 1, 2023

قناة “ليبيا الوطنية” تعتذر

وقدمت القناة اعتذاراً من مشاهديها عن بث حلقة من سلسلة كرتونية مخالفة لقيم المجتمع الليبي، وثقافة الشعب وتعهدت بالتحقيق في الحادثة.

وقالت القناة في بيان لها إنها تتفهم الانتقادات التي وجهت لها كون الرسوم لا تتناسب مع خصوصية الطفل وثقافة المجتمع الليبي.

وعبرت القناة عن تعهدها بمواصلة عملية التطوير التي بدأتها منذ نحو عام، تلبية لتطلعات الليبيين في إعلام هادف يتماشى مع هوية مجتمعنا وقيم ديننا الإسلامية

الصحفي الليبي عمر فتح الله، لفت إلى القناة تسرق مثل هذه الأفلام من الإنترنت وتبثها دون مراجعة، فضلا عن انتهاكها حقوق الملكية لهذه الأعمال.

كما فعلوا مع #رحاليستا وغيره.. تلجأ إدارة البرامج بليبيا الوطنية إلى تحميل كرتون وبرامج من شبكة الإنترنت وبثها لملئ ساعات العرض على الشاشة. للاسف هذا قد يعرض القناة للمقاضاة لانتهاكها حقوق الملكية الفكرية، وقد يجعلها تقع في مثل هذا الفخ 👇#طرابلس #ليبيا #Libya #Tripoli pic.twitter.com/1KXtgGWgkX — Amr Fathalla ⴰⵎⵔ ⴼⵜⵃⴰⵍⵍⴰⵀ (@AmrFatihalla) March 2, 2023

وقال في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن): “كما فعلوا مع رحاليستا وغيره.. تلجأ إدارة البرامج بليبيا الوطنية إلى تحميل كرتون وبرامج من شبكة الإنترنت وبثها لملئ ساعات العرض على الشاشة.”

وتابع موضحا: “للأسف هذا قد يعرض القناة للمقاضاة لانتهاكها حقوق الملكية الفكرية، وقد يجعلها تقع في مثل هذا الفخ.”