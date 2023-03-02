الخميس, مارس 2, 2023
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مشاهد خارجة.. كرتون أطفال فاضح على قناة “ليبيا الوطنية” يفجر الغضب

الكرتون الذي عرضته قناة "ليبيا الوطنية" اعتبره البعض دليلا على الانحطاط الأخلاقي وتشجيعا للأطفال على الممارسات الجنسية

كتب خالد الأحمد
كرتون أطفال فاضح قناة ليبيا الوطنية watanserb.com
قناة ليبيا الوطنية تعتذر عن بث كرتون أطفال يحوي مشاهد مخلة بالآداب
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وطن – تسبب ظهور فيلم كرتون للأطفال على قناة “ليبيا الوطنية”، بحالة غضب وسخط كبير، حيث صب ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي جام غضبهم على إدارة القناة، لما تضمنه الفيلم من مشاهد لقبلات بين فتاة وشاب، بينما اكتفت إدارة القناة بفتح تحقيق.

فيلم كرتون فاضح على قناة “ليبيا الوطنية”

ووفق موقع “أخبار ليبيا 24“، فإن “مشاهد فاضحة لقبلات بين فتاة وشاب” بفيلم الكرتون المثير للجدل، هي سبب الضجة الواسعة على مواقع التواصل الاجتماعي في ليبيا.

وأضاف المصدر نفسه أن القناة تعرّضت لانتقادات عنيفة من نشطاء اعتبروا بث الكارتون “دليلا على الانحطاط الأخلاقي وتشجيعا للأطفال على الممارسات الجنسية”.

بدوره، انتقدت مواقع أخرى ما وصفته بـ”اللقطات الخادشة والفاضحة”، أو “المنافية للقيم المحلية والدين الإسلامي”.

وفي المقابل، طالب مدير إدارة البرامج في “قناه ليبيا الوطنية” بالتحقيق الفوري في تلك الواقعة، ووجّه خطابًا إلى المدير العام للقناة يطالب فيه بإحالة الموظفين المسؤولين عن مراقبة هذه البرامج والمتورطين في عملية بثه إلى المجلس التأديبي، وذلك لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وتأديبية ضمن اللوائح والقوانين المنّظمّه لذلك.

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فتح تحقيق بالواقعة

وعلى إثر الهجوم اللاذع، طالب مديرة القناة عواطف الطشاني، مدير إدارة البرامج بالقناة بفتح تحقيق فوري لبث فيلم الكرتون ضمن الخارطة البرامجية، يتنافى مع تعالم ديننا وعادات مجتمعنا وإحالة الموظفين عن مراقبة البرنامج والمتورطين في عملية بثه إلى المجلس التأديبي، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.

قناة “ليبيا الوطنية” تعتذر

وقدمت القناة اعتذاراً من مشاهديها عن بث حلقة من سلسلة كرتونية مخالفة لقيم المجتمع الليبي، وثقافة الشعب وتعهدت بالتحقيق في الحادثة.

وقالت القناة في بيان لها إنها تتفهم الانتقادات التي وجهت لها كون الرسوم لا تتناسب مع خصوصية الطفل وثقافة المجتمع الليبي.

وعبرت القناة عن تعهدها بمواصلة عملية التطوير التي بدأتها منذ نحو عام، تلبية لتطلعات الليبيين في إعلام هادف يتماشى مع هوية مجتمعنا وقيم ديننا الإسلامية

الصحفي الليبي عمر فتح الله، لفت إلى القناة تسرق مثل هذه الأفلام من الإنترنت وتبثها دون مراجعة، فضلا عن انتهاكها حقوق الملكية لهذه الأعمال.

وقال في تغريدة له بتويتر رصدتها (وطن): “كما فعلوا مع رحاليستا وغيره.. تلجأ إدارة البرامج بليبيا الوطنية إلى تحميل كرتون وبرامج من شبكة الإنترنت وبثها لملئ ساعات العرض على الشاشة.”

وتابع موضحا: “للأسف هذا قد يعرض القناة للمقاضاة لانتهاكها حقوق الملكية الفكرية، وقد يجعلها تقع في مثل هذا الفخ.”

المصدرأخبار ليبيا 24 + تويتر + فيسبوك - رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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